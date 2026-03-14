Phim concert của Stray Kids cuốn hút cỡ nào mà đạt tận 100% Rotten Tomatoes?

HHTO - Điểm số trên trang Rotten Tomatoes khá chặt, rất hiếm phim đạt điểm tuyệt đối nên ai cũng tin rằng phim concert Stray Kids phải vô cùng hấp dẫn nên mới có được 100% cà chua tươi.

Sau chuỗi đêm diễn bùng nổ toàn thế giới, Stray Kids chính thức tung ra phiên bản phim concert Stray Kids: The dominATE Experience Tour Diễn Toàn Cầu. Ngay từ khi ra mắt, phim concert Stray Kids đã thu về hơn 1,4 triệu USD (tương đương 36 tỷ đồng) tiền vé đặt trước tại Mỹ chỉ trong chưa đầy 24 giờ mở bán. Đặc biệt, phim còn giữ vững điểm số tuyệt đối 100% “Cà chua tươi” trên chuyên trang Rotten Tomatoes suốt hơn 1 tháng công chiếu, với hơn 1000 lượt đánh giá. Nhiều nhà phê bình gọi đây là một trong những dự án phim concert cảm xúc, ấn tượng nhất của K-Pop.

Điểm mạnh nổi bật nhất của Stray Kids: The dominATE Experience Tour Diễn Toàn Cầu là tái hiện hoàn hảo không khí concert sống động, chẳng khác nào khán giả đang có mặt trực tiếp. Phim mở đầu bằng những cảnh quay đám đông cuồng nhiệt, tạo cảm giác như người xem đang ngồi giữa hàng vạn người hâm mộ. Bên cạnh phần nhìn, âm thanh cũng được xử lý xuất sắc, truyền tải trọn vẹn sức mạnh của các ca khúc hit làm nên tên tuổi nhóm đến nay như God’s Menu, Chk Chk Boom…

Thêm vào đó, Stray Kids: The dominATE Experience Tour Diễn Toàn Cầu còn lồng ghép xen kẽ nhiều trích đoạn hậu trường tạo nên điểm nhấn cảm xúc sâu sắc giữa không khí sôi động. Mỗi thành viên Stray Kids lần lượt chia sẻ hành trình cá nhân, từ những ngày đầu năm 2017 vừa ra mắt đến đỉnh cao hiện tại.

Đặc biệt, trưởng nhóm Bang Chan không ngại bộc lộ những lời đầy tình cảm ẩn sau vẻ ngoài cool ngầu càng giúp người xem cảm nhận rõ sự trưởng thành và gắn kết của nhóm sau 7 năm hoạt động. Những khoảnh khắc chân thực này còn là “lời tỏ tình” mà Stray Kids gửi đến cho STAY - động lực giúp nhóm chinh phục các sân khấu và dấu mốc to lớn nhất trong suốt sự nghiệp đến nay.