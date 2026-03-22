Quán đồ ăn nhanh có hệ điều hành “chanh sả”, thức uống “dịu keo” nhất mùa Xuân

HHT - Sẵn sàng "đổi gió" cho ngày cuối tuần với Sakura latte - tân binh trong làng đồ uống đang gây thương nhớ cho nhiều teen, hay rì-viu cơn sốt ứng dụng săn đồ ăn Noms đang khuấy đảo cõi mạng.

Những chiến thần tí hon “lò vi sóng” màn ảnh rộng

Biết tin gì chưa? Chính thức “rã đông” sau khoảng thời gian dài im ắng, biệt đội nhí đầy năng lượng sẽ khuấy đảo thế giới của teen với phần phim mới Minions và quái vật. Khán giả sẽ cùng theo chân các “rắc rối” màu vàng lên đường chinh phục sự nghiệp diễn xuất tại xứ sở Hollywood nhiệm màu, nhưng chưa kịp trở thành minh tinh màn bạc là đã thấy kiếp nạn thứ 91 tới rồi đó nha!

Bằng một thế lực “vi diệu” nào đó mà các ngôi sao điện ảnh vàng “ủm” đã tìm được chân kinh thời cổ đại và triệu hồi thành công quái vật Cthulhu. Chỉ có điều, bạn ý hình như chỉ là phiên bản mini nên thay vì đáng sợ thì lại… giống như em út của dàn Minions hơn!

"Tam ca" mới nổi của vũ trụ minion: James, Ed và Henry.

Bên cạnh đó, thông tin “đủ wow” nhất của phần phim này chính là teen mình sẽ chính thức nói lời chia tay với bộ ba Kevin, Stuart và bé út Bob để làm quen với tam ca mới nổi là James, Ed và Henry. Vừa “mở bát” lời chào đầu tiên đã vội chia tay nhưng mấy “bảnh” đừng buồn nha, bởi chuyến phiêu lưu sắp tới sẽ còn nhiều “sít rịt” đang chờ hội “hóng hớt” khám phá đó!

Dự kiến khởi chiếu tại rạp: 1/7/2026

Check-in ứng dụng dành cho "hội sành ăn"

Nếu là một cư dân thường trú dài hạn ở "thành phố sợi chỉ" (Threads) thì chắc chắn không thể không nhắc đến cái tên đình đám nhất tuần qua chính là ứng dụng nhật ký ăn uống và chi tiêu Noms.

Không phải ngẫu nhiên mà “chiếc” app này lên thẳng top xu hướng đâu nha! Không chỉ sở hữu hệ điều hành màu nước vô cùng “dịu” mà ứng dụng này còn có 7749 tính năng rất “keo”, đặc biệt phù hợp với mấy “mom” thuộc nền văn minh quản lý chi tiêu. Và nếu teen đang nghĩ Noms chỉ đơn thuần là ghi chú lại những “chu kim” chúng mình chi cho ăn uống thì không đủ đâu nha!

Ứng dụng này được ví như Locket phiên bản mukbang của Gen Z.

Với tính năng nhật ký ăn uống, bạn có thể tự tay mình tạo ra những sticker cho riêng mình nhờ AI phiên bản hội hoạ được tích hợp sẵn trong app. Vì vậy nếu bạn ăn càng nhiều món ăn khác nhau thì sẽ càng sưu tầm thêm được nhiều sticker!

Bên cạnh đó, Noms còn có tính năng bản đồ ăn uống giúp đánh dấu những quán ăn teen đã từng vi vu trên bản đồ bằng chính những sticker do chúng mình lựa chọn. Nghe thật thú vị phải không, mau mau tải ứng dụng về máy và bật chế độ mukbang không kịp hồi chiêu để sưu tầm thật nhiều sticker thôi.

Truy tìm quán thức ăn nhanh có hệ điều hành “chanh sả”

Cơn địa chấn của làng thức ăn nhanh gần đây chắc chắn phải gọi mặt điểm tên Lotteria - gương mặt quen thuộc trong làng thức ăn đã quen thuộc với Gen Z. Nhưng điểm khiến dân tình vội thả tim, lưu quán và sẵn sàng “zìn zìn tay ga” đến để check-in chính là màn lột xác, dậy thì thành công từ tone màu đỏ vàng quen thuộc sang màu trung tính cùng đèn neon ấm áp nhỏ xinh, bàn ghế tối giản mà vẫn sang xịn. Teen bước vào là auto muốn giơ điện thoại chụp 7749 góc sống ảo.

Ảnh: Google review

Một lưu ý nhỏ dành cho bạn muốn đến để “nháy” hình xinh là hãy đến vào buổi tối để có thể chụp trọn view triệu đô sông Sài Gòn cùng không gian “chanh sả” khi về đêm nha.

Tọa độ: Số 2 Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn, TP.HCM.

Đu trend thức uống “dịu keo” nhất mùa Xuân

Nếu matcha latte đã là món tủ quá quen thuộc, houjicha dù lạ miệng nhưng không còn đủ “wow” thì mùa Xuân này chính là thời điểm hoàn hảo để khám phá tân binh đang gây thương nhớ cho nhiều teen: Sakura latte.

Tháng 3 là mùa hoa anh đào nở rộ tại Nhật Bản. Nếu teen đang tò mò không biết liệu món nước từ hoa liệu có dễ uống hay không thì câu trả lời chính là “tuyệt đối gây nghiện” đó nha! Sakura latte bùng nổ đầu lưỡi khi lần đầu chạm môi bởi một vị mặn nhẹ và có hậu có vị ngọt dịu, thơm nhẹ hương hoa. Khi kết hợp cùng sữa béo vừa phải uống một ngụm là cảm giác như đang dạo bước ở Nhật Bản luôn đó!

Video: TikTok @lisa.cyan.blossom

Từ loài hoa anh đào đại diện cho mùa Xuân ở xứ sở Mặt Trời mọc, teen ở xứ sở hoa anh đào đã “sang tai” vào menu món nước của teen Việt với hệ điều hành màu hồng pastel siêu xinh. Không chỉ gây thương nhớ vì hương vị, món nước này còn ghi điểm nhờ giao diện “xinh xỉu”.

Tọa độ: 374/1/9 Âu Cơ, phường Bảy Hiền, TP.HCM.