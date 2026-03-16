Luật Sư Bóng Ma khởi động "quá đã", Yoo Yeon Seok sớm chiếm ngôi vương của Jisoo?

HHTO - Rating của "Luật Sư Bóng Ma" (Phantom Lawyer) tăng đến 2,4% ở tập 2 đủ để thấy nội dung đủ sức chiến ra sao trong đường đua phim cuối tuần.

Nối sóng Undercover Miss Hong (Điều tra viên Hong) là Mad Concrete Dreams - bộ phim tội phạm giật gân do Ha Jung Woo đóng chính. Phim có khởi đầu tốt với rating đạt 4,1% và tăng lên 4,5% ở tập 2. Không khí phim căng thẳng, nặng tâm lý với diễn xuất miễn bàn.

"Con mã mới" trình làng trong tuần qua còn có Phantom Lawyer (Luật Sư Bóng Ma). Đại diện của SBS có khởi đầu và sức bật kinh khủng hơn so với đối thủ đài tvN khi tập 1 đã đạt mốc 6,3%, cao nhất trong tất cả các chương trình phát sóng cùng khung giờ. Con số này còn cao hơn hẳn mức rating trung bình 3% của bộ phim liền trước No Tail To Tell (Từ Hôm Nay Tôi Là Con Người).

Đến tập 2, rating tăng 2,4%, chạm mốc 8,7%. Do Yoo Yeon Seok và Esom đóng chính, phim khởi đầu với quá trình bị "block" khỏi giới luật của Shin I Rang. Anh lén rút tiền cọc nhà của mẹ để mở một phòng luật riêng nhưng không ngờ đó từng là nơi ở của thầy cúng. Từ sợ hãi muốn xua đuổi, I Rang trở thành luật sư đại diện cho vợ của hồn ma Lee Kang Poong (Heo Sung Tae) - một nạn nhân của tay bác sĩ gây ra sơ suất y tế khiến anh mất mạng. Cách giải oan hài hước đan xen với tình tiết xúc động từ câu chuyện gia đình của nguyên đơn tạo tạo nên sức hút khó cưỡng cho Luật Sư Bóng Ma.

Hai bộ phim tình cảm chữa lành Still Shining (Ánh Sáng Của Đôi Ta) và In Your Radiant Season (Mùa Rực Rỡ Của Em) đều có rating giảm. Tập 3 - 4 Ánh Sáng Của Đôi Ta có tỉ suất lượt xem là 1,2%, trong khi Mùa Rực Rỡ Của Em tập 6 - 7 là 2,9% và 2,8%. Tương tự tuần trước, dù tỉ suất người xem không cao nhưng 2 tác phẩm đều hút khán giả châu Á với lượng xem ổn tại nền tảng OTT. Bộ rom-com The Practical Guide to Love đạt rating 3,4% và 4,5% ở tập 5 - 6.

Bảng xếp hạng phim và diễn viên tuần 1 tháng 3 chào đón màn "debut" của Still Shining cùng nữ chính Kim Minju trong Top 5. Đây là tuần phát sóng nên Boyfriend on Demand (Bạn Trai Theo Yêu Cầu) đã vươn lên dẫn đầu như dự đoán. Jisoo đứng nhất bảng diễn viên được quan tâm nhất tuần. Seo In Guk đứng thứ 3. Hạng 2 thuộc về Park Shin Hye và Điều tra viên Hong.

Với khởi đầu "hot hòn họt" của Luật Sư Bóng Ma, đây là ứng cử viên sáng giá sẽ soán ngôi vương của Jisoo và Boyfriend on Demand, chậm nhất là ở bảng xếp hạng tuần 3 tháng 3. Yoo Yeon Seok và Esom có thể sẽ lần lượt giữ hạng 1 - 2.