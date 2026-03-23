Tuổi may mắn tuần 23/3 - 29/3: Tiết Xuân Phân "vào guồng", tuổi nào hưởng lợi?

HHTO - Tuần 23/3 - 29/3/2026 nằm trọn trong tiết Xuân Phân, được coi là khi năng lượng dương và âm tương đối cân bằng. Cộng với năng lượng Song Hỏa và mệnh Thủy của năm nay, thì những tuổi nào dễ nhận được lợi ích trong tuần này?

Trong 24 tiết khí của năm, Xuân Phân được coi là lúc thiên nhiên sinh trưởng, thời tiết ấm dần. Tuần 23/3 - 29/3 nằm trọn vẹn trong tiết này, có thể xem là khi vạn vật trở nên ổn định, hướng tới sự bền vững.

Mà năm Bính Ngọ có Thiên can và Địa chi thuộc hành Hỏa (nên thường được gọi là "Song Hỏa"), năng lượng dương mạnh; nhưng lại mang mệnh Thủy (Thiên Hà Thủy). Theo quan niệm dân gian ở một số nền văn hóa phương Đông, Xuân Phân là khi năng lượng dương và âm cân bằng, như vậy phần "Thủy" của năm sẽ biểu hiện rõ hơn.

Những yếu tố trên tạo điều kiện tốt cho một số tuổi/ con giáp nhất định trong tuần 23/3 - 29/3:

Tuổi Mão: Đây là "quán quân may mắn" của tuần này. Tuổi Mão thuộc hành Mộc, mà Mộc sinh Hỏa, nghĩa là Mão đang hỗ trợ năng lượng Song Hỏa của năm. Đồng thời, Thủy sinh Mộc, nên mệnh Thủy của năm lại đang hỗ trợ tuổi Mão. Vì vậy, người tuổi Mão trong tuần này được hưởng lợi từ cả hai khía cạnh của năm, lại có được sự ổn định của tiết Xuân Phân, khiến công việc tự nhiên mà tốt, ít bị cản trở. Đây là tuần để triển khai những ý tưởng đã ấp ủ nhưng nên tập trung vào một việc quan trọng, tránh phân tán năng lượng cho nhiều hướng.

Theo cách tính lịch của người xưa, tiết Xuân Phân là khi trời ấm dần, có thể có mưa, sấm chớp. Ảnh minh họa: TPO.

Tuổi Tuất: Thuộc tam hợp Hỏa cục với Ngọ và Dần, người tuổi Tuất được năng lượng Song Hỏa hỗ trợ mạnh. Nhưng trong tuần thuộc tiết Xuân Phân, khi khía cạnh Thủy của năm bắt đầu phát triển, người tuổi Tuất - vốn thuộc hành Thổ mà Thổ khắc Thủy - có thể gặp một vài trục trặc nhỏ. Tuy nhiên, về cơ bản thì đây vẫn là một tuần tốt với người tuổi Tuất, phù hợp để triển khai các kế hoạch, nhưng nên kiểm tra kỹ các chi tiết nhỏ trong hợp đồng, thỏa thuận…

Tuổi Sửu và tuổi Mùi: Cả hai đều thuộc Thổ, mà Hỏa sinh Thổ, tức là năng lượng "Song Hỏa" của năm đang mang đến nhiều lợi ích cho người tuổi Sửu và Mùi. Tuy nhiên, cũng như tuổi Tuất, vì Thổ khắc Thủy nên trong tuần Xuân Phân, cả tuổi Sửu và tuổi Mùi đều có thể gặp một hai chuyện không như ý, dù nhìn chung vẫn là có nhiều cơ hội tốt. Trong tuần này, tuổi Sửu nên kiên nhẫn - đó vốn là thế mạnh của họ - và tránh đối đầu; còn tuổi Mùi nên ưu tiên kết nối các mối quan hệ, nhưng cần cẩn thận khi có cam kết tài chính lớn.

Các tuổi Mão, Tuất, Sửu, Mùi, Tý được coi là may mắn nhất tuần 23/3 - 29/3. Ảnh: HHT.

Tuổi Tý: Năm nay mang mệnh Thủy mà tuổi Tý thuộc hành Thủy, nên trong tuần Xuân Phân khi năng lượng cân bằng, những người tuổi Tý có nhiều cơ hội để phát triển, có cảm giác "là chính mình". Đây là tuần mà những phán đoán của người tuổi Tý có xu hướng chính xác hơn, từ đó dễ xây dựng uy tín, đồng thời có thể tận dụng sự sáng suốt này để đánh giá lại các lựa chọn, đặc biệt những việc đang bị trì hoãn.

Nhìn chung, tuần 23/3 - 29/3 là khi tiết Xuân Phân ổn định. Theo quan niệm từ xưa thì vào tiết khí này, may mắn thường đến từ việc duy trì sự đều đặn và chủ động, thay vì chờ đợi những bước ngoặt lớn. Với các tuổi khác, đây vẫn là thời điểm tốt để củng cố nền tảng và chuẩn bị chuyển sang tháng mới.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, không phải cơ sở cho các quyết định quan trọng.