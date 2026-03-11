Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đẹp hơn mỗi ngày

Google News

Lisa BLACKPINK nhận đặc quyền, Zendaya đeo nhẫn cưới ở show Louis Vuitton

MIDI
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Zendaya chiếm spolight với chiếc nhẫn đeo ở vị trí đặc biệt tại Paris Fashion Week 2026. Lisa BLACKPINK trở lại hàng ghế đầu show Louis Vuitton Thu Đông 2026 với diện mạo kín đáo. Tuy nhiên, "lai lịch" bộ outfit mới là điều gây trầm trồ. Cặp đại sứ từ C-Biz Châu Đông Vũ, Lưu Diệc Phi có "cân" được đầm sến?

Show diễn Thu Đông 2026 của nhà mốt Louis Vuitton tổ chức vào ngày cuối của lịch trình Paris Fashion Week. Sự kiện quy tụ hàng loạt ngôi sao đình đám, trở thành tâm điểm truyền thông.

paris-fashion-week-louis-vuitton-fw26-zendaya-edfr-fvd.jpg
paris-fashion-week-louis-vuitton-fw26-zendaya.jpg

Zendaya thu hút sự chú ý lớn tại sự kiện thời trang. Đây là lần đầu tiên nữ diễn viên xuất hiện trước công chúng sau khi tin đồn kết hôn cùng Tom Holland lan truyền khắp các trang mạng xã hội.

Sao phim Dune duy trì phong độ thời trang ấn tượng với tư cách đại sứ thương hiệu. Cô lăng xê look 15 trong BST Xuân Hè 2026 của nhà mốt, thay chiếc khăn len dài quấn ngang hông bằng thắt lưng da đen, tông xuyệt tông với đôi giày cao gót.

paris-fashion-week-louis-vuitton-fw26-zendaya-edfr-df.jpg

Bên cạnh sắc vóc "cực bén" của "đại minh tinh", fan để ý đến cặp nhẫn nằm ở ngón áp út của cô. Thiết kế tối giản của một trong hai chiếc được cho là dấu hiệu "ngầm xác nhận" tin đồn đang lan truyền những ngày gần đây.

paris-fashion-week-louis-vuitton-fw26-felix-1fdv.jpg
paris-fashion-week-louis-vuitton-fw26-felix.jpg

Felix Stray Kids - gương mặt thân quen của nhà mốt Louis Vuitton gây thương nhớ với nhan sắc "tiên tử" trong mái tóc bạch kim. Nam đại sứ chọn bộ cánh phong cách trẻ trung gồm áo thun trắng, jacket dạ cùng quần jeans nhạt màu. Những món trang sức vàng gold sợi mảnh giúp tổng thể tạo hình tinh tế, thời thượng.

paris-fashion-week-louis-vuitton-fw26-chau-dong-vu-fvc.jpg
paris-fashion-week-louis-vuitton-fw26-liu-yifei.jpg

Châu Đông Vũ và Lưu Diệc Phi nhận "đề bài khó" từ thương hiệu với hai mẫu đầm có thiết kế cầu kỳ, giàu tính nghệ thuật.

Lưu Diệc Phi được khen ngợi khi "cân đẹp" bộ trang phục có phần hoa đính nổi hơi sến. "Thần tiên tỷ tỷ" khéo léo chọn bốt da cao cổ, trang điểm sắc sảo để cân bằng tổng thể.

paris-fashion-week-louis-vuitton-fw26-chau-dong-vu.jpg
paris-fashion-week-louis-vuitton-fw26-chau-dong-vu-fvc-fvfv.jpg
paris-fashion-week-louis-vuitton-fw26-chau-dong-vu-fvc-fv.jpg

Trong khi đó, Châu Đông Vũ gây thất vọng trong ngày trở lại Paris Fashion Week. Netizen nhận xét thiết kế đầm dài với phần nơ to bản "nuốt trọn" vóc dáng vốn gầy gò của nữ diễn viên. Qua ống kính Getty Images, nữ đại sứ để lộ vẻ đượm buồn, căng thẳng khiến người hâm mộ lo ngại.

paris-fashion-week-louis-vuitton-fw26-alysa-liu-df.jpg

Hiệu ứng từ Oympic mùa Đông 2026 giúp vận động viên Alysa Liu trở thành hiện tượng, hút hơn 10 triệu người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội. "Nữ hoàng sân băng" lần đầu được nhà mốt Pháp mời dự buổi trình diễn BST mới.

paris-fashion-week-louis-vuitton-fw26-alysa-liu-f.jpg
paris-fashion-week-louis-vuitton-fw26-alysa-liu.jpg

Alysa Liu "chào sân" ấn tượng, ghi điểm với vẻ ngoài rạng rỡ cùng kiểu tóc vầng hào quang (halo hair) gây sốt MXH thời gian qua. Nữ vận động viên mang lại làn gió trẻ trung và năng động với bộ đồ denim phối da.

paris-fashion-week-louis-vuitton-fw26-lisa-vdfdvgdffvd.jpg

Lisa BLACKPINK là ngôi sao có lựa chọn trang phục khác biệt nhất dàn sao dự show Louis Vuitton. Trong khi phần lớn các khách mời lăng xê thiết kế từ BST Xuân Hè mới nhất của nhà mốt, "nàng thơ" người Thái "mở khóa" kho lưu trữ của nhà mốt.

paris-fashion-week-louis-vuitton-fw26-lisa-vdfdvgdf.jpg
paris-fashion-week-louis-vuitton-fw26-lisa-bp-dc-rugsf.jpg

Nữ đại sứ diện look 33 thuộc BST Thu Đông 2016 của Nicolas Ghesquière, có tuổi đời tròn một thập kỷ.

paris-fashion-week-louis-vuitton-fw26-dthy.jpg
paris-fashion-week-louis-vuitton-fw26-archie.jpg

Trước đó vào năm 2024, Lisa BLACKPINK với vai trò khách mời, từng gây sốt khi diện trang phục archive (lưu trữ) ngay trong lần đầu dự show diễn kỷ niệm của nhà mốt. Thiết kế này thậm chí còn từng được trưng bày tại triển lãm nghệ thuật danh giá Crown to Couture, cho thấy tầm quan trọng của mẫu trang phục trong lịch sử thương hiệu.

Việc liên tiếp có cơ hội khai thác kho di sản cho thấy vị thế đặc biệt của Lisa BLACKPINK tại Louis Vuitton. Đồng thời, chi tiết cũng khẳng định quan hệ gắn bó của "nàng thơ" với Giám đốc sáng tạo Nicolas Ghesquière.

image-3.jpg
MIDI
#Louis Vuitton #Paris Fashion Week #Lisa BLACKPINK #Zendaya #Alysa Liu #Lưu Diệc Phi #Felix #Châu Đông Vũ

Xem thêm

Cùng chuyên mục