Giá xăng vượt 30K/lít: Đổ đầy bình xe máy, ô tô thông dụng mất bao nhiêu tiền?

LINH LÊ
HHTO - Giá xăng trong nước vượt mốc 30.000 đồng/lít. Với mức giá này, chỉ riêng việc đổ đầy bình cho các dòng xe phổ biến cũng đã tiêu tốn từ hơn 100.000 đồng đến gần 2 triệu đồng mỗi lần.

Chi phí đổ đầy bình xe máy tăng rõ rệt

Theo mức giá xăng RON95 ngày 20/3 khoảng 30.690 đồng/lít, chi phí đổ đầy bình của các dòng xe máy phổ biến hiện nay đã tăng đáng kể so với trước.

Ở nhóm xe tay ga, những mẫu xe có dung tích bình lớn như Honda SH Mode (khoảng 5,5 lít) cần khoảng 170.000 đồng để đổ đầy bình. Honda Lead với dung tích khoảng 6 lít có thể tiêu tốn gần 185.000 đồng/lần đổ.

Các dòng xe phổ thông hơn như Honda Vision, Air Blade hay Yamaha Grande cũng cần từ 130.000 - 150.000 đồng cho mỗi lần đổ đầy. Trong khi đó, nhóm xe số như Honda Wave, Future hay Yamaha Sirius có dung tích nhỏ hơn, chi phí dao động khoảng 110.000 - 140.000 đồng.

(Ảnh minh họa từ Internet)

Như vậy, chỉ riêng xe máy, mức chi đã phổ biến trong khoảng 110.000 - 185.000 đồng/lần đổ đầy bình, cao hơn đáng kể so với thời điểm giá xăng dưới 25.000 đồng/lít.

Ô tô phổ thông: Mỗi lần đổ xăng từ 1 đến gần 2 triệu đồng

Với ô tô, tác động của giá xăng càng rõ rệt khi dung tích bình nhiên liệu lớn hơn nhiều lần so với xe máy. Các mẫu xe cỡ nhỏ như Hyundai i10 hay Kia Morning với dung tích bình khoảng 35 lít hiện cần hơn 1,07 triệu đồng để đổ đầy. Nhóm sedan hạng B như Toyota Vios, Hyundai Accent hay Honda City có mức chi từ 1,2 - 1,4 triệu đồng/lần.

Ở phân khúc cao hơn, các mẫu SUV/crossover như Kia Seltos hay Mazda CX-5 có dung tích bình từ 50 - gần 60 lít, khiến chi phí đổ đầy tăng lên mức 1,5 - gần 1,8 triệu đồng.

Với những dòng xe 7 chỗ như Toyota Innova, số tiền đổ đầy bình cũng tiệm cận 1,7 triệu đồng.

(Ảnh minh họa từ Internet)

Cần chủ động tính toán chi phí sử dụng phương tiện

Trên thực tế, phần lớn người dùng không đổ đầy bình hoàn toàn mỗi lần, tuy nhiên tần suất đổ xăng sẽ tăng lên, khiến tổng chi phí cả tháng vẫn bị đội lên đáng kể. Ngoài ra, giá xăng tăng còn gián tiếp tác động đến giá vận chuyển, dịch vụ và hàng hóa.

Trước biến động giá nhiên liệu, nhiều người bắt đầu cân nhắc các giải pháp tiết kiệm như sử dụng xe tiết kiệm xăng hơn, hạn chế di chuyển không cần thiết hoặc chuyển sang phương tiện công cộng.

Trong bối cảnh giá xăng còn nhiều biến động, việc chủ động tính toán chi phí sử dụng phương tiện được xem là yếu tố quan trọng giúp người dân cân đối tài chính hiệu quả hơn.

LINH LÊ
#giá xăng #chi phí đi lại #đổ xăng #xe máy #ô tô #giá nhiên liệu

