Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Spotlight

Google News

Tất tật về FLO: "Cú hích" R&B hồi sinh kỷ nguyên nhóm nhạc nữ Anh quốc

Quỳnh Phương
HHTO - Bằng sự kết hợp tinh tế giữa chất R&B hoài niệm và tư duy âm nhạc đậm chất Gen Z, bộ ba thành viên đến từ London hứa hẹn sẽ viết tiếp chương mới cho lịch sử nhóm nhạc nữ tại xứ sương mù.

Trong bối cảnh mô hình nhóm nhạc nữ tại thị trường Âu - Mỹ có phần trầm lắng những năm gần đây, sự xuất hiện của FLO được ví như một "ngoại lệ" đầy hứa hẹn. Thay vì chạy theo những giai điệu Pop điện tử hay Dance-Pop thịnh hành, ba thành viên gồm Jorja Douglas, Stella Quaresma và Renée Downer đã chọn quay về với R&B - dòng nhạc vốn là linh hồn của thời kỳ hoàng kim những năm đầu thập niên 2000.

FLO lựa chọn R&B như cách hoài niệm thời kỳ đỉnh cao của các nhóm nhạc Âu - Mỹ.

Các thành viên của FLO đều trải qua quá trình đào tạo bài bản trước khi chính thức hội tụ dưới trướng Island Records vào năm 2019. Tuy nhiên, bước ngoặt thực sự chỉ đến vào năm 2022, khi đĩa đơn Cardboard Box ra mắt và tạo nên một “cơn địa chấn” âm ỉ. Ca khúc không lập tức “càn quét” các bảng xếp hạng, mà dần len lỏi khắp TikTok, bùng nổ thành trào lưu nhờ phần hòa âm dày dặn và giai điệu bắt tai.

FLO không chọn cách hát về nỗi đau ủy mị mà về sự tự chủ đầy bản lĩnh.

Năm 2023 đánh dấu sự thừa nhận rõ rệt từ giới chuyên môn dành cho FLO khi họ trở thành nhóm nhạc nữ đầu tiên trong lịch sử lập “cú đúp” danh giá: Quán quân BBC Sound of 2023 và thắng giải Rising Star tại giải thưởng âm nhạc BRIT Awards. Thành tích này không chỉ dừng lại ở những chiếc cúp, mà còn được xem như tín hiệu mạnh mẽ cho sự trở lại của mô hình nhóm nhạc nữ tại Anh.

Hai giải thưởng này chính là bệ phóng đưa tên tuổi bộ ba vươn ra quốc tế dễ dàng hơn.

Với sự ra mắt của EP The Lead, FLO đã khiến giới phê bình bất ngờ khi khả năng xử lý vocal và âm thanh được đặt lên bàn cân với những “tượng đài” như Destiny's Child hay SWV. Bộ ba khéo léo khai thác chất liệu R&B cổ điển, nịnh tai để kể những câu chuyện rất gần gũi của phụ nữ trẻ hiện đại, từ sự tự chủ trong tình yêu đến bản lĩnh khẳng định giá trị bản thân giữa một thế giới nhiều biến động.

Mới đây nhất, FLO chính thức trở lại với ca khúc Leak It và nhanh chóng nhận về nhiều lời khen từ giới nghe nhạc. Bài hát được xem như một “cú nổ” sảng khoái, đồng thời nổi lên như ứng cử viên đáng chú ý cho danh hiệu ca khúc mùa Hè 2026 nhờ sự kết hợp mượt mà giữa tinh thần R&B cổ điển và tư duy sản xuất hiện đại.

Về mặt âm thanh, ca khúc gây ấn tượng mạnh bởi phần bassline dày, nhịp điệu bouncing cực kỳ bắt tai cùng những lớp hòa thanh mượt mà vốn đã trở thành thương hiệu của nhóm. Với năng lượng quyến rũ, tự tin cùng phần điệp khúc dễ gây “nghiện”, Leak It không chỉ phù hợp với không khí tiệc tùng mùa hè, mà còn tiếp tục khẳng định vị thế của FLO như những gương mặt dẫn dắt làn sóng hồi sinh và nâng tầm dòng nhạc Contemporary R&B.

Leak It chính là ứng cử viên sáng giá cho ca khúc mùa Hè 2026.

Với nền tảng vocal vững chắc, tư duy âm nhạc hiện đại và khả năng kết nối mạnh mẽ với thế hệ khán giả mới, FLO đang cho thấy họ không chỉ là một hiện tượng nhất thời mà còn là ứng viên sáng giá cho vị trí kế nhiệm làn sóng nhóm nhạc nữ Anh quốc.

#FLO #nhóm nhạc nữ #R&B #Anh quốc #BRIT Awards #Cardboard Box

Xem thêm

Cùng chuyên mục