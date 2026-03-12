Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Cuối cùng cũng đến ngày phong cách ăn mặc "tiết kiệm năng lượng" lên ngôi

Ái Phương
HHTO - Các chuyên gia thời trang lẫn tâm lý đều đồng ý rằng xu hướng thời trang low-energy không chỉ là "liều thuốc" chữa lành cho giới trẻ, mà còn thể hiện trạng thái thường ngày mà Gen Z luôn chọn để đối mặt với mọi vấn đề: Tiết kiệm năng lượng.

Những trang phục đường nét mềm mại, màu sắc nhẹ nhàng và những món đồ cơ bản không cầu kỳ, gợi lên ngôn ngữ thị giác hướng đến sự thoải mái đang là xu hướng thời trang được giới trẻ ưu ái. Nó được gọi là “phong cách ăn mặc tiết kiệm năng lượng”, một thuật ngữ miêu tả cả tính thẩm mỹ, lẫn thái độ đằng sau nó: “Tôi không quan tâm!”.

img-6597.jpg

Cuộc sống hiện tại của con người, đặc biệt là giới trẻ vô cùng tốn năng lượng. Với chu kỳ tin tức 24/24h, mạng xã hội và điện thoại luôn bật, noti nhảy liên tục, chỉ riêng việc xử lý những gì đang xảy ra cũng đã tiêu tốn năng lượng cảm xúc, chưa kể là vẫn phải tiếp tục công việc/nhiệm vụ hằng ngày.

Sự xuất hiện của phong cách ăn mặc low-energy có lẽ được hình thành bởi sự quá tải thông tin, những kỳ vọng từ xã hội và các hoạt động để vận hành một cuộc đời. Nếu có thể tiết kiệm được một chút năng lượng, người ta chọn thời trang vì nó nằm trong tầm tay và có thể mang lại sức ảnh hưởng lớn.

Trang phục low-energy có thể mang đến cho mọi người cảm giác đơn giản và dễ thở hơn thật sự.

img-6599.jpg

Sức hấp dẫn của phong cách ăn mặc tiết kiệm năng lượng nằm ở cách mỗi người chúng ta cảm nhận nó. Sự đơn giản đôi khi là dấu hiệu cho thấy sự tự tin và hài lòng tuyệt đối.

Xu hướng thời trang này cần bạn phải thờ ơ thật sự, ăn mặc thả lỏng hơn cả kiểu tối giản, vì khi bạn không quan tâm đến những đánh giá bên ngoài và hướng sự tập trung vào việc giảm áp lực cuộc sống, bạn sẽ chọn không tiêu tốn thêm năng lượng cho việc ăn mặc nữa.

Những bộ trang phục “tiết kiệm năng lượng” được thiết kế cẩn thận và dùng các loại chất liệu tốt. Những yếu tố này giúp giảm bớt việc phải đưa ra quyết định về quần áo và thực sự có thể giảm căng thẳng.

img-6598.jpg

Nhiều nhà bình luận cho rằng "phong cách ăn mặc tiết kiệm năng lượng" là phản ứng chống lại sự mệt mỏi vì các xu hướng thời trang và văn hóa giải trí. Nó phản ánh tình trạng thiếu thốn những niềm vui bình dị trong giới trẻ. Mọi thứ phải giật gân để tạo ra cảm xúc, lấn át đi những cảm xúc gốc. Vì vậy, khi muốn trở về những gì sơ khai nhất, con người phải bỏ bớt việc tô vẽ cho hình ảnh bên ngoài.

img-6601.jpg

Xu hướng này cổ vũ chúng ta tự tin với bản sắc riêng của mình, không đánh bóng thêm và không cố gắng gây ấn tượng. Những bộ trang phục quá phức tạp có thể trông giống như đang che đậy một phần thiếu tự tin nào đó bên trong. Việc đó làm bạn mất năng lượng mà không hề hay biết.

img-6600.jpg

Đôi khi sự thờ ơ và dửng dưng với mọi thứ lại giúp bạn củng cố sự an tâm trong lòng, bằng cách ngừng làm hài lòng tất cả mọi người. Ăn mặc đơn giản, gọn gàng, tươm tất, tiết kiệm cho bạn năng lượng và thể hiện rằng bạn biết điều gì là quan trọng.

Ái Phương
