Táo Quân bất ngờ trở lại vào cuối tháng 3 sau 1 năm vắng bóng dịp Tết Bính Ngọ

HHTO - Sau hơn hai thập kỷ trở thành “món ăn tinh thần” quen thuộc mỗi đêm Giao thừa, chương trình Gặp nhau cuối năm lần đầu vắng mặt trong dịp Tết Bính Ngọ vừa qua, khiến hàng triệu khán giả không khỏi hụt hẫng khi một chương trình mới được phát sóng thay thế. Mới đây, VTV đã chính thức xác nhận Táo Quân sẽ trở lại trên VTV3 vào lúc 20h ngày 29/3.

Những ngày gần đây, hình ảnh dàn nghệ sĩ quen thuộc của Táo Quân tập luyện được lan truyền trên mạng xã hội đã làm dấy lên nhiều đồn đoán. Không ít khán giả tỏ ra bán tín bán nghi, bởi theo thông lệ, chương trình này chỉ xuất hiện vào dịp Tết Nguyên đán.

Tuy nhiên, trong phóng sự phát sóng trên chương trình Café Sáng ngày 23/3, Đài Truyền hình Việt Nam đã chính thức xác nhận Táo Quân sẽ trở lại vào lúc 20h ngày 29/3 trên VTV3. Chương trình do Đỗ Thanh Hải (NSƯT) đảm nhận vai trò đạo diễn.

Các nghệ sĩ tập luyện cho chương trình "Cuộc hẹn với tháng 3", phát sóng 29/3 trên VTV3.

Theo đó, tiểu phẩm Táo Quân sẽ nằm trong chương trình Cuộc hẹn với tháng 3, sự kiện đặc biệt kỷ niệm 30 năm ngày phát sóng đầu tiên của VTV3 (31/3/1996 - 31/3/2026).

Dàn nghệ sĩ gạo cội gắn bó với chương trình từ những ngày đầu như Quốc Khánh, Tự Long, Chí Trung, Quang Thắng và Vân Dung sẽ tái xuất trong hình ảnh Ngọc Hoàng và các Táo quen thuộc. Tuy nhiên, sự vắng mặt của Xuân Bắc và Công Lý - hai gương mặt gắn liền với vai Nam Tào và Bắc Đẩu - khiến không ít khán giả tiếc nuối.

Chia sẻ về sự trở lại đặc biệt này, NSƯT Chí Trung cho biết: “Không phải chỉ có khán giả nhớ chương trình Táo Quân đâu, chúng tôi cũng nhớ lắm. Chúng tôi bám theo format cũ và biến tấu một phần để mang hương vị quen thuộc đến chương trình kỷ niệm”.

Trong khi đó, Đức Hùng - người phụ trách phục trang cho Táo Quân suốt nhiều năm cho hay, quá trình chuẩn bị khiến anh có cảm giác như đang bước vào thời khắc Giao thừa, với những cảm xúc vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu.

Sự trở lại lần này, dù không vào dịp Tết, vẫn được kỳ vọng sẽ mang đến cho khán giả những phút giây vừa hoài niệm vừa mới mẻ, đánh dấu cột mốc đặc biệt của VTV3 sau 30 năm phát sóng.