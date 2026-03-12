Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng kỳ công từ bối cảnh, trang phục đến hóa trang

Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng lấy bối cảnh núi rừng Tây Bắc Việt Nam, xoay quanh truyền thuyết về loài Phí Phông - một thực thể tâm linh được lưu truyền trong cộng đồng người đồng bào miền núi. Trong quá trình phát triển dự án, ê-kíp đã tham vấn trực tiếp các thầy mo (thầy cúng) trong bản làng cùng người dân địa phương để tìm hiểu những lời truyền miệng liên quan.

Phí Phông còn được gọi là ma cà rồng Việt Nam

Theo lời truyền lại, Phí Phông - còn được gọi là “ma cà rồng” Việt Nam là loài chuyên hút máu người, thường nhắm vào những người yếu ớt như trẻ em, phụ nữ mới sinh hoặc người già, hoạt động chủ yếu vào ban đêm. Chúng được miêu tả là những người phụ nữ xinh đẹp với nước da trắng và chỉ di truyền từ mẹ sang con gái. Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng cũng là bộ phim điện ảnh đầu tiên khai thác truyền thuyết Phí Phông trên màn ảnh rộng, đặt trong không gian miền núi và đậm yếu tố văn hoá bản địa, hứa hẹn mang đến một màu sắc kinh dị mới lạ cho điện ảnh Việt.

Đạo diễn Đỗ Quốc Trung cho biết ý tưởng tạo hình các nhân vật được hình thành từ nhiều cuộc trao đổi giữa anh và các cộng sự trong ê-kíp. Qua nhiều buổi họp và phác thảo khác nhau, đoàn phim dần xây dựng được hệ thống hình ảnh riêng cho tác phẩm, hướng đến việc tạo nên một thế giới làng bản của cộng đồng người dân tộc thiểu số với màu sắc và không khí đặc trưng.

Khâu hóa trang cũng được đầu tư cẩn thận.

Ở khâu hóa trang, ê-kíp cũng đầu tư nhiều công sức để hoàn thiện tạo hình vết cắn của Phí Phông. Các nguyên liệu được nhập từ nước ngoài, trong đó những chi tiết như lớp da hay vết thương đều được đúc bằng silicon và trải qua nhiều lần thử nghiệm trước khi đạt được hình dung cuối cùng trên màn ảnh.