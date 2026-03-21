9 Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng 2025: Nhiều tài năng nổi bật ở đa lĩnh vực

HHTO - Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vừa công bố 9 Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2025, ghi nhận những cá nhân có thành tích nổi bật ở nhiều lĩnh vực, từ học tập, nghiên cứu khoa học đến kinh doanh, quốc phòng, thể thao và nghệ thuật. Đây được xem là những nhân tố giàu tiềm năng, hứa hẹn đóng góp tích cực cho xã hội trong tương lai.

Trần Minh Hoàng (SN 2007) - Gương mặt vàng Toán học quốc tế

Trần Minh Hoàng, cựu học sinh Trường THPT chuyên Hà Tĩnh, hiện theo học tại Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội), là một trong những học sinh xuất sắc nhất ở lĩnh vực Toán học. Năm 2025, Hoàng giành Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế (IMO). Trước đó, cậu bạn đã đoạt Huy chương Bạc IMO 2024, cùng 3 Huy chương Vàng Olympic Hình học Iran các năm 2022, 2023, 2024 và giải Nhì học sinh giỏi quốc gia môn Toán. Hoàng được trao Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2025 và hạng Ba năm 2024.

Nguyễn Lương Thái Duy (SN 2008) - Lĩnh vực học tập

Nguyễn Lương Thái Duy, học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, là gương mặt tiêu biểu môn Sinh học. Năm 2025, Duy giành Huy chương Vàng Olympic Sinh học quốc tế và Huy chương Bạc Olympic Sinh học Hoa Kỳ. Cậu bạn cũng đạt giải Nhất học sinh giỏi quốc gia môn Sinh học năm học 2024-2025 và được trao Huân chương Lao động hạng Nhì.

TS. Nguyễn Phạm Nhất Thiên Minh (SN 1991) - Nhà khoa học trẻ tầm quốc tế

TS. Nguyễn Phạm Nhất Thiên Minh hiện là giảng viên ngành Khoa học robot tại Đại học Queensland (Australia). Anh có 28 bài báo khoa học đăng trên các tạp chí quốc tế uy tín với hơn 2.200 lượt trích dẫn. Đáng chú ý, có những công trình thuộc nhóm 1% được trích dẫn nhiều nhất thế giới. Nghiên cứu của anh về dung hợp cảm biến đa mô hình cho robot mở ra hướng phát triển phương tiện thông minh trong đô thị. Năm 2025, anh được trao giải thưởng Khoa học Công nghệ Quả Cầu Vàng.

Lê Thị Hồng (SN 1991) - Doanh nhân trẻ với doanh thu hàng trăm tỷ đồng

Lê Thị Hồng là Giám đốc Công ty TNHH In Nhật Hàn, doanh nghiệp đạt doanh thu trung bình hơn 200 tỷ đồng mỗi năm. Công ty của chị cung cấp dịch vụ cho hơn 500 thương hiệu lớn, trong đó hơn 70% doanh thu đến từ thị trường trong nước và phần còn lại từ xuất khẩu sang Nhật Bản, Hàn Quốc. Đây là một trong những mô hình doanh nghiệp trẻ phát triển bền vững.

Thiếu tá Nguyễn Văn Thành (SN 1993) - Nhiều đóng góp trong bảo vệ biên giới

Thiếu tá Nguyễn Văn Thành, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Trà Cổ (Quảng Ninh), có nhiều đóng góp trong cải cách hành chính và chuyển đổi số tại khu vực cửa khẩu. Trong quá trình công tác, anh trực tiếp tham gia phát hiện, xử lý nhiều vụ việc liên quan đến xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu và vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, góp phần giữ vững an ninh chủ quyền.

Đại uý Nguyễn Hữu Dũng (SN 1991) - Phá nhiều chuyên án lớn về lừa đảo

Công tác tại Công an phường Cầu Giấy (Hà Nội), Đại uý Nguyễn Hữu Dũng tham gia điều tra và phá nhiều chuyên án lớn liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Nổi bật là các vụ án với tổng giá trị tài sản lên tới hơn 5.000 tỷ đồng. Năm 2025, anh được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Nguyễn Thị Hương (SN 2001) - VĐV canoeing với bảng thành tích nổi bật

Nguyễn Thị Hương là vận động viên Đội tuyển Canoeing quốc gia Việt Nam. Trong năm 2025, cô giành 2 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng tại giải vô địch châu Á; 2 Huy chương Vàng Đông Nam Á; 4 Huy chương Vàng SEA Games 33 và nhiều huy chương tại giải vô địch quốc gia. Trước đó, cô cũng đạt thành tích cao tại các kỳ SEA Games 31 và 32.

Phương Mỹ Chi (SN 2003) - Lan tỏa âm nhạc mang bản sắc dân tộc

Năm 2025, ca sĩ Phương Mỹ Chi tiếp tục theo đuổi dòng nhạc mang âm hưởng dân gian với các sản phẩm như “Bóng phù hoa”, “Ếch ngoài đáy giếng”. Cô tham gia nhiều chương trình cấp quốc gia và đạt loạt giải thưởng như Mai Vàng, Làn Sóng Xanh, WeChoice Awards, đồng thời được vinh danh trong danh sách cá nhân có ảnh hưởng tại châu Á.

Nguyễn Đức Phúc (SN 1996) - Quảng bá văn hóa Việt ra quốc tế

Ca sĩ Nguyễn Đức Phúc gây ấn tượng khi kết hợp yếu tố truyền thống vào các tiết mục biểu diễn hiện đại, nổi bật với “Phù Đổng Thiên Vương”. Năm 2025, anh giành giải tại cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision, đồng thời nhận nhiều danh hiệu như Ca sĩ truyền cảm hứng và các giải thưởng nghệ thuật trong nước.