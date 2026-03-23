Hành trình “Người cộng sản trẻ” năm 2026 lan tỏa lý tưởng, khát vọng cống hiến

HHTO - Ban Thường vụ Đoàn phường Vũng Tàu phối hợp Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu vừa tổ chức Hành trình “Người cộng sản trẻ” số 3 gắn với Diễn đàn “Nâng cao chất lượng phát triển đảng viên từ đoàn viên ưu tú” năm 2026, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia.

Vừa qua, Ban Thường vụ Đoàn phường Vũng Tàu phối hợp Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Hành trình “Người cộng sản trẻ” số 3 gắn với Diễn đàn “Nâng cao chất lượng phát triển đảng viên từ đoàn viên ưu tú” năm 2026, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia. Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Đăng Khoa - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố cùng đại diện cấp ủy, cán bộ Đoàn và đoàn viên, sinh viên tiêu biểu.

Trong khuôn khổ hành trình, đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tại Di tích lịch sử cách mạng Nhà Má Tám Nhung (phường Vũng Tàu), một “địa chỉ đỏ” tiêu biểu gắn liền với phong trào đấu tranh cách mạng của địa phương qua các thời kỳ kháng chiến. Hoạt động nhằm giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, nâng cao nhận thức chính trị cho đoàn viên, thanh niên.

Đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tại Di tích lịch sử cách mạng Nhà Má Tám Nhung (phường Vũng Tàu).

Tại diễn đàn “Nâng cao chất lượng phát triển đảng viên từ đoàn viên ưu tú”, đoàn viên, sinh viên đã được lắng nghe những chia sẻ thực tiễn, sâu sắc từ bác Trần Văn Khánh - nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu và đoàn viên ưu tú Đường Thị Ánh Tuyết - Sinh viên 5 tốt cấp Thành phố.

Những câu chuyện về quá trình rèn luyện, phấn đấu, giữ vững bản lĩnh chính trị và lý tưởng cách mạng đã truyền cảm hứng mạnh mẽ, giúp đoàn viên nhận thức rõ hơn trách nhiệm của tuổi trẻ trong xây dựng Đảng và phát triển đất nước.

Đồng chí Nguyễn Đăng Khoa trao tặng hoa và quà đến bác Trần Văn Khánh - nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu và đoàn viên ưu tú Đường Thị Ánh Tuyết - Sinh viên 5 tốt cấp Thành phố.

Chương trình là dịp để đoàn viên, thanh niên hiểu rằng trở thành đảng viên không chỉ là niềm vinh dự mà còn là hành trình rèn luyện lâu dài, đòi hỏi bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng công tác phát hiện, bồi dưỡng và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

Đoàn viên, sinh viên tham gia diễn đàn “Nâng cao chất lượng phát triển đảng viên

﻿từ đoàn viên ưu tú”.

Hành trình “Người cộng sản trẻ” năm 2026 được tổ chức thành 5 đợt tại các địa chỉ đỏ và cơ sở giáo dục trên địa bàn, gắn với các diễn đàn, tọa đàm về công tác phát triển đảng viên từ đoàn viên ưu tú, qua đó tạo môi trường học tập, trao đổi kinh nghiệm và lan tỏa lý tưởng cách mạng trong thế hệ trẻ.