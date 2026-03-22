Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Khám phá

Google News

Hiện tượng cá voi 5 tấn dạt vào bờ biển Nghệ An có thể giải thích thế nào?

Thục Hân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Một xác cá voi nặng hơn 5 tấn dạt vào bờ biển ở Nghệ An đã khiến nhiều cư dân mạng chú ý. Có những lời đồn đoán được đưa ra. Nhưng lý do thực sự của việc cá voi dạt bờ có thể là gì, có là "dấu hiệu" gì hay không?

Việc một xác cá voi nặng hơn 5 tấn dạt vào bờ biển ở xã Hải Châu (Nghệ An) vào ngày 20/3 đã thu hút sự quan tâm của nhiều người. Trên mạng xã hội, một số cư dân mạng viết rằng cá voi dạt vào bờ có thể báo hiệu những biến động bất thường trên biển, thời tiết sắp tới rất xấu.

Nhưng việc này có thể được giải thích thế nào?

Theo Tiền Phong, ước tính cá voi này đã mất từ vài tuần trước. Khi dạt vào bờ, xác cá voi đã có mùi khó chịu. Trên thực tế, có những cá voi sau khi chết thì chìm xuống đáy biển, nhưng không phải luôn luôn như vậy, mà một số sẽ dạt vào bờ, theo Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên của Anh.

ca-voi-5-tan-dat-bo-nghe-an-ngay-20-3.jpg
Xác cá voi dạt vào bờ biển Nghệ An. Ảnh: TPO.

Nguyên nhân cá voi mất thường là tổng hợp của nhiều yếu tố: Cá có thể đã yếu hoặc mắc bệnh từ trước; hệ thống định vị bằng sóng âm của cá voi có thể bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn dưới nước (từ tàu thuyền, hoạt động công nghiệp, hoặc tiếng ồn lớn và đột ngột dưới biển…) khiến cá voi mất phương hướng và dạt vào bờ; các yếu tố môi trường thay đổi như nhiệt độ nước, dòng chảy hoặc nguồn thức ăn..., theo NOAA (Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ) và DETSI (Bộ Môi trường, Khoa học, Du lịch và Đổi mới sáng tạo ở Queensland, Úc).

Trên thực tế thì đúng là có một số lần, hiện tượng cá voi mất và dạt vào bờ xảy ra khi biển động, nên dần dần, theo thời gian, nhiều người dân vùng biển có thể liên kết 2 sự kiện này với nhau. Nhưng thực ra thì cả hai - cá voi và biển động - có thể bị ảnh hưởng bởi những điều kiện như nhau (thời tiết, nhiệt độ đại dương thay đổi…) chứ không phải cái này báo hiệu cái kia.

nguoi-dan-nghe-an-chon-cat-ca-ong.jpg
Lực lượng chức năng và nhiều người dân quấn lưới quanh thân cá để kéo vào bờ, chứ không phải cá bị mắc lưới như một số suy đoán trên mạng xã hội. Ảnh: Truyền thông Nghệ An.

Ngoài ra, dù dòng chảy và điều kiện biển có thể là một yếu tố liên quan đến việc cá voi mất, nhưng thường không phải là nguyên nhân chính, và theo khoa học thì hiện tượng cá voi dạt bờ cũng không được xem là dấu hiệu trực tiếp cho thấy biển đang có diễn biến không tốt. Việc đánh giá điều kiện trên biển vẫn cần được dựa vào các bản tin khí tượng chính thức.

Ở góc độ khoa học, cũng chưa có bằng chứng cho thấy cá voi dạt vào bờ có thể dự báo thiên tai hay biến cố. Tuy vậy, trong một số trường hợp, hiện tượng này có thể phản ánh những thay đổi nhất định của môi trường biển như ô nhiễm, tiếng ồn hoặc biến động dưới nước, vốn là những yếu tố cần được theo dõi lâu dài để bảo vệ hệ sinh thái biển.

ca-voi-dat-bo.jpg
Hiện tượng xác cá voi dạt vào bờ biển không thường xuyên xảy ra, nhưng cũng không hiếm trong tự nhiên, từng được ghi nhận ở nhiều nơi trên thế giới và tại Việt Nam. Trong ảnh là một xác cá voi dạt vào bờ biển New Zealand. Ảnh: Department of Conservation (NZ).

Còn với cư dân miền biển Việt Nam, cá voi (cá Ông) từ lâu được coi là loài linh thiêng, là vị thần bảo vệ ngư dân trên biển. Vì vậy, khi cá voi mất và dạt vào bờ, cán bộ và người dân địa phương tổ chức chôn cất cẩn thận, trang trọng, như một cách thể hiện sự tôn kính và cũng phản ánh mối quan hệ gắn bó lâu đời giữa con người và biển cả.

ft1477.jpg
Thục Hân
#cá voi dạt vào bờ biển Nghệ An #cá voi 5 tấn Nghệ An #hiện tượng cá voi dạt bờ #cá Ông dạt bờ #giải mã hiện tượng cá voi dạt vào bờ biển #cá voi dạt vào bờ là điềm gì #cá voi dạt vào bờ #cá voi trôi dạt vào bờ có ý nghĩa gì

Xem thêm

Cùng chuyên mục