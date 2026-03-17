Chiến thắng của "K-Pop Demon Hunters" tại Oscar 2026 là thiếu thuyết phục?

HHTO - Tại Oscar lần thứ 98, “K-Pop Demon Hunters” được xướng tên ở hạng mục phim hoạt hình xuất sắc, gây chú ý lớn trong cộng đồng yêu điện ảnh. Tuy vậy chiến thắng của bộ phim không nhận được sự đồng thuận rộng rãi mà ngược lại tạo ra nhiều tranh luận về mức độ thuyết phục của kết quả này.

Tại lễ trao giải lễ trao giải Oscar lần thứ 98 diễn ra ngày 16/3 vừa qua, K-Pop Demon Hunters được xướng tên ở hạng mục quan trọng, đánh dấu lần hiếm hoi một tác phẩm đậm màu sắc Kpop bước lên sân khấu điện ảnh hàn lâm. Tuy nhiên, kết quả này nhận được nhiều ý kiến đánh giá rằng chưa thuyết phục, xứng đáng.

"K-Pop Demon Hunters" thắng giải Phim hoạt hình xuất sắc nhất. Ảnh: Netflix

Tại Oscar năm nay, K-Pop Demon Hunters cạnh tranh với Zootopia 2, Elio, Arco, Little Amélie or The Character of Rain. So với những mùa trước, các tác phẩm trong danh sách có xu hướng an toàn về cấu trúc, quen thuộc trong cách kể và ít tạo ra bước tiến rõ rệt về ngôn ngữ điện ảnh. Trong bối cảnh đó, K-Pop Demon Hunters nổi lên nhờ mức độ nhận diện cao và khả năng tiếp cận khán giả trẻ toàn cầu.

Một số đại diện nổi bật của châu Á cũng gây tiếc nuối vì không lọt đề cử Oscar năm nay.

Tuy nhiên, khi đặt cạnh những tác phẩm từng chiến thắng ở cùng hạng mục trong quá khứ, sự khác biệt trở nên rõ ràng. Gần đây nhất là Flow, bộ phim được đánh giá cao nhờ phong cách kể chuyện độc đáo, cách xử lý hình ảnh tối giản nhưng giàu ẩn dụ. Flow không dựa vào yếu tố thị trường mạnh, song vẫn thuyết phục nhờ giá trị nghệ thuật rõ ràng.

"Flow" của mùa giải trước là một chiến thắng rất ít gây tranh cãi. Ảnh: Dream Well Studio

Xa hơn, một đại diện cũng đến từ châu Á là Spirited Away (Vùng Đất Linh Hồn) của đạo diễn Hayao Miyazaki được xem là dấu mốc quan trọng trong lịch sử điện ảnh khi trở thành tác phẩm hoạt hình châu Á đầu tiên giành giải Oscar.

Bộ phim được cài cắm đan xen các yếu tố văn hóa truyền thống và tín ngưỡng Thần đạo (Shinto) của Nhật Bản. Dù được xây dựng dưới hình thức phim dành cho thiếu nhi, tác phẩm vẫn khai thác các khía cạnh đa tầng như quá trình trưởng thành, bản sắc cá nhân và hệ quả của văn hóa tiêu dùng, qua đó tạo được sự kết nối với khán giả ở nhiều nền văn hóa khác nhau.

So với hai ví dụ trên, K-Pop Demon Hunters có cách tiếp cận trực diện hơn. Phim xoay quanh Huntrix, một nhóm nhạc nữ K-pop vừa tỏa sáng trên sân khấu vừa bí mật chiến đấu chống lại các thế lực quỷ dữ đang âm mưu chiếm lấy linh hồn con người.

Trong thế giới giả tưởng này, họ không chỉ đối đầu với những con quỷ từ thế giới khác, điển hình như nhóm nhạc nam đối thủ Saja Boys (thực chất là quỷ đội lốt người), mà còn phải đối mặt với áp lực khắc nghiệt của ngành công nghiệp thần tượng và hành trình đi tìm bản sắc cá nhân.

Cấu trúc kịch bản vận hành theo mô-típ quen thuộc, xung đột được giải quyết gọn gàng. Điều này giúp tác phẩm phù hợp với nhóm khán giả trẻ nhưng lại thiếu những khoảng lặng để đào sâu tâm lý hay mở rộng tầng nghĩa.

Tác phẩm có ưu thế về độ nhận diện và sức hút văn hóa đại chúng, song phần nội dung và cấu trúc kịch bản chưa đạt tới chiều sâu mà giải thưởng lâu nay hướng tới.

Tổng thể của "K-Pop Demon Hunters" nghiêng về góc độ giải trí nhiều hơn.

Một số nhà phê bình quốc tế nhận định rằng chiến thắng của K-Pop Demon Hunters phản ánh xu hướng Oscar ngày càng chú ý tới tác động và sức lan của phim. Trong bối cảnh điện ảnh cạnh tranh mạnh với nền tảng số, các giải thưởng lớn có xu hướng tìm kiếm tác phẩm vừa đảm bảo chất lượng chuyên môn vừa tạo được kết nối rộng rãi với công chúng. Nhìn từ góc độ này, lựa chọn năm nay có thể được hiểu như một nỗ lực mở rộng đối tượng khán giả.

"Golden" - ca khúc chủ đề của phim cũng nhận giải Bài hát gốc hay nhất. Video: Netflix

Dù vậy, nhiều ý kiến cho rằng mức độ phổ biến không nên trở thành yếu tố trung tâm khi xét giải. Những bộ phim được vinh danh tại Oscar nằm ở khả năng tạo ra dấu ấn nghệ thuật lâu dài hơn là hiệu ứng tức thời. So với những tiền nhiệm như Spirited Away (2001), Up (2009), Spider-Man: Into the Spider-Verse (2018) hay Flow (2024), K-Pop Demon Hunters hiện chưa cho thấy dấu hiệu sẽ trở thành cột mốc mang tính định hình.

Chiến thắng của bộ phim vì thế được nhìn nhận như một kết quả hợp lý trong một mùa giải không có ứng viên vượt trội, nhưng chưa đủ sức tạo cảm giác thuyết phục tuyệt đối.