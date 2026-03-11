Lisa BLACKPINK nhận đặc quyền, Zendaya đeo nhẫn cưới ở show Louis Vuitton

HHTO - Zendaya chiếm spolight với chiếc nhẫn đeo ở vị trí đặc biệt tại Paris Fashion Week 2026. Lisa BLACKPINK trở lại hàng ghế đầu show Louis Vuitton Thu Đông 2026 với diện mạo kín đáo. Tuy nhiên, "lai lịch" bộ outfit mới là điều gây trầm trồ. Cặp đại sứ từ C-Biz Châu Đông Vũ, Lưu Diệc Phi có "cân" được đầm sến?

Show diễn Thu Đông 2026 của nhà mốt Louis Vuitton tổ chức vào ngày cuối của lịch trình Paris Fashion Week. Sự kiện quy tụ hàng loạt ngôi sao đình đám, trở thành tâm điểm truyền thông.

Zendaya thu hút sự chú ý lớn tại sự kiện thời trang. Đây là lần đầu tiên nữ diễn viên xuất hiện trước công chúng sau khi tin đồn kết hôn cùng Tom Holland lan truyền khắp các trang mạng xã hội.

Sao phim Dune duy trì phong độ thời trang ấn tượng với tư cách đại sứ thương hiệu. Cô lăng xê look 15 trong BST Xuân Hè 2026 của nhà mốt, thay chiếc khăn len dài quấn ngang hông bằng thắt lưng da đen, tông xuyệt tông với đôi giày cao gót.

Bên cạnh sắc vóc "cực bén" của "đại minh tinh", fan để ý đến cặp nhẫn nằm ở ngón áp út của cô. Thiết kế tối giản của một trong hai chiếc được cho là dấu hiệu "ngầm xác nhận" tin đồn đang lan truyền những ngày gần đây.

Felix Stray Kids - gương mặt thân quen của nhà mốt Louis Vuitton gây thương nhớ với nhan sắc "tiên tử" trong mái tóc bạch kim. Nam đại sứ chọn bộ cánh phong cách trẻ trung gồm áo thun trắng, jacket dạ cùng quần jeans nhạt màu. Những món trang sức vàng gold sợi mảnh giúp tổng thể tạo hình tinh tế, thời thượng.

Châu Đông Vũ và Lưu Diệc Phi nhận "đề bài khó" từ thương hiệu với hai mẫu đầm có thiết kế cầu kỳ, giàu tính nghệ thuật.

Lưu Diệc Phi được khen ngợi khi "cân đẹp" bộ trang phục có phần hoa đính nổi hơi sến. "Thần tiên tỷ tỷ" khéo léo chọn bốt da cao cổ, trang điểm sắc sảo để cân bằng tổng thể.

Trong khi đó, Châu Đông Vũ gây thất vọng trong ngày trở lại Paris Fashion Week. Netizen nhận xét thiết kế đầm dài với phần nơ to bản "nuốt trọn" vóc dáng vốn gầy gò của nữ diễn viên. Qua ống kính Getty Images, nữ đại sứ để lộ vẻ đượm buồn, căng thẳng khiến người hâm mộ lo ngại.

Hiệu ứng từ Oympic mùa Đông 2026 giúp vận động viên Alysa Liu trở thành hiện tượng, hút hơn 10 triệu người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội. "Nữ hoàng sân băng" lần đầu được nhà mốt Pháp mời dự buổi trình diễn BST mới.

Alysa Liu "chào sân" ấn tượng, ghi điểm với vẻ ngoài rạng rỡ cùng kiểu tóc vầng hào quang (halo hair) gây sốt MXH thời gian qua. Nữ vận động viên mang lại làn gió trẻ trung và năng động với bộ đồ denim phối da.

Lisa BLACKPINK là ngôi sao có lựa chọn trang phục khác biệt nhất dàn sao dự show Louis Vuitton. Trong khi phần lớn các khách mời lăng xê thiết kế từ BST Xuân Hè mới nhất của nhà mốt, "nàng thơ" người Thái "mở khóa" kho lưu trữ của nhà mốt.

Nữ đại sứ diện look 33 thuộc BST Thu Đông 2016 của Nicolas Ghesquière, có tuổi đời tròn một thập kỷ.

Trước đó vào năm 2024, Lisa BLACKPINK với vai trò khách mời, từng gây sốt khi diện trang phục archive (lưu trữ) ngay trong lần đầu dự show diễn kỷ niệm của nhà mốt. Thiết kế này thậm chí còn từng được trưng bày tại triển lãm nghệ thuật danh giá Crown to Couture, cho thấy tầm quan trọng của mẫu trang phục trong lịch sử thương hiệu.

Việc liên tiếp có cơ hội khai thác kho di sản cho thấy vị thế đặc biệt của Lisa BLACKPINK tại Louis Vuitton. Đồng thời, chi tiết cũng khẳng định quan hệ gắn bó của "nàng thơ" với Giám đốc sáng tạo Nicolas Ghesquière.