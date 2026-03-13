Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đừng bỏ lỡ!

Google News

Điều gì đọng lại đằng sau phi vụ lừa đảo từ thiện tiền tỷ của phim Anh Hùng?

Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Sau poster và teaser đầu tiên hé lộ nghi án lừa đảo từ thiện tiền tỉ gây xôn xao, phim điện ảnh Anh Hùng tiếp tục tung đoạn hậu trường đầu tiên, mở ra một góc nhìn nhân văn hơn về câu chuyện “anh hùng đời thường” phía sau bộ phim.

Kịch bản Anh Hùng theo chân Hùng - người cha đơn thân kiêm tài xế taxi và đồng nghiệp hãng xe là Tuấn bị cuốn vào một phi vụ lừa đảo từ thiện tiền tỉ trong khi sinh mạng cô con gái nhỏ của anh đang nằm gọn trong tay tử thần.

Bộ phim không chỉ xoay quanh một phi vụ lừa đảo từ thiện gây tranh cãi mà còn mở ra góc nhìn rộng hơn về niềm tin, sự tử tế và những lựa chọn khó khăn của con người. Để rồi người xem sẽ đối mặt với câu hỏi giản dị nhưng không dễ trả lời: Giữa một xã hội đầy nghi ngờ và phán xét, liệu lòng tốt vẫn còn chỗ đứng?

anh-hung-5.jpg
Tài xế Hùng vô tình bị cuốn vào vụ lừa đảo

Anh Hùng sẽ công chiếu vào kỳ nghỉ lễ 30/4 tới đây và nhà sản xuất vừa tung ra phim hậu trường để vinh danh những anh hùng thầm lặng trong cuộc sống. Đạo diễn Võ Thạch Thảo nhận ra trong đoàn phim cũng có rất nhiều anh hùng thầm lặng.

Từng con người nỗ lực mỗi ngày, mỗi đêm để hoàn thành các cảnh quay, mang đến cho khán giả những thước phim chỉn chu, chất lượng và ý nghĩa nhất. Còn theo nữ diễn viên Hồng Ánh, đây là những con người bình dị, song dám đứng lên làm những điều tử tế vì cuộc sống.

anh-hung-1.jpg
Anh sẽ lựa chọn điều gì, làm người tử tế của xã hội hay chấp nhận làm điều xấu để bảo vệ con gái?

Nam diễn viên chính Thái Hòa quan niệm anh hùng có thể là bất cứ ai. Bất kỳ người nào cũng có thể trở thành anh hùng trong mắt một ai đó, thông qua một nghĩa cử tốt đẹp nào đó. Và Anh Hùng chỉ mượn câu chuyện có thật về vụ lừa đảo từ thiện để nói về lòng tốt, rằng những cử chỉ thiện lương, những trái tim trắc ẩn vẫn đang tồn tại ở xung quanh chúng ta, trong chính con người chúng ta.

qc.jpg
Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Thái Hòa #Võ Tấn Phát #phim Anh Hùng #phim Việt Nam #phim dịp lễ 30/4

Xem thêm

Cùng chuyên mục