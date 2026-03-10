Làn sóng chỉ trích Timothée Chalamet bùng nổ, có nguy cơ trượt Oscar 2026?

HHTO - Vụ "vạ miệng" của nam tài tử Timothée Chalamet diễn ra ngay trong giai đoạn bỏ phiếu của Viện Hàn lâm, khiến cơ hội chạm tay vào tượng vàng Oscar có khả năng bị bỏ ngỏ.

Hành trình chinh phục Oscar - giải thưởng điện ảnh danh giá nhất hành tinh của Timothée Chalamet đang gặp "biến" lớn khi vừa qua, cộng đồng mạng lan truyền đoạn video ghi lại cuộc trò chuyện giữa nam diễn viên và đồng nghiệp Matthew McConaughey tại Đại học Texas (Mỹ). Trong buổi thảo luận về việc duy trì văn hóa xem phim tại rạp, ngôi sao sinh năm 1995 đã có những nhận xét khiến giới nghệ sĩ và người hâm mộ ballet, opera phẫn nộ.

Timothée Chalamet nêu quan điểm về ballet và opera. Video: Variety

Cụ thể, khi bàn về tương lai của nghệ thuật, Timothée chia sẻ: "Tôi không muốn làm việc trong ngành ballet hay opera, nơi người ta phải hô hào rằng hãy giữ cho bộ môn này sống sót, dù thực ra chẳng còn ai quan tâm đến nó nữa". Dù sau đó anh đã chèn thêm câu đùa về việc bản thân có thể bị sụt giảm lượng người xem vì phát ngôn này, làn sóng chỉ trích vẫn bùng lên mạnh mẽ.

Phát ngôn lần này khiến nam diễn viên mất điểm nghiêm trọng trong giới nghệ thuật.

Giới nghệ thuật đồng loạt chỉ trích

Ngay sau khi đoạn video trên trở nên viral, hàng loạt nghệ sĩ và tổ chức nghệ thuật lớn đã lên tiếng. Ca sĩ opera từng đoạt giải Grammy Isabel Leonard bày tỏ sự thất vọng trên trang cá nhân, cho rằng quan điểm của Chalamet là "thiển cận" và việc một nghệ sĩ hạ thấp các loại hình nghệ thuật khác là điều đáng buồn.

Tài khoản của Metropolitan Opera - một trong những nhà hát opera danh tiếng và lâu đời của Mỹ, đã đăng tải video trên Instagram, thu hút hơn 400 nghìn lượt thích và gắn trực tiếp tên Timothée Chalamet như một cách "dằn mặt".

"This one’s for you, @tchalamet…", Metropolitan Opera viết. Ảnh: @metopera

Tại Anh, đại diện đoàn Royal Ballet and Opera khẳng định các bộ môn này không hề tồn tại biệt lập mà luôn định hình cách nghệ sĩ sáng tạo trong cả điện ảnh và thời trang. Các đơn vị khác như English National Ballet cũng đưa ra số liệu chứng minh sức sống của bộ môn này với hơn 200.000 khán giả đến xem trực tiếp và hơn 65 triệu lượt tiếp cận trên mạng xã hội.

Seattle Opera (Mỹ) thông báo giảm giá 14% giá vé của vở diễn Carmen khi khán giả nhập mã "Timothée". Ảnh: @seattleopera

Teatro alla Scala, nhà hát biểu tượng của Ý đã trích dẫn trực tiếp cụm từ "no one cares" (không ai quan tâm) của nam diễn viên để khẳng định điều ngược lại. Video: Teatro alla Scala

Áp lực trước "giờ G" của chàng thơ Hollywood

Vụ việc trở nên nhạy cảm khi diễn ra đúng thời điểm Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ đang tiến hành bỏ phiếu cho Oscar lần thứ 98. Timothée Chalamet hiện là ứng viên sáng giá cho hạng mục "Nam diễn viên chính xuất sắc" với vai diễn trong phim Marty Supreme.

Nhiều nhà phê bình nhận định lần "vạ miệng" này có thể ảnh hưởng đến tâm lý của các cử tri, nhất là khi hình ảnh của anh đang bị đặt lên bàn cân cùng các đối thủ kỳ cựu như Leonardo DiCaprio. Trước đó, chiến dịch quảng bá của nam diễn viên cũng từng bị một số khán giả nhận xét là "tự tin thái quá" khi anh tự đánh giá vai diễn mới là "đẳng cấp cao nhất" trong sự nghiệp.

Nam tài tử còn được biết đến là bạn trai của Kylie Jenner.

Sự mâu thuẫn trong phát ngôn của Chalamet còn gây chú ý bởi anh vốn trưởng thành trong một gia đình nghệ thuật. Mẹ và chị gái của nam diễn viên từng theo học tại School of American Ballet, và bản thân anh cũng lớn lên tại khu nhà dành cho nghệ sĩ Manhattan Plaza ở New York.

Mẹ Timothée, bà Nicole Flender (giữa) từng theo nghiệp Ballet. Ảnh: AP

Hiện tại, phía Timothée Chalamet vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức. Khán giả dự kiến sẽ gặp lại nam tài tử tại lễ trao giải Oscar lần thứ 98, diễn ra vào ngày 15/3 sắp tới.