Starbucks đồng hành cùng Harry Potter, mang thế giới pháp thuật đến Việt Nam

Cùng khám phá thế giới huyền ảo qua chuyến phiêu lưu đến từ hương vị, những món quà hay sự gắn kết - tất cả tạo nên điều kỳ diệu khi mỗi khoảnh khắc được sẻ chia.

Không khí trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết khi Starbucks đồng hành cùng Warner Bros. Discovery Global Consumer Products – mang thế giới Harry Potter đến với chuỗi cửa hàng Starbucks® tại Việt Nam. Sự kết hợp hứa hẹn một cuộc phiêu lưu phi thường, đầy trí tưởng tượng, sáng tạo và kết nối sâu sắc.

Lấy ý tưởng từ chuyến tàu Hogwarts Express – nơi mở ra hành trình đầu tiên khám phá vùng đất phép thuật Hogsmeade, khách hàng của Starbucks sẽ trải qua các cung bậc cảm xúc khác nhau của Tình Bạn, Lòng Dũng Cảm và Giá trị Cộng Đồng. Cách riêng với fan ruột của Harry Potter, thông qua sự kết hợp tuyệt vời này, chúng tôi mời bạn ghé thăm vùng đất ma thuật theo cách của Starbucks, để cùng nhau khám phá hương vị độc đáo qua các món nước đặc trưng hay bộ sưu tập giới hạn – Tất cả tạo nên điều kỳ diệu của sự gắn kết, sẻ chia.

Honeydukes Bursting Bonbons Series – Thức uống kết nối bạn với thế giới ma thuật

Khi nói đến vùng đất ma thuật trong Harry Potter, chắc hẳn bạn không thể không biết các sản phẩm độc đáo đến từ cửa hàng kẹo ngọt Honeydukes. Và lần đầu tiên tại Việt Nam, Starbucks sẽ mang trải nghiệm có một không hai này đến các cửa hàng với dòng sản phẩm Honeydukes Bursting Bonbons. Bằng lối pha chế tinh xảo, mỗi ngụm ẩn chứa hương vị kỳ diệu, vừa làm bạn ngạc nhiên từ hình thức trang trí khác biệt, đến bùng nổ vị giác khi sốt hương Cam Mật Ong tan chảy bất ngờ từ những Viên Trân Châu Nổ.

Tại Việt Nam, Starbucks sẽ chủ yếu phục vụ món trà Honeydukes Bursting Bonbons Frozen Tea – phiên bản đá xay mát lạnh tại các cửa hàng từ ngày 24/03/2026.

Bộ Sưu Tập Harry Potter | Starbucks® - Tôn Vinh Tình Bạn, Lòng Dũng Cảm & Giá trị Cộng Đồng

Được thiết kế đặc biệt nhằm mang thế giới phép thuật đến gần với người hâm mộ trong đời sống hằng ngày, Bộ sưu tập Harry Potter | Starbucks® ra mắt hơn 20 sản phẩm bình, ly và các phụ kiện với tổng thể khắc họa lên hình ảnh kỳ diệu, ấm cúng khi mọi câu chuyện được chia sẻ cùng nhau dù ở bất kỳ không gian nào, tại phòng sinh hoạt chung hay ngay chính tại các cửa hàng Starbucks.

Một trong những điểm nhấn của bộ sưu tập, chính là chiếc cốc đổi màu mang ký hiệu đăc trưng của từng Nhà tại trường Hogwarts. Bạn sẽ dễ dàng chọn lựa và tận hưởng sự kỳ diệu khi chiếc cốc đổi màu theo giao diện đặc trưng của ngôi Nhà bạn yêu thích. Chưa dừng lại ở đó, bộ sưu tập còn ẩn chứa thông điệp tôn vinh giá trị cốt lõi của Tình Bạn, Lòng Dũng Cảm và tính Cộng Đồng qua các gam màu chủ đạo xuyên suốt. Với gam màu Tím đại diện cho sự bền chặt của Tình Bạn, màu Xanh Dương thể hiện sự Dũng Cảm và màu Xanh Lá mang sắc thái yên bình của Cộng đồng – mỗi gam màu đều có các sản phẩm bình, ly hay phụ kiện độc đáo.

Cách riêng về phụ kiện, các sản phẩm hầu hết được lên ý tưởng thiết kế từ những vật phẩm rất gần gũi trong thế giới phép thuật như: bộ móc khóa Bearista® trong bộ áo phù thủy cùng khăn choàng theo màu sắc của 4 Nhà, bộ đế lót ly được đặt trong chiếc Mũ Phân Loại (Sorting Hat), hay thẻ du lịch cho mọi chuyến đi gần xa – chắc chắn mỗi sản phẩm đều làm bạn hài lòng khi phiêu lưu vào thế giới phép thuật cùng Starbucks.

Bộ sưu tập Harry Potter | Starbucks® sẽ chính thức ra mắt tại các cửa hàng Starbucks Vietnam từ ngày 24 tháng 3.