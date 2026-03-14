Cuộc phiêu lưu vào vũ trụ đáng mong chờ nhất năm 2026 sẽ là Interstellar thời đại mới?

Hoài Nam - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Bom tấn khoa học viễn tưởng trị giá hơn 240 triệu USD (khoảng 6.300 tỷ đồng) không hề giấu tham vọng trở thành Interstellar thời đại mới.

Project Hail Mary (Thoát Khỏi Tận Thế) đặt ra giả thuyết nhân loại phát hiện ánh sáng Mặt Trời đang suy yếu một cách vô lý. Có hơn 200 nhà khoa học từ 12 quốc gia được tập hợp để tìm nguyên nhân và phát hiện ra một dạng vi sinh vật ngoài không gian có khả năng hấp thụ năng lượng của các ngôi sao, thậm chí có thể “nuốt chửng” mặt trời trong vài năm tới. Trong nhóm nghiên cứu có Ryland Grace - một giáo viên vật lý trường trung học bất ngờ trở thành trung tâm của nhiệm vụ liên sao mang tên Hail Mary nhằm tìm cách cứu lấy nhân loại.

Nhưng giữa hành trình đi vào vũ trụ bao la, Grace phát hiện toàn bộ phi hành đoàn đã thiệt mạng, khiến anh trở thành người sống sót duy nhất giữa không gian. Grace càng thêm lo lắng, đầy cảnh giác và đề phòng trước sự xuất hiện của sinh vật ngoài hành tinh Rocky - một cá thể có hình dạng giống một khối đá với những chuyển động gợi liên tưởng đến loài nhện. Nhưng có vẻ Rocky cũng đang muốn nhắn gửi một thông điệp tuyệt mật nào đó.

Rocky muốn nói gì với loài người?

Nếu thất bại, sự sống trên Trái Đất sẽ lụi tàn theo ánh sáng cuối cùng của mặt trời. Giữa không gian vũ trụ cô độc và áp lực của thời gian đang cạn dần, mọi phép tính, mọi quyết định của Grace đều gánh trên vai số phận của toàn nhân loại. Liệu nhiệm vụ gần như bất khả thi này có thể thành công hay vẫn còn một mắt xích nào đó chưa được lắp vào?

Những cuộc phiêu lưu ngoài không gian luôn có sức hấp dẫn đặc biệt

Hành trình sinh tử giữa vũ trụ trong Project Hail Mary có chi phí sản xuất lên tới hơn 240 triệu USD (tương đương 6.300 tỷ đồng), cho thấy tham vọng rất lớn của nhà sản xuất trong việc tạo nên một bom tấn khoa học viễn tưởng tầm cỡ. Điểm đặc biệt khiến dự án này trở nên khác biệt so với nhiều phim viễn tưởng gần đây nằm ở cách sản xuất. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào phông nền xanh, ê-kíp đã lựa chọn xây dựng các bối cảnh tàu vũ trụ với kích thước thực ngay tại phim trường.

Việc dựng toàn bộ nội thất của con tàu, thậm chí cả những phần lớn của thân tàu, giúp các diễn viên có không gian tương tác sinh động, trực tiếp với môi trường xung quanh. Nhờ đó giúp diễn viên cũng như khán giả cảm nhận rõ hơn sự cô lập, nguy hiểm và choáng ngợp của hành trình ngoài không gian vũ trụ bao la.

