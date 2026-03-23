Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Giải trí

Google News

Rating In Your Radiant Season lại giảm, Luật Sư Bóng Ma "tằng tằng" đi lên

Sam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Về cả mặt rating, đánh giá khán giả, độ phủ sóng, "Luật Sư Bóng Ma" (Phantom Lawyer) do Yoo Yeon Seok, Esom đóng chính đang "out trình" trên đường đua phim Hàn hiện tại.

Với các phim chiếu trong tuần, Siren's Kiss rating tăng nhẹ nhưng nhìn chung không có nhiều đột phá so với cả chặng đường, tập 5 và 6 lần lượt đạt 4,5 và 4,4%. Climax (Cực Hạn) có tỉ suất người xem trung bình toàn quốc là 2,9% và 3,8% ở 2 tập đầu. Đây có thể coi là một màn ra mắt đủ hoành tráng khi phim chiếu song song trên nhiều nền tảng OTT, lịch chiếu đầu tuần trên đài ENA - không phải kênh có sàn khán giả mạnh.

climax-1.jpg
"Climax" mở ra những góc tối của giới giải trí và chính trị, khi mỗi người đều có tham vọng chiến thắng trong cuộc tranh giành quyền lực, hào quang.

Đường đua phim cuối tuần đông đúc nhưng không có sự cạnh tranh quá gắt. Luật Sư Bóng Ma (Phantom Lawyer) bước vào đường đua ở tuần chiếu thứ 2 đã "out trình" mọi đối thủ khi tập 4 có rating gần chạm ngưỡng 2 con số. Tập 3 - 4 đạt tỉ suất người xem là 7,8% - 9,1%, khép lại vụ kiện từ "thân chủ ma" thứ 2 vừa hài hước vừa đáng thương của Shin I Rang (Yoo Yeon Seok) và nữ thực tập sinh.

Tại bảng xếp hạng phim và diễn viên được quan tâm nhất tuần 2 tháng 3, Luật Sư Bóng Ma và Yoo Yeon Seok đuổi sát nút Boyfriend on Demand và Jisoo - Seo In Guk theo thống kê của Good Data Corporation. Climax cùng Ha Jiwon - Joo Ji Hoon nhập cuộc ở hạng 7, 8, 10. Đây là những "ứng viên" có thể nhảy hạng nhanh trong tuần 3 tháng 3.

ep-2.jpg
bxh-1.jpg
bxh-2.jpg

The Practical Guide to Love (Cẩm Nang Tình Yêu) ghi nhận rating 3,9% và 4,5% trong tập 7 - 8, vẫn chưa vượt qua mốc cao nhất (4,8%) từng ghi nhận ở tập 4. Nội dung không mới và "phản ứng hóa học" ở mức chấp nhận được có lẽ sẽ bảo toàn mức tỉ suất như trên cho đến hết phim.

Rating Mad Concrete Dreams tập 3 - 4 là 3,1% và 3,9%. In Your Radiant Season (Mùa Rực Rỡ Của Em) đạt 2,9% và 2,3% ở tập 8 - 9, có xu hướng giảm nhẹ so với tuần trước dù đang tiến gần đến kết thúc. Still Shining (Ánh Sáng Của Đôi Ta) lao dốc không phanh khi tuần qua, rating tụt còn 1,1% và 0,9% trong tập 5 - 6.

fb-cover.jpg
Sam
#rating phim Hàn #diễn viên hot nhất tuần #phim hot nhất tuần #Mùa Rực Rỡ Của Em #In Your Radiant Season #Yoo Yeon Seok #Luật Sư Bóng Ma #Phantom Lawyer #rating Phantom Lawyer #Climax

