Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đời sống

Google News

Hành trình “Người cộng sản trẻ” năm 2026 lan tỏa lý tưởng, khát vọng cống hiến

Ý Lê (Tổng hợp)

HHTO - Ban Thường vụ Đoàn phường Vũng Tàu phối hợp Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu vừa tổ chức Hành trình “Người cộng sản trẻ” số 3 gắn với Diễn đàn “Nâng cao chất lượng phát triển đảng viên từ đoàn viên ưu tú” năm 2026, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia.

Vừa qua, Ban Thường vụ Đoàn phường Vũng Tàu phối hợp Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Hành trình “Người cộng sản trẻ” số 3 gắn với Diễn đàn “Nâng cao chất lượng phát triển đảng viên từ đoàn viên ưu tú” năm 2026, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia. Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Đăng Khoa - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố cùng đại diện cấp ủy, cán bộ Đoàn và đoàn viên, sinh viên tiêu biểu.

Trong khuôn khổ hành trình, đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tại Di tích lịch sử cách mạng Nhà Má Tám Nhung (phường Vũng Tàu), một “địa chỉ đỏ” tiêu biểu gắn liền với phong trào đấu tranh cách mạng của địa phương qua các thời kỳ kháng chiến. Hoạt động nhằm giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, nâng cao nhận thức chính trị cho đoàn viên, thanh niên.

Đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tại Di tích lịch sử cách mạng Nhà Má Tám Nhung (phường Vũng Tàu).

Tại diễn đàn “Nâng cao chất lượng phát triển đảng viên từ đoàn viên ưu tú”, đoàn viên, sinh viên đã được lắng nghe những chia sẻ thực tiễn, sâu sắc từ bác Trần Văn Khánh - nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu và đoàn viên ưu tú Đường Thị Ánh Tuyết - Sinh viên 5 tốt cấp Thành phố.

Những câu chuyện về quá trình rèn luyện, phấn đấu, giữ vững bản lĩnh chính trị và lý tưởng cách mạng đã truyền cảm hứng mạnh mẽ, giúp đoàn viên nhận thức rõ hơn trách nhiệm của tuổi trẻ trong xây dựng Đảng và phát triển đất nước.

Đồng chí Nguyễn Đăng Khoa trao tặng hoa và quà đến bác Trần Văn Khánh - nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu và đoàn viên ưu tú Đường Thị Ánh Tuyết - Sinh viên 5 tốt cấp Thành phố.

Chương trình là dịp để đoàn viên, thanh niên hiểu rằng trở thành đảng viên không chỉ là niềm vinh dự mà còn là hành trình rèn luyện lâu dài, đòi hỏi bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng công tác phát hiện, bồi dưỡng và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

Đoàn viên, sinh viên tham gia diễn đàn “Nâng cao chất lượng phát triển đảng viên
﻿từ đoàn viên ưu tú”.

Hành trình “Người cộng sản trẻ” năm 2026 được tổ chức thành 5 đợt tại các địa chỉ đỏ và cơ sở giáo dục trên địa bàn, gắn với các diễn đàn, tọa đàm về công tác phát triển đảng viên từ đoàn viên ưu tú, qua đó tạo môi trường học tập, trao đổi kinh nghiệm và lan tỏa lý tưởng cách mạng trong thế hệ trẻ.

Theo Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh
#Người cộng sản trẻ #đảng viên #đoàn viên #thanh niên #Trường ĐH Bà rịa - Vũng Tàu

Xem thêm

Cùng chuyên mục