Sự thật sau clip gần 50 triệu view cô gái kiếm tiền từ ảnh "check-in hộ" ở concert

HHTO - Đoạn clip này viral mạnh ở X và đang được chia sẻ rầm rộ qua các nền tảng/ mạng xã hội khác. Hàng trăm bình luận/ repost muốn "khởi nghiệp" giống cô gái trong video. Giá cả và sự thật sau "dịch vụ check-in hộ" này là gì?

Tài khoản đăng video viết chú thích bằng tiếng Trung: "Cô gái này quả thật nhạy bén, có thể kiếm tiền từ bất cứ thứ gì. Cô ấy thậm chí còn có thể thuyết phục được tất cả bạn bè trên Wechat đăng cùng một phông địa điểm". Video đính kèm vỏn vẹn 35 giây, ghi lại cảnh cô gái liên tục giơ điện thoại trước máy ảnh, check-in những chiếc profile khác nhau với sân khấu concert.

Nguồn: @Shenxiao123971

Để "thổi lửa" cho bài gốc, chủ tài khoản còn bình luận thêm một video bày tỏ sự "khó hiểu" khi ai đó có thể kiếm tiền từ việc livestream khi đang ngủ.

Những bài repost/ quote cũng nhận được tương tác lớn.

Bài viết được đăng từ tối 23/3, tính đến thời điểm hiện tại đã vượt 46 triệu lượt xem. Đó là chưa kể những repost (đăng lại) cũng hút hàng triệu lượt tiếp cận. Lượt bình luận ở bài gốc đã vượt qua 1.000. Dân mạng từ khắp nơi trên thế giới đều tò mò về hành động của cô gái trong video.

Dưới bài viết, netizen Trung giải thích rằng đây là một dạng dịch vụ thịnh hành ở Trung Quốc. Những ai không thể đến được buổi hòa nhạc có thể thuê những người này "check-in hộ" bằng cách giơ ảnh trang cá nhân (của người thuê) chụp cùng background sân khấu, như thể họ cũng đang ở đó.

Giá được đăng công khai trên các sàn giao dịch điện từ là khoảng 9,9 tệ (hơn 37.000 đồng) cho ảnh "check ID" hộ. Tùy nhu cầu, ảnh ID cũng có thể thay bằng ảnh giả vờ như đang selfie. Để tăng uy tín, "người bán" sẽ đang kèm thông tin bản thân mua vé chính chủ, đã xác minh.

Một bình luận giải thích bằng tiếng Anh kèm video tổng hợp cho "cả thế giới" cùng hiểu.

Nhiều dân mạng mỉa mai những người sử dụng dịch vụ này là "làm màu". Số khác cho biết họ sẽ "khởi nghiệp" theo hình thức này vì "kiếm tiền quá dễ". Tuy nhiên, để đến điểm hòa với giá vé, bạn sẽ phải được khoảng 100 người thuê trở lên (đó là với hạng vé giá thấp). Nghĩ đến việc giơ điện thoại chụp liên tục để trả đủ đơn cho khách đã thấy "mỏi cánh". Vì vậy, một số netizen bình luận: "Họ xứng đáng lấy tiền vì giơ tay lâu đến thế cũng mệt khiếp".

Thực tế, hình thức "check-in hộ" đã có từ lâu, thậm chí, mạng xã hội từng có trào lưu chụp ảnh trang cá nhân để chứng minh "tôi đã đến đây" vào vài năm trước. Những người sử dụng dịch vụ này không phải ai cũng có mục đích "làm màu" mà chỉ đơn giản muốn thể hiện sự ủng hộ thần tượng khi họ không thể mua được vé.

Ngoài ra, đa số trường hợp "check-in hộ" đều nhờ bạn bè chụp giúp hoàn toàn miễn phí: "Ai đó đang làm quá vấn đề lên à, một tấm ảnh kiểu này chưa đủ để gọi là phông bạt đâu", "Bạn bè trong fandom tôi quen toàn giúp nhau chụp kiểu này, chẳng có gì lạ hay quá đáng cả", "Tôi còn chẳng thuê dịch vụ kiểu này bao giờ. Tôi từng đến Trung Quốc nhưng không thể săn được vé nên bạn fan khác (vốn chẳng biết nhau từ trước) đã chụp cho tôi kiểu này như quà khích lệ thôi, đâu cần trả phí"...