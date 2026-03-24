Lo thiếu giấy vệ sinh do căng thẳng ở Trung Đông, người Nhật đổ xô đi mua gom

HHTO - Nhiều quầy bán giấy vệ sinh ở các siêu thị tại Nhật đã cạn hàng. Hóa ra đã xảy ra tình trạng mua tích trữ giấy vệ sinh do nhiều người lo thiếu giấy trong khi tình hình ở Trung Đông vẫn còn căng thẳng, khiến các nhà chức trách đã phải lên tiếng.

Nhật Bản đang kêu gọi người dân không vì lo lắng mà mua tích trữ giấy vệ sinh một cách không cần thiết - bởi thực sự là nhiều người Nhật đã đổ xô đi mua giấy vệ sinh vì lo ngại căng thẳng ở Trung Đông chưa dịu bớt, theo trang The Japan Times (Thời báo Nhật Bản).

Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản đã vừa ra thông báo rằng không có vấn đề gì về nguồn cung giấy vệ sinh và cũng không cần phải tích trữ.



"Chúng tôi đề nghị người dân đưa ra quyết định bình tĩnh và lý trí về việc mua giấy vệ sinh, dựa trên thông tin chính xác" - thông báo nói.

Những hình ảnh quầy giấy vệ sinh hết hàng trong những lần mua tích trữ trước đây được đăng lên mạng xã hội ở Nhật Bản, càng khiến nhiều người đi mua. Ảnh: Issei Kato/ Reuters.

Các chuỗi siêu thị, cửa hàng cũng đã ra các tuyên bố thống nhất rằng “việc phong tỏa eo biển Hormuz sẽ không ảnh hưởng đến nguồn cung sản phẩm giấy vệ sinh”, và việc sản xuất vẫn diễn ra “bình thường, phù hợp với cung và cầu”.

Theo trang tin ABC, đã có những bài đăng trên mạng xã hội là đang khan hiếm giấy vệ sinh, dẫn tới việc nhiều người lo lắng và đi mua gom, khiến một số cửa hàng tạm thời hết hàng. Những hình ảnh hết hàng đó được đăng lên mạng, lại càng khiến nhiều người vội vã đi mua.

Đây không phải lần đầu tiên người Nhật mua tích trữ giấy vệ sinh, không tính thời đại dịch COVID.

Trong cuộc khủng hoảng dầu mỏ năm 1973, ở Nhật Bản cũng có việc kêu gọi tiết kiệm giấy, nên người dân lo rằng sắp cạn nguồn cung giấy vệ sinh và đã đi mua rất nhiều.

Nhưng trong việc mua tích trữ giấy vệ sinh đang diễn ra, Hiệp hội Công nghiệp Giấy gia dụng Nhật Bản đã thông báo rằng khoảng 97% giấy vệ sinh ở Nhật là được sản xuất trong nước, và nguyên liệu thô là giấy và bột giấy tái chế được thu gom trong nước, không phụ thuộc vào khu vực Trung Đông.

Một siêu thị ở Nhật đề bảng thông báo rằng vấn đề dầu thô không ảnh hưởng đến việc sản xuất giấy trong nước. Ảnh: Pigeon Village.

Còn nhiều cư dân mạng quốc tế khi biết thông tin trên đây đều có cùng thắc mắc: “Không hiểu tại sao mà giấy vệ sinh luôn là thứ đầu tiên bị mua tích trữ mỗi khi trên thế giới có biến động gì đó”.