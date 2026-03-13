Trục Ngọc tập 18, 19, 20, 21: Tạ Chinh tự nói tự vả, bị Trường Ngọc đồn như mất rồi

Đúng là người mang mệnh phượng hoàng, Trường Ninh bị bắt cóc nhưng cô bé không hề khổ sở mà còn được chơi đùa vui vẻ với Bảo Nhi, trong khi Tạ Chinh - Trường Ngọc thì lo sốt vó.

Tập 16 - 17 của Trục Ngọc giải quyết trọn vẹn vấn đề loạn dân bị kích động bởi phe Trường Tín Vương. Tạ Chinh/ Ngôn Chính (Trương Lăng Hách) đã bàn tính từ lâu với Hạ Kính Nguyên để phối hợp trong ngoài, vừa chặn lấy lại số lương thực từ người của Tề Mân (Đặng Khải), vừa kịp cho quân viện trợ đến cứu nguy cho Lý Hoài An (Nhậm Hào). Bản thân Vũ An hầu đeo mặt nạ, giúp trấn an người dân làm loạn ở ngoài thành.

Trường Ngọc (Điền Hi Vi) nhận ra ngay phu quân là người đeo mặt nạ quỷ. Nàng giao đấu với Tùy Nguyên Thanh (Lâm Mộc Nhiên), suýt bị hắn kéo rơi xuống bắt đi thì được Tạ Chinh kịp kéo lại. Gặp lại nhau sau khi tạm bình ổn tình hình, Tạ Chinh bày đặt dối lòng, nói sẽ tìm cho Trường Ngọc một phu quân khác như ý. Rõ ràng trước đó cả hai đã cùng chiến đấu, cũng từng ngọt ngào, nên những lời của Tạ Chinh khiến cô nổi đóa.

Trường Ngọc bực mình "đá đểu" rằng cô sẽ tìm một thư sinh (kiểu Tống Nghiễn, Lý Hoài An). Cả hai lời qua tiếng lại, Tạ Chinh là người khơi mào cuối cùng "tự vả", cưỡng hôn nàng rồi, xin nàng hãy đi cùng mình hoặc hãy chờ 1 năm, nhận tin chàng chết rồi hãy tìm chồng mới. Trường Ngọc vừa tát vừa dọa đâm, tuyên bố thẳng những điều Tạ Chinh đã làm khiến chàng không có tư cách ép cô phải chờ đợi.

Cách xử lý của Ngọc được khán giả khen có chí khí, quyết đoán khi đối diện với Tạ Chinh ghen tuông rồi "nổi khùng nổi điên". Dù đoạn từ biệt căng thẳng, không khí cũng dịu lại sau khi Trường Ngọc nhìn thấy món quà sinh nhật Tạ Chinh tự làm tặng nàng. Thông báo của quan phủ khiến cô hiểu lầm phu quân đã bị bắt đi tòng quân, đến Lư Thành giống Triệu đại thúc.

Tập 18 - 19 Trục Ngọc, Tùy Nguyên Thanh sống khỏe re trở về hội ngộ với đại ca Tùy Nguyên Hoài/ Tề Mân. Trailer nhá hàng hắn quay lại tàn sát Lâm An để trả thù sau thảm bại dưới tay Tạ Chinh lần trước, muốn bắt Trường Ngọc về nhưng nàng trốn thoát. Ngọc bị thương nặng, được phu quân cứu nhưng không hay biết. Khi trở lại quê nhà, cô bàng hoàng nhận tin Trường Ninh bị bắt cóc.

Theo trailer tập 20 - 21, Trường Ngọc bôn ba khắp nơi, lần theo từng dấu vết của đám bắt cóc, giải cứu nhiều đứa trẻ với hi vọng sẽ tìm được em gái trong số đó, nhưng mãi không có hi vọng. Trong cuộc rong ruổi đó, trailer tiết lộ Ngọc trò chuyện với một cụ ông, cách kể thê lương kèm nỗi nhớ nhung khiến lão hiểu lầm chồng cô đã chết.

Sau khi Tạ Chinh nhận được chiến thư phía Tùy Nguyên Thanh chuyển đến, chàng tức tốc bàn với Hạ Kính Nguyên cách giải cứu Trường Ninh và thế trận đối đầu với phe địch ở Lư Thành.

Ở phía Ninh Nương, dù bị bắt cóc nhưng cô bé không hề khổ sở. Vì Tề Mân bắt Du Thiển Thiển (Khổng Tuyết Nhi) và Bảo Nhi về nên Trường Ninh hội ngộ với trúc mã, chơi đùa vui vẻ. Trong tiểu thuyết, Tùy Nguyên Thanh hiểu lầm cô bé là con gái của Tạ Chinh, không muốn Hầu gia ghim thù quá sâu dẫn nên cũng không dám hại chết cô bé. Hắn thấy Ninh Nương phát bệnh suyễn cũng tá hỏa, tìm cách làm dịu chứng bệnh.

Trường Ninh có mệnh phượng hoàng (tức là số làm mẫu nghi thiên hạ) nên cô bé chắc chắn không phải chịu khổ.

Bên cạnh đó, nửa chặng sau của Trục Ngọc bắt đầu tiết lộ phía Lý Hoài An và Lý thái phó phát hiện ẩn tình trong vụ án 17 năm trước tại Cẩn Châu. Cuộc đối đầu giữa các phe cánh bắt đầu căng thẳng hơn.

Trục Ngọc gồm 40 tập. Khán giả Việt có thể theo dõi trên iQIYI, Netflix.