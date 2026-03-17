Thua K-Pop Demon Hunters tại Oscar 2026, Disney nối dài chuỗi thua liên tục

HHTO - Sau khi thất bại trước “K-Pop Demon Hunters” tại Oscar 2026, Disney hiện đang nắm giữ “chuỗi thua” bốn lần liên tiếp ở hạng mục Phim hoạt hình xuất sắc nhất. Sự thống trị gần như tuyệt đối của Disney ở hạng mục này đang hết sức lung lay.

Vừa qua, lễ trao giải Oscar lần thứ 98 đã diễn ra, với nhiều cái tên được xướng lên để nhận tượng vàng. Ở hạng mục Phim hoạt hình xuất sắc nhất, K-Pop Demon Hunters đã vượt qua bốn ứng cử viên còn lại là Zootopia 2, Elio, Arco và Little Amélie or The Character of Rain để giành chiến thắng.

Trong số năm đề cử tại Oscar 2026, Disney có hai “con tướng” là Zootopia 2 và Elio (phim do Pixar sản xuất). Dù được đánh giá là chưa xuất sắc vượt trội như phần 1, nhưng Zootopia 2 vẫn là một phim hay, có sức hút. Riêng ở mảng phòng vé, Zootopia 2 là một chiến thắng vang dội với 1,8 tỷ đôla “cá kiếm” toàn cầu (tính đến đầu năm 2026), là phim xếp thứ 2 trong danh sách 10 phim có doanh thu cao nhất năm 2025.

Tuy nhiên, Elio lại bị xem là một “nỗi thất vọng”, nhất là khi nó được sản xuất bởi Pixar - nơi đã từng cho ra đời những siêu phẩm hoạt hình như Toy Story, Finding Nemo, Wall-E, Ratatouille, Coco... Tại phòng vé, doanh thu của Elio ảm đạm; đối với khán giả, Elio như thể vô hình. Thực tế Elio không hề là một bộ phim dở, nhưng nó cũng chẳng có gì đặc sắc, chẳng đột phá mà cũng chẳng độc đáo để được nhớ đến.

Với thất bại mới nhất tại Oscar 2026, Disney đã có bốn năm liên tiếp không giành được giải thưởng cao nhất dành cho phim hoạt hình tại lễ trao giải danh giá này. Lần chiến thắng gần nhất của Disney là tại Oscar 2022 với Encanto. Có thể nói đây là “chuỗi thua” kéo dài đáng báo động cho Nhà Chuột, phản ánh sự sụt giảm chất lượng cũng như lười sáng tạo qua những tác phẩm ra mắt những năm gần đây.

Tại Oscar 2023, Disney có Turning Red ngộ nghĩnh ra trận, nhưng thua cuộc trước Guillermo del Toro’s Pinocchio quá xuất sắc cả về hình ảnh lẫn nội dung. Ngay cả khi không có Pinocchio, chú gấu trúc đỏ của Disney cũng bị đánh giá thấp hơn các ứng cử viên còn lại, như Puss In Boots: The Last Wish với thông điệp tuyệt vời hay Marcel The Shell With Shoes On đầy tinh tế.

Ở Oscar 2024, Disney đưa “con tướng” Elemental ra trận, nhưng hoàn toàn không có sức cạnh tranh với các ứng cử viên còn lại, đặc biệt là The Boy and The Heron và Spider-Man: Across The Spider-Verse. Trước cả khi Oscar diễn ra, Elemental đã được đánh giá là không có cửa thắng. Cuối cùng, “lời tiên đoán” đó đã trở thành sự thật, kẻ chiến thắng là Thiếu Niên và Chim Diệc đến từ Studio Ghibli.

Tại lễ trao giải Oscar năm ngoái, đại diện của Disney là Inside Out 2. Phần phim thứ hai của Inside Out được đánh giá khá tốt, đủ sức “kèn cựa” với các ứng cử viên còn lại như The Wild Robot, Memoir of a Snail… Thế nhưng, nhiêu đó vẫn là chưa đủ để những biểu tượng cảm xúc vượt qua được chú mèo nhỏ lênh đênh trên biển nước trong bộ phim hoạt hình không lời Flow.

Thất bại trước KPop Demon Hunters tại Oscar năm nay, và “chuỗi thua” của những năm trước đã phần nào phản ánh một sự thật: “Chất xám” mà Disney/Pixar từng đổ vào chăm chút cho những bộ phim hoạt hình của mình đã sụt giảm. “Công thức” của Disney/Pixar đang dần trở nên lối mòn, dễ đoán, trong khi chiến thắng của K-Pop Demon Hunters cho thấy sự chuyển dịch sang các phong cách hoạt hình đa dạng và nội dung đầy tính thử nghiệm hơn.

Với bề dày kinh nghiệm cũng như tiềm lực mạnh mẽ, Disney sẽ không vì “chuỗi thua” này mà dễ dàng gục ngã. Thế nhưng “chuỗi thua” này cũng đủ để là một xô nước lạnh, một lời cảnh tỉnh, một cú sốc điện để gã khổng lồ “tỉnh táo” hơn, xốc lại tinh thần và tìm lại vinh quang cho mình ở những bộ phim kế tiếp.

Một số bình luận của netizen:

“Elio thắng Oscar, nghe thôi đã cười muốn bể bụng.”

“Elio không có cơ hội nào cả, còn Zootopia 2 phải đối đầu với KPop Demon Hunters, phim đó được ví như Frozen của thập kỷ này.”

“Ngay cả những kẻ thua cuộc ở Oscar như The Wild Robot, Spider-Man: Across The Spider-Verse, Puss In Boots: The Last Wish đều hay hơn phim hoạt hình Disney có mặt trong đề cử Oscar những năm gần đây.”

“Disney có tới hai xưởng phim hoạt hình nhưng không còn tạo ra những phim tuyệt vời khiến người ta mê đắm nữa, vấn đề ở đó đó!”

“Thực sự phim hoạt hình của Disney những năm gần đây đã mất đi tính độc đáo.”

“Disney vẫn sống ổn thôi mấy ní ơi, quá ổn là đằng khác, Zootopia 2 đã thu về cả tỷ đô phòng vé.”

“Nghe nói Disney đã cải tổ lại nhân sự, có lẽ họ sẽ mang đến làn gió mới và thổi Disney về lại thời hoàng kim của những bộ phim hoạt hình.”

“Chà, có lẽ Hoppers có thể chấm dứt chuỗi trận thua này của Disney. Chờ sang năm xem nào.”

“Toy Story 5 có cơ hội để Disney gỡ điểm không? Tôi không lạc quan lắm.”

“Sony Animation đã trải qua 6 năm liên tiếp không thắng giải nào, Dreamworks cũng có 20 năm không đoạt Oscar. Mắc gì dí mỗi Disney?”