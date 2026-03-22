Thanh niên quốc tế lan tỏa tinh thần đoàn kết hội nhập - kiến tạo hạnh phúc

Ý Lê (Tổng hợp)

HHTO - Trong khuôn khổ Lễ hội Thanh niên TP. Hồ Chí Minh lần thứ 6, Diễn đàn “Kết nối thanh niên quốc tế 2026” diễn ra sôi nổi với sự tham gia của đông đảo đại biểu, chuyên gia và thanh niên nhiều quốc gia, cùng thảo luận về vai trò tiên phong của thế hệ trẻ trong kỷ nguyên mới.

Vừa qua, tại Hội trường Thành Đoàn (Số 1 Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn, TP. HCM), trong khuôn khổ Lễ hội Thanh niên TP. Hồ Chí Minh lần thứ 6, Diễn đàn “Kết nối thanh niên quốc tế” với chủ đề “Thanh niên tiên phong trong kỷ nguyên mới: Đoàn kết - Hội nhập - Kiến tạo hạnh phúc” đã diễn ra sôi nổi, thu hút sự tham gia của đông đảo đại biểu, chuyên gia, lãnh đạo tổ chức thanh niên và thanh niên đến từ nhiều quốc gia.

Ban lãnh đạo và ại biểu Diễn đàn “Kết nối thanh niên quốc tế”.

Diễn đàn được tổ chức nhằm tạo không gian kết nối, đối thoại và chia sẻ giữa thanh niên Việt Nam với bạn bè quốc tế, qua đó cùng nhìn nhận vai trò của thế hệ trẻ trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi mạnh mẽ của thời đại.

Đồng chí Ngô Minh Hải - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP. Hồ Chí Minh và đồng chí Hồ Thị Ánh Tuyết - Thành ủy viên, Phó Bí thư thường trực Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh
﻿trao Thư cảm ơn đến các diễn giả tham gia Diễn đàn.

Tại chương trình, các đại biểu đã tập trung thảo luận nhiều nội dung quan trọng như: giữ gìn hệ giá trị văn hóa và bản sắc dân tộc trong quá trình hội nhập; xây dựng chính sách và môi trường xã hội thuận lợi để thanh niên phát triển; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp trong kỷ nguyên số; đồng thời đề xuất các giải pháp nâng cao chỉ số hạnh phúc và chất lượng sống của thanh niên.

Phần trình bày của tổ thảo luận tại diễn đàn.

Thông qua các phiên trao đổi cởi mở, nhiều ý kiến, sáng kiến thiết thực đã được đưa ra, góp phần tăng cường hợp tác quốc tế, mở rộng cơ hội học tập, làm việc và phát triển cho thanh niên trong thời đại mới.

Diễn đàn khép lại với tuyên bố chung thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và cam kết hành động của thanh niên các nước trong hành trình cùng nhau xây dựng một tương lai phát triển bền vững, nhân văn và hạnh phúc.

Ảnh: Công tác Quốc tế Thanh niên
#Lễ hội Thanh niên TP. Hồ Chí Minh lần thứ 6 #Diễn đàn "Kết nối thanh niên quốc tế 2026 #sinh viên #hội nhập

