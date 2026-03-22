Ghé bảo tàng Địa chất TP.HCM, khui "bí mật" ẩn sâu trong lòng Trái Đất

HHTO - Trên con đường được mệnh danh là “xanh” nhất của Quận 1 (cũ), nếu đi quá một tí, sẽ chẳng ai nhận ra có một bảo tàng nho nhỏ lặng lẽ ngắm nhìn dòng xe tấp nập qua lại. Đó chính là Bảo tàng Địa chất TP.HCM, nơi những cổ vật địa chất và khoáng sản đã hình thành từ hàng ngàn thiên niên kỷ trước được nâng niu và lưu giữ.
Bảo tàng Địa chất TP.HCM tọa lạc tại số 2 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn (Quận 1 cũ). Bảo tàng mở cửa từ 8 giờ đến 12 giờ buổi sáng, và từ 13 giờ đến 17 giờ vào buổi chiều. Nhìn từ phía ngã tư, mọi người đều có thể nhìn thấy một chiếc bảng hiệu với dòng chữ rất to: “Tham quan miễn phí” và một số thông tin giới thiệu nhằm giúp khách tham quan tìm hiểu đôi nét về nơi đây.
Bảo tàng mang đậm chất phong cách kiến trúc hiện đại của Việt Nam thời kỳ đầu với cửa sổ cánh gỗ, sơn màu xám và chữ tên bảo tàng được in nổi bằng phông chữ cổ kính màu vàng. Sự cổ kính trầm mặc đối lập với những ồn ào, xô bồ của dòng xe cộ ở hai con đường Nguyễn Bỉnh Khiêm và Nguyễn Hữu Cảnh khiến bảo tàng trở nên nổi bật và tò mò hơn bao giờ hết.
Bạn có tưởng tượng được rằng, bên trong tòa bảo tàng ấy đang lưu giữ số lượng mẫu vật gấp hơn 500 lần tuổi của chúng ta hiện tại không? Nếu tính tổng số, chúng có thể lên đến 20.000 mẫu vật đa dạng như khoáng sản, đá quý, hóa thạch, nước khoáng và dầu mỏ từ cổ đến hiện đại đấy!
Tất cả các mẫu vật đều được lưu giữ cẩn thận và là những minh chứng cho quá trình hình thành và phát triển địa chất của Việt Nam lẫn thế giới.
Vậy hãy cùng theo chân Hoa Học Trò khám phá từng ngóc ngách của tòa bảo tàng này nhé. Có nhiều điều thú vị lắm đấy!
Nhìn chung, Bảo tàng Địa chất là một bảo tàng rất đáng để tham quan và trải nghiệm. Đặc biệt, nếu bạn có niềm đam mê với khoáng sản, thiên nhiên hay địa chất Việt Nam lẫn thế giới, thì bảo tàng này sẽ là một lựa chọn hàng đầu để bạn được đắm mình trong đam mê và chứng kiến tận mắt những khoáng vật với niên đại trăm triệu năm còn được gìn giữ. Tuy nhiên, bảo tàng lại không có nhiều bảng thông tin, thuyết minh hay chỉ dẫn bên trong nên sẽ khá khó khăn cho khách tham quan không có chuyên môn về địa lý hay thiên nhiên sâu sắc.
Để đến được với bảo tàng, bạn có thể sử dụng phương tiện cá nhân và gửi xe với giá 3 nghìn đồng cho học sinh, sinh viên. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng các tuyến xe buýt số 30, 44, 53, 56 và 88, dừng tại trạm Mầm non Hoa Lư ở hai chiều đường, hoặc MRT tại ga Ba Son (cửa số 5) và đi bộ đến bảo tàng nhé!