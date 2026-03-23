Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đời sống

Google News

Táo Quân bất ngờ trở lại vào cuối tháng 3 sau 1 năm vắng bóng dịp Tết Bính Ngọ

Linh Lê

HHTO - Sau hơn hai thập kỷ trở thành “món ăn tinh thần” quen thuộc mỗi đêm Giao thừa, chương trình Gặp nhau cuối năm lần đầu vắng mặt trong dịp Tết Bính Ngọ vừa qua, khiến hàng triệu khán giả không khỏi hụt hẫng khi một chương trình mới được phát sóng thay thế. Mới đây, VTV đã chính thức xác nhận Táo Quân sẽ trở lại trên VTV3 vào lúc 20h ngày 29/3.

Những ngày gần đây, hình ảnh dàn nghệ sĩ quen thuộc của Táo Quân tập luyện được lan truyền trên mạng xã hội đã làm dấy lên nhiều đồn đoán. Không ít khán giả tỏ ra bán tín bán nghi, bởi theo thông lệ, chương trình này chỉ xuất hiện vào dịp Tết Nguyên đán.

Tuy nhiên, trong phóng sự phát sóng trên chương trình Café Sáng ngày 23/3, Đài Truyền hình Việt Nam đã chính thức xác nhận Táo Quân sẽ trở lại vào lúc 20h ngày 29/3 trên VTV3. Chương trình do Đỗ Thanh Hải (NSƯT) đảm nhận vai trò đạo diễn.

Các nghệ sĩ tập luyện cho chương trình "Cuộc hẹn với tháng 3", phát sóng 29/3 trên VTV3.

Theo đó, tiểu phẩm Táo Quân sẽ nằm trong chương trình Cuộc hẹn với tháng 3, sự kiện đặc biệt kỷ niệm 30 năm ngày phát sóng đầu tiên của VTV3 (31/3/1996 - 31/3/2026).

Dàn nghệ sĩ gạo cội gắn bó với chương trình từ những ngày đầu như Quốc Khánh, Tự Long, Chí Trung, Quang Thắng và Vân Dung sẽ tái xuất trong hình ảnh Ngọc Hoàng và các Táo quen thuộc. Tuy nhiên, sự vắng mặt của Xuân Bắc và Công Lý - hai gương mặt gắn liền với vai Nam Tào và Bắc Đẩu - khiến không ít khán giả tiếc nuối.

Chia sẻ về sự trở lại đặc biệt này, NSƯT Chí Trung cho biết: “Không phải chỉ có khán giả nhớ chương trình Táo Quân đâu, chúng tôi cũng nhớ lắm. Chúng tôi bám theo format cũ và biến tấu một phần để mang hương vị quen thuộc đến chương trình kỷ niệm”.

Trong khi đó, Đức Hùng - người phụ trách phục trang cho Táo Quân suốt nhiều năm cho hay, quá trình chuẩn bị khiến anh có cảm giác như đang bước vào thời khắc Giao thừa, với những cảm xúc vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu.

Sự trở lại lần này, dù không vào dịp Tết, vẫn được kỳ vọng sẽ mang đến cho khán giả những phút giây vừa hoài niệm vừa mới mẻ, đánh dấu cột mốc đặc biệt của VTV3 sau 30 năm phát sóng.

