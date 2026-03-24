Tôn vinh những Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025: Lan tỏa khát vọng cống hiến

Linh Lê

HHTO - Tối 25/3 tại Hà Nội, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam sẽ tổ chức Lễ trao Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025. Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đại diện nhiều ban, bộ, ngành Trung ương và Ban Bí thư T.Ư Đoàn.

Những câu chuyện truyền cảm hứng của thế hệ trẻ thời đại mới

Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu là hoạt động thường niên mang ý nghĩa đặc biệt, nhằm tôn vinh những cá nhân trẻ xuất sắc trên nhiều lĩnh vực, góp phần lan tỏa các giá trị tích cực trong xã hội. Đây cũng là dịp khơi dậy tinh thần cống hiến, xây dựng hình ảnh thế hệ trẻ Việt Nam bản lĩnh, trí tuệ và tiên phong trong thời kỳ hội nhập và đổi mới. Chương trình được tổ chức nhân dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3) hằng năm.

Mỗi cá nhân được vinh danh năm 2025 đều mang đến một câu chuyện truyền cảm hứng mạnh mẽ, thể hiện rõ sự chuyển mình của thế hệ trẻ Việt Nam. Họ không chỉ vượt qua giới hạn của bản thân để sáng tạo, cống hiến cho cộng đồng và đất nước, mà còn đảm nhiệm những vai trò quan trọng trong quản lý, nghiên cứu, chuyển giao tri thức và công nghệ.

Không ít gương mặt trẻ đã và đang khởi nghiệp, xây dựng thương hiệu Việt vươn ra thị trường quốc tế, góp phần khẳng định vị thế trí tuệ Việt trên bản đồ thế giới. Chính những đóng góp thiết thực này đã tạo nên sức lan tỏa sâu rộng, trở thành hình mẫu tiêu biểu cho thanh niên cả nước noi theo.

untitled-1.jpg
10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025.

Quy trình xét chọn chặt chẽ, nhiều hoạt động ý nghĩa bên lề

Năm 2025, Ban Tổ chức nhận được 145 hồ sơ đề cử từ 37 đơn vị trên cả nước, trong đó có 4 hồ sơ tự ứng cử. Chất lượng hồ sơ được đánh giá cao, nhiều gương mặt đã có thành tích nổi bật, tạo ảnh hưởng tích cực trong cộng đồng. Hội đồng Giải thưởng đã tiến hành các vòng xét chọn cùng hoạt động bình chọn trực tuyến để tìm ra 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và 9 Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng.

Các cá nhân được vinh danh sẽ nhận Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, kỷ niệm chương và phần thưởng tiền mặt. Trong khuôn khổ chương trình, các gương mặt trẻ còn tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa như báo công dâng Bác, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hương tại Tượng đài Liệt sĩ đường Bắc Sơn.

10-guong-mat-tre-trien-vong-thum.jpg
9 Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng 2025.

Đáng chú ý, các Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và triển vọng năm 2025 dự kiến sẽ tham dự chương trình gặp mặt với Thủ tướng Chính phủ vào chiều 26/3, cùng 100 cán bộ Đoàn tiêu biểu toàn quốc năm 2026 - một hoạt động thể hiện sự quan tâm, kỳ vọng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với thế hệ trẻ.

Lễ trao giải không chỉ là sự kiện tôn vinh, mà còn là điểm hẹn truyền cảm hứng, góp phần nuôi dưỡng khát vọng vươn lên, cống hiến và sáng tạo trong thanh niên Việt Nam hôm nay.

Linh Lê
Cùng chuyên mục