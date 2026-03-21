Đồng chí Bùi Quang Huy đối thoại với đoàn viên thanh niên cơ quan Trung ương Đoàn

Tham dự hoạt động đối thoại có các đồng chí: Nguyễn Thanh Tùng, Phó Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn; Nguyễn Nhất Linh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; lãnh đạo cấp ủy các Ban, đơn vị thuộc Trung ương Đoàn.

Phát huy tinh thần sáng tạo, nâng cao chất lượng công tác tham mưu

Phát biểu đề dẫn chương trình, đồng chí Đỗ Văn Bách - Bí thư Đoàn thanh niên cơ quan T.Ư Đoàn cho biết, chương trình được tổ chức nhằm tạo dựng một diễn đàn dân chủ, cởi mở để đoàn viên được trực tiếp bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị đối với tổ chức Đoàn và lãnh đạo trong quá trình học tập, lao động, công tác. Đồng thời, phát huy trí tuệ, tinh thần xung kích, sáng tạo của đoàn viên trong việc đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng công tác tham mưu, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Thông qua hoạt động đối thoại, lãnh đạo cơ quan sẽ trực tiếp định hướng, chỉ đạo, truyền cảm hứng và giao nhiệm vụ, qua đó giúp mỗi đoàn viên, cán bộ trẻ nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn và tinh thần trách nhiệm, góp phần xây dựng cơ quan và tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh.

Đồng chí Đỗ Văn Bách - Bí thư Đoàn thanh niên cơ quan T.Ư Đoàn phát biểu đề dẫn chương trình.

Theo đồng chí Đỗ Văn Bách, Ban Thường vụ Đoàn cơ quan Trung ương Đoàn đã tổng hợp được 34 câu hỏi, ý kiến phát biểu, tập trung vào 04 nhóm nội dung: Kỳ vọng, mong muốn của cán bộ trẻ sau khi cơ quan thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW; Vai trò tiên phong của cán bộ cơ quan Trung ương Đoàn trong triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị; Đoàn tham gia xây dựng Đảng và nâng cao chất lượng đảng viên trẻ và các kiến nghị, đề xuất.

Trong bối cảnh yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, đặc biệt là đòi hỏi về chất lượng tham mưu, năng lực tổ chức thực hiện và khả năng thích ứng với chuyển đổi số, đội ngũ cán bộ, đoàn viên Đoàn cơ quan Trung ương Đoàn cần không ngừng đổi mới tư duy, nâng cao năng lực, phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu. Chương trình đối thoại không chỉ là dịp trao đổi, mà còn là diễn đàn để khơi dậy trách nhiệm, khát vọng cống hiến và tinh thần đổi mới sáng tạo của tuổi trẻ cơ quan.

Tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến xuất phát từ ý thức và trách nhiệm

Nói về vị trí việc làm sau sắp xếp, sáp nhập của cơ quan; đồng thời nghiên cứu phương án bố trí, bổ sung nhân sự phù hợp cho những đơn vị có khối lượng công việc lớn, đồng chí Bùi Quang Huy cho biết sau sắp xếp, bộ phận phong trào của cơ quan hiện chỉ còn 97 công chức, giảm rất mạnh so với trước đây. Tuy vậy, với sự nỗ lực lớn của đội ngũ cán bộ trẻ, công việc vẫn được bảo đảm, thậm chí yêu cầu chất lượng ngày càng cao hơn.

Đoàn viên, cán bộ trẻ cơ quan đặt câu hỏi với Bí thư thứ nhất tại chương trình Đối thoại.

Ban Bí thư T.Ư Đoàn ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự cố gắng của đội ngũ công chức trẻ đã góp phần giữ cho công việc của cơ quan vận hành thông suốt trong bối cảnh nhân sự giảm đáng kể, thời gian tới, Ban Bí thư Trung ương Đoàn sẽ có nghiên cứu bố trí, sắp xếp cho phù hợp với các đơn vị.

Trả lời câu hỏi về việc định hướng và giải pháp khơi dậy tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến trong cán bộ, đoàn viên, đồng chí Bùi Quang Huy đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc rèn luyện tính chủ động trong công việc, sự chủ động trước hết xuất phát từ ý thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân. Đồng thời, cần áp dụng các biện pháp hành chính để thiết lập nề nếp, khi có nề nếp tốt, các cá nhân sẽ tự khắc hình thành tác phong làm việc chuyên nghiệp.

Trao đổi về giải pháp phát huy vai trò tiên phong của đảng viên trẻ tại các chi đoàn, đoàn cơ sở, đồng chí Bùi Quang Huy nêu rõ, cách tốt nhất là tạo cơ hội để các bạn thể hiện thông qua việc giao nhiều việc. Năng lực chỉ được khẳng định khi hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Bùi Quang Huy nhắn nhủ: “Không bao giờ có một thủy thủ giỏi đến từ một vùng biển bình lặng cả. Thủy thủ giỏi phải đến từ một vùng biển bão tố”. Qua đó, đồng chí Bùi Quang Huy gửi gắm thông điệp môi trường rèn luyện càng khắc nghiệt, thử thách càng cao thì mới có thể tôi luyện nên những đảng viên giỏi.

Đồng chí Bùi Quang Huy trả lời câu hỏi của các bạn trẻ.

Tại buổi đối thoại, đồng chí Bùi Quang Huy cũng chia sẻ về việc rèn luyện thể dục thể thao cho cán bộ, đoàn viên. Theo đồng chí Bùi Quang Huy, muốn thực hiện tốt còn tùy thuộc vào ý thức tự giác của mỗi cá nhân. Bên cạnh nỗ lực cá nhân, các cơ sở Đoàn nên tổ chức các phong trào thi đua, thử thách tập thể để tạo động lực. Thể thao không chỉ giúp nâng cao thể chất mà còn là sợi dây gắn kết tình đồng nghiệp, giúp phối hợp công việc hiệu quả hơn. Đồng chí Bùi Quang Huy nói.

Kết luận buổi đối thoại, đồng chí Bùi Quang Huy khẳng định buổi đối thoại là cơ hội quý báu để thực hiện quyền dân chủ cơ sở nhằm tạo môi trường làm việc thông suốt, mọi thắc mắc của đoàn viên, cán bộ trẻ sẽ được phản hồi và xử lý thấu đáo; Đồng thời, khẳng định sẽ điều chỉnh các chính sách phù hợp, để hỗ trợ đời sống và công việc của cán bộ trẻ trong tương lai.

Đồng chí Bùi Quang Huy cũng nhắn nhủ đoàn viên tiếp tục gửi ý kiến, kể cả những vấn đề nhạy cảm để Ban Bí thư xem xét, giải quyết tránh để tồn tại. Mục tiêu lớn nhất là tạo điều kiện để người trẻ xung kích, dấn thân và phát huy bản thân tốt nhất.