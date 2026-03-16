Tống Tổ Nhi đóng phim nữ chủ nhưng vì sao tên bị xếp sau Đinh Vũ Hề?

Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Thường thì phim nữ chủ luôn đặt tên của nữ diễn viên chính lên đầu tiên, nhưng tại sao dự án Tư Cung Lệnh lại đẩy Tống Tổ Nhi xếp sau Đinh Vũ Hề?

Ngày 16/3, phim cổ trang Tư Cung Lệnh đã khai máy với Tống Tổ Nhi, Đinh Vũ Hề đóng vai chính. Tống Tổ Nhi đóng vai Ngô Chân Chân, cô gái có xuất thân bình thường nhưng lại là thiên tài nấu ăn. Tiếng lành đồn xa, tài nấu nướng đặc biệt đã giúp Chân Chân trở thành người của Thượng thực cục chuyên nấu ăn cho Hoàng tộc. Dù gặp rất nhiều khó khăn, dù thường xuyên bị hãm hại chơi xấu nhưng Chân Chân vẫn vững vàng nhờ tài năng hiếm thấy, ý chí mạnh mẽ và tính cách khéo léo. Sau khi vượt qua muôn vàn cạm bẫy, Chân Chân đã trở thành người đứng đầu Thượng thực cục.

Tống Tổ Nhi và Đinh Vũ Hề trong buổi khai máy phim

Đề tài cung đấu luôn ăn khách, lại thêm yếu tố ẩm thực với nhiều cảnh quay đẹp mắt về quá trình nấu nướng các món ăn cầu kỳ càng là điểm cộng cho phim Tư Cung Lệnh. Chỉ có điều chuyện phim xoay quanh Ngô Chân Chân, đây là phim nữ chủ chính hiệu nhưng trong poster giới thiệu dự án, tên của Đinh Vũ Hề lại xếp trước Tống Tổ Nhi. Nam diễn viên đóng vai Hoàng tử Triệu Khải, người luôn ở bên bảo vệ giúp đỡ Chân Chân.

Tên Đinh Vũ Hề được xếp trước Tống Tổ Nhi

Từ đó mà fan của Tống Tổ Nhi ấm ức, cho rằng cô bị đối xử thiếu công bằng, không được coi trọng bằng bạn diễn. Fan Đinh Vũ Hề lại khẳng định nhân vật của anh quan trọng không kém, đất diễn nhiều ngang Tống Tổ Nhi, danh tiếng cũng chẳng hề thua Tống Tổ Nhi nên tên đứng trước cũng không phải là bất hợp lý.

Fan của Tống Tổ Nhi đang ấm ức

Còn netizen thì suy đoán đoàn làm phim Tư Cung Lệnh đang làm theo quy định mới về phiên vị, rằng thứ tự xuất hiện trên poster sẽ dựa theo số nét (chữ) trong họ của diễn viên, ai có họ ít nét hơn thì sẽ đứng trước. Theo đó, số nét trong họ Đinh thì ít hơn số nét trong họ Tống nên Đinh Vũ Hề xếp đầu, Tống Tổ Nhi theo sau mà thôi.

#Tống Tổ Nhi #Đinh Vũ Hề #Tư Cung Lệnh #phim cổ trang #tranh cãi phiên vị

