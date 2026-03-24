Vì sao tài xế Hàn Quốc dán hình ma lên kính sau xe ô tô? Gây nguy hiểm ra sao?

HHTO - Gần đây, nhiều tài xế ở Hàn Quốc dán những đề can ma quái lên kính sau xe ô tô. Việc này đang gây tranh cãi vì nhiều người cho rằng những đề can đó có thể gây nguy hiểm cho người đi phía sau.

Ở Hàn Quốc gần đây đang có trào lưu dán hình ma lên kính sau xe ô tô. Điều này làm dấy lên những tranh luận về mức độ nguy hiểm cho người đi đằng sau, mặc dù những tài xế dán hình ma cho rằng họ làm như vậy để đối phó với việc các phương tiện phía sau cứ nháy đèn sáng chói nhằm vào họ, theo trang The Korea Herald.

Vậy đề can hình ma là gì và người ta dán lên xe để làm gì?

Đây là loại đề can mà trong điều kiện bình thường thì khó nhìn thấy, nhưng nếu chiếu ánh sáng mạnh vào (như đèn ô tô) thì những khuôn mặt ma quái sẽ hiện ra.

Một trường hợp dán đề can hình ma lên phía sau xe ô tô ở Hàn Quốc bị đăng lên mạng. Ảnh: Bobaedream.

Đã có nhiều báo cáo về những hình ma này - một số trông rất đáng sợ, khiến cư dân mạng ở Hàn đang tranh luận rằng liệu tính hữu ích của chúng có ăn thua gì so với nguy cơ mà chúng có thể gây ra không.

Theo Luật Giao thông đường bộ ở Hàn Quốc thì người lái xe đi ngay phía sau xe khác nên giảm độ sáng đèn pha, và việc dùng đèn pha sáng chói hơn mức cần thiết có thể bị xử phạt.

Nhiều tài xế cũng cho rằng đúng là xe đằng sau mà chiếu đèn pha sáng chói thì gây khó chịu thật, nên họ thông cảm với những người dán hình ma đằng sau xe.

Một chiếc ô tô tại Hàn Quốc có dán hình ma ở kính sau (đây là một trường hợp cũ, đã bị phạt). Ảnh: Yonhap.

Tuy nhiên, không ít người chỉ ra rằng chính những nhãn dán hình ma lại cũng gây nguy hiểm, vì có thể khiến các tài xế phía sau bị bất ngờ, giật mình, dẫn đến tai nạn. Họ nhắc rằng, Luật Giao thông đường bộ của Hàn Quốc cũng quy định tài xế không được vẽ hoặc tạo các hình thù, ký hiệu gây ra sự "ghê tởm" hoặc kinh hãi.

Ở Trung Quốc cũng từng có những tài xế dán hình ma tương tự (thậm chí hình còn rất đáng sợ) và các nhà chức trách cũng đã nhắc là việc này có tiềm năng gây tai nạn, tài xế dán hình có thể sẽ bị phạt. Ảnh minh họa: Taobao/ SCMP.

Việc dán hình ma lên sau xe như thế này thực ra không phải mới xuất hiện, nhưng lại đang rộ lên ở Hàn trong thời gian gần đây. Trước đây, đã có một tài xế ở Hàn Quốc bị phạt 100.000 won (gần 1,8 triệu đồng) vì dán nhiều hình ma lên kính xe ô tô. Dù tài xế này nói rằng chỉ ai chiếu đèn pha vào xe anh thì mới nhìn thấy hình ma chứ những người khác có thấy đâu, nhưng tòa án vẫn xử phạt.