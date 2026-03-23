9 tập thể nhận Giải thưởng Hồ Hảo Hớn nhân kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn

HHTO - Ban Thường vụ Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026) gắn với trao Giải thưởng Hồ Hảo Hớn lần thứ 24 năm 2026, tuyên dương các tập thể tiêu biểu có nhiều sáng kiến, mô hình hiệu quả trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên Thành phố.

Tối qua, tại Công viên Phan Đình Phùng, Ban Thường vụ Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026) và trao Giải thưởng Hồ Hảo Hớn lần thứ 24, năm 2026.

Chương trình diễn ra trong không khí trang nghiêm với nghi thức chào cờ, ôn lại truyền thống vẻ vang của tổ chức Đoàn qua 95 năm xây dựng và phát triển. Thông qua các tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, hành trình lịch sử hào hùng của tuổi trẻ Việt Nam được tái hiện sinh động, khắc họa rõ nét tinh thần lý tưởng, khát vọng cống hiến và trách nhiệm của các thế hệ đoàn viên, thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tại chương trình, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” cho các cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Đồng thời, tổ chức Đoàn TP. Hồ Chí Minh vinh dự đón nhận Cờ truyền thống của Ủy ban nhân dân Thành phố, ghi nhận những nỗ lực, thành tích nổi bật trong thời gian qua.

Điểm nhấn của chương trình là lễ tuyên dương và trao Giải thưởng Hồ Hảo Hớn lần thứ 24, năm 2026 cho 9 tập thể có sáng kiến, mô hình, giải pháp tiêu biểu trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên Thành phố.

Các công trình, phần việc được vinh danh đã góp phần nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang trao kỷ niệm chương "Vì thế hệ trẻ" cho các cá nhân.

Chương trình là hoạt động ý nghĩa hướng đến kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tiếp tục khơi dậy niềm tự hào, củng cố lý tưởng cách mạng, cổ vũ đoàn viên, thanh niên Thành phố không ngừng rèn luyện, cống hiến, xứng đáng với truyền thống vẻ vang của tổ chức Đoàn.