One Piece mùa 2: Nam thần Mackenyu gây sốt với thân hình đúng chuẩn Zoro

Sau 2 năm vắng bóng, One Piece phiên bản live-action của Netflix đã chính thức lên sóng mùa 2. Trong lần trở lại này, bên cạnh dàn nhân vật mới đáng mong đợi, hình tượng Zoro do nam diễn viên Nhật Bản Arata Mackenyu thể hiện tiếp tục trở thành đề tài "nóng sốt" trên mạng xã hội.

Không ít khán giả bày tỏ sự bất ngờ và ấn tượng với hình ảnh Zoro lần này mà Mackenyu thể hiện trong One Piece 2. Đặc biệt, thân hình của anh đã nở nang, săn chắc hơn mùa 1 rất nhiều, từ đó trở thành tâm điểm chú ý của người xem toàn cầu.

Thân hình của Zoro do Mackenyu thể hiện trở thành cơn sốt.

Cư dân mạng dành lời khen cho những nỗ lực tập luyện của Mackenyu nhằm mang đến hình ảnh Zoro "xé truyện bước ra" trong One Piece phiên bản "người đóng". Số khác đùa rằng anh chàng chính là "nội dung" được người hâm mộ hóng chờ của cả loạt phim lần này. Bên cạnh ngoại hình thu hút vượt bậc, Zoro của Mackenyu còn gây sốt với chi tiết "lạc đường" kinh điển, làm nên thương hiệu của nhân vật được thể hiện trên màn ảnh lần này.

Mackenyu có nhiều khoảnh khắc đáng chú ý trong mùa 2 của One Piece.

Trở lại trong One Piece 2, không chỉ Zoro mà các nhân vật chủ chốt khác cũng có sự bùng nổ về ngoại hình. Ngay cả nam chính Luffy (do Iñaki Godoy thể hiện), Nami (do Emily Rudd thể hiện) hay Sanji (do Taz Skylar thể hiện) đều có những khoảnh khắc "khoe thành quả" gây chú ý, trở thành chủ đề xôn xao trên các trang mạng xã hội.

Các nhân vật chính có sự thay đổi ngoại hình đáng kể trong One Piece 2.

One Piece mùa 2 đưa khán giả tiếp tục hành trình phiêu lưu cùng Luffy và Băng Mũ Rơm, lần này là khi thuyền đi qua Đại Hải Trình - đường biển nguy hiểm nhất trong thế giới phim và được mệnh danh là "nghĩa địa cướp biển". Trong 8 tập phim này, người xem được Băng Mũ Rơm giới thiệu đến nhiều địa hình như Núi Đảo Nghịch, thị trấn Whisky Peak, đảo Vườn Nhỏ... với nhiều màn chạm trán đáng mong chờ.