Trục Ngọc: Trương Lăng Hách có cảnh tháo mặt nạ, so với các mỹ nam khác ra sao?

HHTO - Phim cổ trang Hoa ngữ rất chuộng cảnh nam chính đeo mặt nạ che giấu thân phận và chỉ tháo trong hoàn cảnh đặc biệt. Vậy cảnh bỏ mặt nạ của Trương Lăng Hách trong phim Trục Ngọc có gì đặc biệt?

Phim cổ trang Hoa ngữ có rất nhiều nam chính đeo mặt nạ để che giấu thân phận, và có đeo tất nhiên sẽ có cảnh tháo mặt nạ. Rất nhiều phim đầu tư mặt nạ được chạm trổ công phu, nhìn cực ngầu như của nhân vật Yến Trì của Ngao Thụy Bằng phim Triều Tuyết Lục.

Kịch bản có cảnh Yến Trì biểu diễn trong buổi yến tiệc và có màn bay người lên cao, tháo mặt nạ để lộ diện mạo đẹp như ngọc khiến cho nữ chính Tần Hoản ngắm không rời mắt. Còn khán giả cũng tua đi tua lại đoạn này, khen ngợi không ngớt lời.

Còn ở Phàm Nhân Tu Tiên, mặt nạ Dương Dương đeo do kỹ xảo tạo ra, nhìn mỏng manh như miếng rong biển nhưng bù lại, nam chính Phàm Nhân Tu Tiên vẫn được khen là nam diễn viên có cảnh tháo mặt nạ đẹp nhất nhì phim cổ trang Hoa ngữ. Tuy hành động này chỉ dài 2 giây nhưng diện mạo ngời ngời của Dương Dương vẫn đủ khiến khán giả xuýt xoa.

Phim Thư Quyển Nhất Mộng cũng có nhân vật Ly Thập Lục luôn xuất hiện với chiếc mặt nạ được chế tác rất tinh xảo che kín khuôn mặt. Nam diễn viên Lưu Vũ Ninh từng tâm sự rằng khi đọc kịch bản Thư Quyển Nhất Mộng, thấy mình phải đeo mặt nạ trên phim là anh rất sợ. Bởi Lưu Vũ Ninh tự biết không phải mỹ nam như nhiều diễn viên khác, khi diễn đoạn tháo mặt nạ dễ bị khán giả chê cười, thất vọng. Nhưng cuối cùng thì cảnh quay này rất ổn, biểu cảm của Lưu Vũ Ninh đầy cuốn hút.

Mới đây nhất, Trương Lăng Hách cũng bị rơi mặt nạ trong một cảnh chiến đấu ở phim Trục Ngọc. Nhân vật Tạ Chinh bị kẻ địch bắn tên vào mặt, làm vỡ đôi chiếc mặt nạ và buộc phải lộ khuôn mặt. Cảnh này còn được quay chậm để nhấn mạnh vào vẻ đẹp trai không góc chết của Trương Lăng Hách.