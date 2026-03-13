Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

So sánh dàn nhân vật One Piece mùa 2 với nguyên tác, đâu là cái tên xuất sắc nhất?

Đông Hải

HHTO - One Piece mùa 2 giới thiệu đến khán giả một loạt nhân vật mới thú vị bên cạnh Băng Mũ Rơm trứ danh.

Trở lại sau 3 năm vắng bóng, dự án One Piece mùa 2 (bản người đóng) đang khiến khán giả toàn cầu "phát sốt". Sự trở lại của Băng Mũ Rơm khiến khán giả háo hức, kèm theo đó là một loạt những nhân vật mới tại đường biển Đại Hải Trình đầy bí ẩn và kỳ thú. So với bản truyện của Eiichiro Oda, các nhân vật lần này có điểm giống hay khác gì về mặt tạo hình?

featured-image-straw-hats-croppe.jpg
153593238.jpg
Emily Rudd, Taz Skylar, Iñaki Godoy, Arata Makenyu và Jacob Romero Gibson lần lượt trở lại với vai Nami, Sanji, Luffy, Zoro và Usopp.

Bên cạnh Băng Mũ Rơm, người xem One Piece mùa 2 còn bày tỏ sự mong chờ dành cho Nico Robin và Smoker. Cả hai nhân vật hiện đang nhận về nhiều lời khen ngợi toàn cầu nhờ tạo hình quyến rũ, khí chất cùng những pha thi triển sức mạnh ấn tượng.

miss-all-sundayone-piece-030626.jpg
Niro Robin cho "bông hồng lai" Lera Abova thể hiện.
smoker-one-piece-030626-a4965b70.jpg
Smoker do Callum Kerr thể hiện.

Bên cạnh đó, dàn bác sĩ thông thái của truyện do Oda viết cũng được thể hiện chính xác trên bản phim One Piece mùa 2. Những kiểu tóc, trang phục hay biểu cảm tưởng chừng như chỉ có trên trang truyện giờ đây xuất hiện đầy bất ngờ trong bản phim "người đóng".

crocus-one-piece-030626-acad87be.jpg
Bác sĩ Crocus do Clive Russell đóng.
dr-kureha-one-piece-030626-d7a43.jpg
Bác sĩ Kureha do Katey Sagal đóng.
dr-hiruluk-one-piece-030626-41dd.jpg
Bác sĩ Hiruluk do Mark Harelik đóng.

Tiếp theo là băng sát thủ khét tiếng Baroque Works. Trong One Piece mùa 2, những mỹ nhân của băng nhóm này được thể hiện khá thú vị, có điểm tương đồng nhưng cũng khác đôi chút để mang đến hương vị mới mẻ hơn cho người xem.

miss-wednesday-one-piece-030626.jpg
Charithra Chandran đóng vai Miss Wednesday.
miss-valentine-one-piece-030626.jpg
Jazzara Jaslyn đóng nữ sát thủ biết bay Miss Valentine.
miss-goldenweek-one-piece-030626.jpg
Sophia Anne Caruso vào vai nữ sát thủ 16 tuổi Miss Goldenweek.

Băng Baroque Works còn có các thành viên nam tài năng nhưng không kém phần hài hước. Từ Mr. 3, Mr.5 đến Mr. 9, mỗi tạo hình độc lạ đều được đoàn phim One Piece mùa 2 trau chuốt tỉ mỉ đến không ngờ.

mr-3-one-piece-030626-337c4f0094.jpg
"Anh Ba" Mr. 3 do David Dastmalchian thể hiện.
mr-5-one-piece-030626-460af96363.jpg
"Năm Nổ" Mr.5 do Camrus Johnson thể hiện.
mr-9-one-piece-030626-6a7528b991.jpg
Daniel Lasker vào vai "anh Chín hoàng gia" Mr. 9.

Không chỉ thể hiện mức độ khéo léo ở tiểu tiết, One Piece mùa 2 còn tái hiện những nhân vật khổng lồ hoành tráng một cách mãn nhãn. Dàn bạo chúa, chiến binh của Đại Hải Trình xuất hiện, khiến khán giả trầm trồ vì mức độ oai hùng của họ.

wapol-one-piece-030626-5abb121bf.jpg
Bạo chúa Wapol do Rob Colletti thủ vai.
dorry-one-piece-030626-83251a135.jpg
brogy-one-piece-030626-4262ae5a1.jpg
Những chiến binh hải tặc khổng lồ gồm Dorry và Brogy lần lượt do Werner Coetser và Brendan Murray thể hiện.

Sau cùng là 2 nhân vật đặc biệt nhất trong One Piece mùa 2 lần này, đó chính là tuần lộc dễ thương Chopper và cá voi Laboon. Đều là sản phẩm của kỹ xảo, Chopper và Laboon trở thành chủ đề gây sốt trên mạng xã hội bởi mức độ bám sát bản gốc, giữ được sự dễ thương và độc đáo mà khán giả từng yêu thương trên trang truyện hay anime.

tony-tony-chopper-one-piece-0306.jpg
Chopper dễ thương được tạo bằng kỹ xảo, lồng tiếng bởi nữ diễn viên Mikaela Hoover.
649408902-1468189631983947-780018537537524377-n.jpg
Hình ảnh chú cá voi Laboon xuất hiện cùng tiếng đàn vĩ cầm của hải tặc Brook (do Martial T. Batchamen đóng).
Đông Hải
#One Piece mùa 2 #One Piece #Eiichiro Oda #One Piece live-action #One Piece bản người đóng #Arata Mackenyu #Emily Rudd #Taz Skylar #Iñaki Godoy #Jacob Romero Gibson #One Piece 2 #One Piece Live-Action mùa 2

