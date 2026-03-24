K-Pop sắp có thêm nữ idol người Việt, hồ sơ còn là ẩn số, kỹ năng thế nào?

HHTO - Fan K-Pop Việt Nam bắt đầu chú ý đến Nguyễn Khánh Linh - thực tập sinh người Việt đang tham gia chương trình thực tế đếm ngược ngày ra mắt tại Hàn Quốc.

screenshot-2026-03-24-151808.png

Đoạn cắt phần giới thiệu của Nguyễn Khánh Linh đang viral trên Threads, hút sự chú ý của fan K-Pop Việt Nam. Cô là một trong 9 thực tập sinh đang tham gia chương trình Flying Ari. Đây là show thực tế ghi lại quá trình tập luyện trong 100 ngày trước khi chính thức ra mắt của 9 cô gái, do JTBC sản xuất. Huấn luyện viên gồm diễn viên Yoon Eun Hye, biên đạo Choi Young Jun...

Trước khi chương trình phát sóng, hình ảnh profile của Khánh Linh từng được chia sẻ trong nhóm cộng đồng fan K-Pop trên Facebook. Dân mạng không đánh giá cao khí chất thần tượng của cô từ tấm hình nhưng vẫn sẵn lòng ủng hộ "đồng hương".

Tuy nhiên, sau đoạn video giới thiệu viral, không ít fan K-Pop Việt nhận xét visual của Khánh Linh sáng giá hơn hẳn ảnh profile "hơi dìm", nhất là nụ cười xinh "tỏa nắng" với lúm đồng tiền.

screenshot-2026-03-24-155157.png
Ảnh profile của Khánh Linh.
screenshot-2026-03-24-150234.png

Toàn bộ 9 thực tập sinh của Flying Ari đều ở tuổi trưởng thành - đi ngược với xu hướng "teen hóa" của K-Pop hiện tại. Nguyễn Khánh Linh là chị cả, sinh năm 2001, cũng là "người khổng lồ" trong dàn thực tập sinh với chiều cao nổi bật (hơn hẳn 1 cái đầu). Khoảnh khắc cô bước vào khiến ai nấy đều ngỡ ngàng vì không chỉ cao mà tỉ lệ cơ thể cũng đẹp với đôi chân dài thẳng tắp.

screenshot-2026-03-24-150938.png
screenshot-2026-03-24-150956.png
screenshot-2026-03-24-150401.png
screenshot-2026-03-24-150659.png

Khánh Linh lần đầu tiên đi casting trở thành thực tập sinh thần tượng vào năm 18 tuổi. Tuy nhiên, mọi kế hoạch bị trì hoãn vì dịch COVID-19. Cô từng là người mẫu ảnh, tiếp tục theo đuổi ước mơ và coi Flying Ari là cơ hội cuối cùng để hiện thực hóa đam mê sân khấu. Ngoài những thông tin được chia sẻ trong chương trình, hồ sơ về Khánh Linh vẫn đang được bảo mật.

screenshot-2026-03-24-150910.png
﻿screenshot-2026-03-24-150920.png
screenshot-2026-03-24-150834.png
screenshot-2026-03-24-150812.png

Ở đợt đánh giá xếp loại đầu tiên, Khánh Linh và 7 thực tập sinh khác được xếp vào nhóm "thấp" (cần cải thiện thêm), chỉ có Aoki Yuna được xếp vào nhóm "trung bình" (có tiềm năng), không ai được xếp loại "cao". Có 100 ngày để rèn luyện trước khi chính thức debut, khán giả có thể trông đợi vào hành trình nỗ lực của cô và các "Gà con" của Flying Ari.

cover-fb.jpg
#Nguyễn Khánh Linh #thực tập sinh K-Pop người Việt #thực tập sinh người Việt #Flying Ari #idol K-pop người Việt #Nguyễn Khánh Linh profile

