Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đời sống

Google News

P&G Việt Nam tiếp tục mở rộng chương trình nước uống sạch cho cộng đồng

P.V

Trong bối cảnh nhiều địa phương vẫn đối mặt với khó khăn trong tiếp cận nước sạch do thiên tai và biến đổi khí hậu, Công ty P&G Việt Nam tiếp tục thúc đẩy các giải pháp bền vững thông qua sáng kiến “Nước Uống Sạch Cho Cộng Đồng” (CSDW), góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho cộng đồng.

Sáng ngày 20/3, hưởng ứng “Ngày Nước Thế giới 2026”, doanh nghiệp đã phối hợp cùng Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam triển khai chương trình tại xã Bích Hào, Nghệ An. Chương trình diễn ra trang trọng tại Trường THCS Thanh Tùng, xã Bích Hào, tỉnh Nghệ An, chào đón sự tham dự của khoảng 260 đại biểu, bao gồm đại diện Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Nghệ An, các sở ban ngành, đại diện Công ty P&G Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An, lãnh đạo địa phương, cùng các thầy cô giáo, học sinh, tình nguyện viên và phóng viên báo chí.

Với chủ đề “Nước và Bình đẳng giới”, Ngày Nước Thế giới 2026 được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của tài nguyên nước, qua đó khuyến khích sử dụng nước tiết kiệm, bền vững và chung tay bảo vệ nguồn nước. Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức phối hợp cùng nhãn hàng nước rửa tay Safeguard hướng dẫn học sinh kỹ năng sử dụng nước an toàn và thực hành rửa tay đúng cách.

Ban Tổ chức phối hợp cùng nhãn hàng nước rửa tay Safeguard hướng dẫn học sinh kỹ năng sử dụng nước an toàn và thực hành rửa tay đúng cách.

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động hướng dẫn cách sử dụng gói bột lọc nước P&G, một giải pháp giúp chủ động xử lý nước uống trong các tình huống khẩn cấp, khan hiếm nước sạch. Mỗi gói bột lọc nước P&G có khả năng biến 10 lít nước bẩn thành nước uống sạch chỉ trong vòng 30 phút. Với quy trình sử dụng đơn giản, giải pháp này được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công nhận về khả năng loại bỏ tới 99,99% vi khuẩn và virus gây bệnh trong nguồn nước, góp phần giảm thiểu đáng kể nguy cơ mắc các bệnh lây truyền qua nguồn nước ô nhiễm. Gói bột lọc nước P&G đã được Bộ Y tế cấp Giấy chứng nhận lưu hành tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Lê Bắc, Giám đốc kinh doanh Công ty P&G Việt Nam, chia sẻ tại chương trình.

Phát biểu tại buổi lễ, Ông Nguyễn Lê Bắc, Giám đốc kinh doanh, Công ty P&G Việt Nam, chia sẻ: “Sáng kiến ‘Nước Uống Sạch Cho Cộng Đồng’ là một trong những chương trình hỗ trợ cộng đồng tiêu biểu của tập đoàn P&G trên toàn cầu, và đã được triển khai bền bỉ tại Việt Nam suốt hơn 10 năm qua. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, các cấp chính quyền địa phương cùng người tiêu dùng đã luôn đồng hành và ủng hộ chương trình trong thời gian qua. Sự chung tay này chính là nguồn động lực to lớn để P&G tiếp tục mở rộng những giải pháp thiết thực và nhân văn, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho cộng đồng mà chúng tôi phục vụ, cũng như cho người dân Việt Nam nói chung.”

Sáng kiến “Nước Uống Sạch Cho Cộng Đồng” đã mang đến hơn 100 triệu lít nước sạch cho cộng đồng trong 10 năm triển khai tại Việt Nam.

Sáng kiến “Nước Uống Sạch Cho Cộng Đồng” được Tập đoàn P&G triển khai trên toàn cầu từ năm 2004, với sứ mệnh giúp trẻ em và các gia đình có cơ hội tiếp cận nước uống sạch thông qua các gói lọc nước P&G. Hơn 2 thập kỷ triển khai trên toàn thế giới, dự án đã cung cấp hơn 25 tỷ lít nước sạch cho người dân tại hơn 100 quốc gia đang đối mặt với tình trạng khan hiếm nước sạch. Tại Việt Nam, kể từ khi được ra mắt vào năm 2016 với sự đồng hành của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cùng các đối tác, chương trình đã mang đến hơn 100 triệu lít nước sạch cho cộng đồng trong 10 năm qua, giúp hàng trăm nghìn người dân có cơ hội tiếp cận nguồn nước sạch, đặc biệt trong những thời điểm khó khăn do thiên tai và bão lũ.

Dự án đang bước vào giai đoạn II được triển khai tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Lâm Đồng, Đồng Tháp, Cần Thơ và Khánh Hòa. Dự kiến đến tháng 10/2026 sẽ cung cấp nước uống sạch cho thêm 150.000 người dân bị ảnh hưởng trực tiếp bởi thiên tai, bão lũ.

