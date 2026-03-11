My Hero Academia trở lại với tập cuối "hàng real", kỷ niệm 10 năm hoành tráng

HHTO - Tập cuối "hàng thật" của My Hero Academia mang tên "More" sẽ sớm ra mắt với khán giả trong tháng 5 tới, khép lại hành trình 10 năm của thương hiệu anime đình đám.

Thương hiệu anime đình đám My Hero Academia (tựa Việt: Học Viện Anh Hùng) khiến khán giả tưởng như đã khép lại hoàn toàn vào tháng 12 năm trước với hành trình 8 mùa hoành tráng. Tuy nhiên vừa qua, phim chính thức công bố ngày phát hành tập phim kết thúc thực sự, khẳng định "Thank You" không phải tập cuối khép lại hành trình của Deku và các bạn.

Thông tin về tập phim "More" của My Hero Academia chính thức được công bố.

Theo thông báo từ nhà sản xuất TOHO Animation, tập đặc biệt có tên "More" được đánh số Episode 170+1, sẽ lên sóng vào ngày 2/5 tới. Tập phim này được phát sóng đồng thời trên nền tảng Crunchyroll cho khán giả quốc tế, bao gồm cả người hâm mộ Việt Nam.

Tập đặc biệt này được chuyển thể từ chương 431 của My Hero Academia bản truyện, cũng là phần bổ sung mà tác giả Kohei Horikoshi đưa vào bản in tập cuối. Nội dung tập trung vào cuộc sống của Izuku Midoriya (hay Deku) cùng các anh hùng khác sau 8 năm kể từ đại kết cục. Khi này, họ đều đã trưởng thành và tiếp tục theo đuổi sự nghiệp riêng của bản thân.

Phần này sẽ hé lộ chi tiết hơn về tương lai của Deku - nam chính từng hy sinh lớn lao để đánh bại All For One và Tomura Shigaraki trong cuộc chiến cuối cùng, cũng như sự thay đổi của xã hội anh hùng hậu chiến tranh.

Tương lai của Deku được bật mí trong tập phim này.

Mùa cuối của My Hero Academia đã đặt dấu chấm hết cho cuộc chiến lớn, với Deku và đồng đội giành chiến thắng nhưng được cho là chưa trọn vẹn. Khán giả đều dành sự quan tâm cho số phận và tương lai mà các nhân vật hướng đến sau đó, và "More" chính là lời đáp hoàn chỉnh và viên mãn dành cho tất cả khán giả đã yêu thương loạt phim này.

Tập phim "Thank You" để lại nhiều tiếc nuối cho khán giả.

Ngoài ra, năm 2026 còn đánh dấu kỷ niệm 10 năm anime My Hero Academia ra mắt. Nhân dịp này, thương hiệu sẽ tổ chức hàng loạt sự kiện lớn như gặp gỡ cộng đồng người hâm mộ quy mô lớn tại Nhật Bản, tour diễn vòng quanh thế giới cùng một số dự án bất ngờ khác chưa công bố chi tiết. Ngoài ra ở thời điểm hiện tại, phiên bản tiền truyện My Hero Academia: Vigilantes cũng đang phát sóng mùa 2, giúp người hâm mộ tiếp tục "thỏa nỗi lòng" với thế giới anh hùng vĩ đại của làng giải trí Nhật Bản.