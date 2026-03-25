Gần 50 em học sinh tại xã vùng cao miền Trung có lớp học mới

P.V

UNIQLO Việt Nam và Quỹ Hy vọng vừa khánh thành các lớp học và phòng chức năng mới tại điểm trường thôn Phước Công 2, trường mẫu giáo Phước Chánh (xã Phước Chánh, Tp. Đà Nẵng). Công trình giúp cải thiện điều kiện dạy và học, mang đến môi trường học tập an toàn và kiên cố cho gần 50 em nhỏ tại địa phương.

Điểm trường thôn Phước Công 2, Trường Mẫu giáo Phước Chánh khang trang trong ngày khánh thành

Điểm trường thôn Phước Công 2 là nơi học tập của gần 50 em bậc mầm non, mẫu giáo, đa phần là dân tộc Giẻ Triêng. Được xây dựng từ năm 2013, điểm trường gồm 3 phòng học đã xuống cấp theo thời gian, vách tường xuất hiện các vết nứt do ảnh hưởng từ nền đất dễ sụt lún, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho hoạt động dạy và học. Ngoài ra, do chưa có bếp ăn, nhà trường chưa tổ chức bữa trưa bán trú cho học sinh. Nhiều em phải trở về nhà ăn, nghỉ trưa rồi quay lại lớp đầu giờ chiều, dẫn đến tình trạng không đảm bảo ăn ngủ đầy đủ, thậm chí nghỉ học buổi chiều, ảnh hưởng đến sức khỏe và việc học tập.

Trước nhu cầu cấp thiết đó, UNIQLO Việt Nam đã đồng hành cùng Quỹ Hy vọng xây dựng 3 lớp học mới, 2 phòng giáo viên và 1 phòng bếp, với mong muốn tăng cường không gian học tập an toàn và tạo điều kiện để điểm trường có thể tổ chức việc dạy bán trú cho học sinh. Việc nâng cấp này sẽ giúp điểm trường từng bước ổn định hoạt động dạy học, giúp các phụ huynh và học sinh giảm áp lực đi lại trong ngày.

Niềm vui của cô trò điểm trường thôn Phước Công 2 trong lớp học mới sáng sủa, kiên cố

Dù gặp không ít trở ngại do ảnh hưởng bão lũ trong giai đoạn chuẩn bị thi công (tháng 10 - tháng 11/2025), điểm trường thôn Phước Công 2 - Trường Mẫu giáo Phước Chánh đến nay đã chính thức hoàn thành và được đưa vào hoạt động. Nguồn kinh phí của dự án này được trích từ doanh thu bộ sưu tập UT Mickey Mouse in Vietnam trong Tuần Lễ Cảm Ơn mùa Xuân/Hè 2025.

Một tiết mục văn nghệ đáng yêu của các em học sinh trong ngày khánh thành.
P.V
#UNIQLO Việt Nam

