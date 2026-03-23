Bác sĩ không tin, bệnh nhân ở Canada đành tự rút "vật thể lạ" nổi dưới da đầu

HHTO - Một phụ nữ ở Canada cảm thấy thứ gì đó di chuyển dưới da đầu mình và dường như muốn… chui ra ngoài. Cô tới gặp bác sĩ nhưng bác sĩ không tin. Kết quả là bạn trai của cô buộc phải… tự gắp thứ đó ra. Sự việc mà nhiều dân mạng miêu tả là "ớn lạnh" này đúng là khó tin nhưng có thật!

Stephanie Faure, một phụ nữ ở thành phố Saskatoon (Canada), vừa trải qua một hành trình "rùng mình": Cô phát hiện thứ gì đó dường như muốn chui ra khỏi da đầu mình, nhưng bác sĩ lại bảo cô nhầm, và cuối cùng cô phải nhờ bạn trai tự… lôi một chiếc ốc vít trong đầu mình ra!

Theo trang CBC, 14 tháng trước, cô Faure phải phẫu thuật bỏ u não, sau đó cô được gắn tấm kim loại cố định hộp sọ bằng ốc vít.

Mới đây, khi ngủ dậy, Faure cảm thấy nặng đầu và thấy có thứ gì đó dường như đang cố đẩy lớp da đầu để… chui ra ngoài. Cô soi gương thì thấy đúng là có thứ gì đó thật, nên đã đến Bệnh viện Đại học Hoàng gia ở Saskatoon.

Tại đây, cô phải chờ suốt hơn 5 tiếng đồng hồ. Thế rồi bác sĩ trực không tin vào những gì cô mô tả và bảo cô đi về.

Cô Faure. Ảnh: Jeremy Warren/ CBC.

"Thứ đó di chuyển suốt cả ngày" - Faure kể lại. Cô chắc chắn là mình không nhầm và quyết định rằng không nhờ được bác sĩ thì nhờ bạn trai.

Và rồi bạn trai cô đã dùng một chiếc nhíp để lôi thứ bên dưới da đầu của Faure ra: Đó là một cái ốc vít bé xíu, loại dùng trong y tế.

Sự việc này được đăng trên các trang tin lớn như CBC và People. Nhiều cư dân mạng thấy quả thật rất đáng sợ và bàn tán xôn xao trên mạng xã hội.

Cô Faure nói, sau khi tự nhổ ốc vít ra khỏi đầu, cô đã hỏi ý kiến bác sĩ ra đình để chắc chắn là không có biến chứng gì. Còn hiện giờ cô đang chuẩn bị nộp đơn khiếu nại với hy vọng không bệnh nhân nào rơi vào tình huống tương tự. Cô nhắn nhủ: "Hãy cố gắng hết mức có thể để lên tiếng vì bản thân, tôi hy vọng các bệnh nhân khác may mắn hơn tôi".

Cái ốc vít mà anh bạn trai lôi ra từ dưới da đầu cô Faure. Ảnh: Jeremy Warren/ CBC.

Cơ quan Y tế Saskatchewan (SHA) thì cho biết, họ coi trọng phản ánh của bệnh nhân nhưng không thể bình luận về trường hợp cụ thể này do quy định bảo mật thông tin. Trang CBC cũng đã cố liên lạc với bác sĩ liên quan nhưng chưa nhận được phản hồi.