P&G Việt Nam tiếp tục mở rộng chương trình nước uống sạch cho cộng đồng

Trong bối cảnh nhiều địa phương vẫn đối mặt với khó khăn trong tiếp cận nước sạch do thiên tai và biến đổi khí hậu, Công ty P&G Việt Nam tiếp tục thúc đẩy các giải pháp bền vững thông qua sáng kiến “Nước Uống Sạch Cho Cộng Đồng” (CSDW), góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho cộng đồng.

Sáng ngày 20/3, hưởng ứng “Ngày Nước Thế giới 2026”, doanh nghiệp đã phối hợp cùng Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam triển khai chương trình tại xã Bích Hào, Nghệ An. Chương trình diễn ra trang trọng tại Trường THCS Thanh Tùng, xã Bích Hào, tỉnh Nghệ An, chào đón sự tham dự của khoảng 260 đại biểu, bao gồm đại diện Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Nghệ An, các sở ban ngành, đại diện Công ty P&G Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An, lãnh đạo địa phương, cùng các thầy cô giáo, học sinh, tình nguyện viên và phóng viên báo chí.

Với chủ đề “Nước và Bình đẳng giới”, Ngày Nước Thế giới 2026 được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của tài nguyên nước, qua đó khuyến khích sử dụng nước tiết kiệm, bền vững và chung tay bảo vệ nguồn nước. Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức phối hợp cùng nhãn hàng nước rửa tay Safeguard hướng dẫn học sinh kỹ năng sử dụng nước an toàn và thực hành rửa tay đúng cách.

Ban Tổ chức phối hợp cùng nhãn hàng nước rửa tay Safeguard hướng dẫn học sinh kỹ năng sử dụng nước an toàn và thực hành rửa tay đúng cách.

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động hướng dẫn cách sử dụng gói bột lọc nước P&G, một giải pháp giúp chủ động xử lý nước uống trong các tình huống khẩn cấp, khan hiếm nước sạch. Mỗi gói bột lọc nước P&G có khả năng biến 10 lít nước bẩn thành nước uống sạch chỉ trong vòng 30 phút. Với quy trình sử dụng đơn giản, giải pháp này được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công nhận về khả năng loại bỏ tới 99,99% vi khuẩn và virus gây bệnh trong nguồn nước, góp phần giảm thiểu đáng kể nguy cơ mắc các bệnh lây truyền qua nguồn nước ô nhiễm. Gói bột lọc nước P&G đã được Bộ Y tế cấp Giấy chứng nhận lưu hành tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Lê Bắc, Giám đốc kinh doanh Công ty P&G Việt Nam, chia sẻ tại chương trình.

Phát biểu tại buổi lễ, Ông Nguyễn Lê Bắc, Giám đốc kinh doanh, Công ty P&G Việt Nam, chia sẻ: “Sáng kiến ‘Nước Uống Sạch Cho Cộng Đồng’ là một trong những chương trình hỗ trợ cộng đồng tiêu biểu của tập đoàn P&G trên toàn cầu, và đã được triển khai bền bỉ tại Việt Nam suốt hơn 10 năm qua. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, các cấp chính quyền địa phương cùng người tiêu dùng đã luôn đồng hành và ủng hộ chương trình trong thời gian qua. Sự chung tay này chính là nguồn động lực to lớn để P&G tiếp tục mở rộng những giải pháp thiết thực và nhân văn, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho cộng đồng mà chúng tôi phục vụ, cũng như cho người dân Việt Nam nói chung.”

Sáng kiến “Nước Uống Sạch Cho Cộng Đồng” đã mang đến hơn 100 triệu lít nước sạch cho cộng đồng trong 10 năm triển khai tại Việt Nam.

Sáng kiến “Nước Uống Sạch Cho Cộng Đồng” được Tập đoàn P&G triển khai trên toàn cầu từ năm 2004, với sứ mệnh giúp trẻ em và các gia đình có cơ hội tiếp cận nước uống sạch thông qua các gói lọc nước P&G. Hơn 2 thập kỷ triển khai trên toàn thế giới, dự án đã cung cấp hơn 25 tỷ lít nước sạch cho người dân tại hơn 100 quốc gia đang đối mặt với tình trạng khan hiếm nước sạch. Tại Việt Nam, kể từ khi được ra mắt vào năm 2016 với sự đồng hành của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cùng các đối tác, chương trình đã mang đến hơn 100 triệu lít nước sạch cho cộng đồng trong 10 năm qua, giúp hàng trăm nghìn người dân có cơ hội tiếp cận nguồn nước sạch, đặc biệt trong những thời điểm khó khăn do thiên tai và bão lũ.

Dự án đang bước vào giai đoạn II được triển khai tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Lâm Đồng, Đồng Tháp, Cần Thơ và Khánh Hòa. Dự kiến đến tháng 10/2026 sẽ cung cấp nước uống sạch cho thêm 150.000 người dân bị ảnh hưởng trực tiếp bởi thiên tai, bão lũ.