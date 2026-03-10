Trục Ngọc tập 12, 13, 14, 15: Phàn Ngọc biết sự thật, chi tiết xuyên không được giữ?

HHTO - Các tình tiết tiếp theo của "Trục Ngọc" bắt đầu căng thẳng hơn khi Tạ Chinh sẽ sớm phải rời đi vì Ngụy Tuyên đã mắc bẫy của quân địch.

*Bài viết tiết lộ nội dung

Tập 11 của Trục Ngọc không chỉ hé mở về mối quan hệ của Du Thiển Thiển (Khổng Tuyết Nhi) và Tề Mân (Đặng Khải), mà còn tiết lộ mối duyên của Công Tôn Ngân (Lý Khánh) và trưởng công chúa Tề Xu (Dụ Chung Lê). Khán giả lần đầu tiên thấy Tạ Chinh (Trương Lăng Hách) điên cuồng trừng trị kẻ hãm hại Trường Ngọc (Điền Hi Vi), lén lau nước mắt vì lo mất đi nàng.

Trong tập 12 của Trục Ngọc, Du Thiển Thiển bày cho Trường Ngọc nhờ chồng thiết kế một biểu tượng (logo) cho quán thịt, lại nhìn ra các khách nữ đến tấp nập là vì ngắm Ngôn Chính. Theo tiểu thuyết gốc, Thiển Thiển có những câu thoại mập mờ bản thân vốn không phải người thuộc về thế giới này mà đến từ nói xa cách hàng vạn năm (ngụ ý thời hiện đại).

Những chi tiết như vẽ gấu trúc, óc kinh doanh khác biệt vẫn được giữ lại nên fan nguyên tác băn khoăn liệu biên kịch - đạo diễn có giữ lại xây dựng Thiển Thiển là người hiện đại xuyên không hay không? Vì lệnh cấm thể loại xuyên không vẫn còn nên nhiều khán giả suy đoán khả năng cao Trục Ngọc sẽ chỉ xây dựng theo hướng Thiển Thiển có tư duy vượt thời thay.



Trailer Trục Ngọc tập 12 - 13.

Kế hoạch nhờ Tạ Chinh giả làm phu quân không thành vì Hầu gia và Tề Mân đều nhận ra thân phận thật của đối phương. Đến tập 14 - 15, Tề Mân tiếp tục tìm mọi cách tiếp cận Du Thiển Thiển và cả Bảo Nhi. Hắn ghen tị với chính con trai mình vì cậu bé có được tất cả tình thương mà cả đời hắn khao khát. Thiển Thiển không nhận ra "chồng cũ" vì thời gian sống cùng nhau trước kia, Tề Mân luôn đeo mặt nạ.

Trong tập 14 và 15, Phàn Trường Ngọc đến gặp ông cụ sẽ được nghe toàn bộ sự thật về thân phận của cha. Họ không bị sơn tặc sát hại mà tự nguyện dâng mạng để đổi lại bình an cho con cái, cũng từng sắp xếp chu toàn cho 2 người. Trường Ngọc tâm sự với Tạ Chinh, quyết chí tìm ra kẻ ra tay để trả thù.

Sau những cảnh ngọt ngào ở 2 tập này sẽ là lúc Tạ Chinh chuẩn bị trở lại quân doanh. Phía Lý Hoài An (Nhậm Hào) và thân tín của Hầu gia đã phát hiện hàng loạt người dân vô tội bị sát hại với dấu vết giống như quân Ngụy gia để lại. Cả Tạ Chinh và Hạ lão tướng quân đều nhận được tin, nhận ra tên Ngụy Tuyên ngu ngốc kiêu ngạo đã mắc bẫy của Trường Tín vương.

Trailer Trục Ngọc tập 14 - 15.

Theo đúng kế hoạch, Tạ Chinh cố ý để Ngụy Tuyên dính bẫy, đồng thời tung tin bản thân đã chết để phe địch lơ là. Ngày Vũ An hầu trở lại sẽ ra đòn quyết định để giành lại thế thượng phong ở Sùng Châu. Lần buộc phải rời xa Trường Ngọc này không yên bình vì Tạ Chinh đã nói dối. Ngày họ gặp lại nhau ở doanh trại sẽ có nhiều giằng xé, thú vị hơn.

Trục Ngọc gồm 40 tập, lên sóng vào buổi tối hằng ngày. Khán giả Việt có thể theo dõi trên Netflix, iQIYI, WeTV.