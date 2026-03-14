Jujutsu Kaisen tri ân Naruto, tái hiện tình tiết hài hước kinh điển bậc nhất

Thiện Dư

HHTO - Chi tiết tri ân Naruto trong Jujutsu Kaisen mùa 3 khiến khán giả vô cùng thích thú và vỡ òa.

Tập 10 của Jujutsu Kaisen mùa 3 đã một lần nữa khẳng định vị thế đỉnh cao của thương hiệu anime này ở thời điểm hiện tại, mang đến những tình tiết xuất sắc từ trang truyện với chất lượng hoạt hình đỉnh cao. Tập phim tập trung chủ yếu vào Megumi Fushiguro khi anh và Yuji Itadori bị chia cắt, với mục tiêu gặp Higuruma để bổ sung một quy tắc mới vào Trò Chơi Thanh Trừng (The Culling Game). Bên cạnh đó, một tình tiết liên quan đến Naruto lần này khiến người xem, đặc biệt là người hâm mộ anime nói chung không thể không vỡ òa.

Trong tập phim lần này, Itadori đã thành công tiếp cận Higuruma và thuyết phục ông thêm quy tắc mới. Tuy nhiên, Megumi gặp phải tình huống khó khăn hơn khi đụng độ phe Remi và Reggie Star, bị áp đảo về số lượng. Giữa lúc tình thế nguy cấp, Fumihiko Takaba bất ngờ xuất hiện để cứu nguy. Trước đó, nhân vật này vốn khá mờ nhạt, từng xuất hiện thoáng qua ở tập 3 với vai trò gây hài nhạt nhẽo. Còn giờ đây trong tập 10, Takaba tạo nên khoảnh khắc ấn tượng khi chịu đòn tấn công trực diện từ Iori - một đồng minh của Reggie, dù đổ máu nhưng vẫn giả vờ như bình thường.

Với tốc độ vượt trội, Takaba nhanh chóng áp chế Iori và thực hiện một đòn tấn công Nghìn Năm Cái Chết đầy tính biểu tượng. Bởi lẽ, đây chính là chiêu thức hài hước nổi tiếng trong Naruto, thường được Kakashi và nhiều nhân vật khác sử dụng để "chọc ghẹo" đối thủ của mình. Màn tri ân Naruto này khiến cho ai nấy bất ngờ, thích thú và giúp hành trình phát triển nhân vật của Takaba đặc sắc hơn.

Takaba dùng chiêu thức hài hước kinh điển của Kakashi trong Naruto.

Sau đòn này, Takaba dễ dàng áp đảo các đối thủ và cứu nghi cho Megumi giữa lúc chật vật. Khoảnh khắc này trong tập 10 Jujutsu Kaisen mùa 3 tiếp tục nhắc đến Naruto khéo léo như một "đàn anh" kinh điển, thể hiện sự tôn trọng của thế hệ sau dành cho một trong "Tam đại" của dòng manga/ anime Nhật Bản.

Megumi chật vật khi đối đầu Reggie.

Dù được Takaba hỗ trợ, Megumi vẫn chưa thoát hiểm hoàn toàn vì phải đối đầu với Reggie - một đối thủ cực kỳ nguy hiểm, bình tĩnh và phản ứng nhanh nhạy. Cuối tập phim, Megumi thành công dụ Reggie vào nhà thi đấu và mở lãnh địa của mình. Hứa hẹn trong tập 11, màn giao chiến giữa cả hai sẽ càng thêm bùng nổ, thậm chí kết quả pha đối đầu của Takaba và Iori cũng rất được trông chờ.

#Jujutsu Kaisen #Jujutsu Kaisen mùa 3 #Chú Thuật Hồi Chiến #Chú Thuật Hồi Chiến mùa 3 #Naruto #Megumi Fushiguro

