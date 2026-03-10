Hết JYP rời ghế giám đốc đến "hoàng tử" Heeseung rời ENHYPEN để hoạt động solo

HHTO - Ngày 10/3, fan K-Pop liên tục đón tin "rời đi" khi BELIFT LAB thông báo Heeseung sẽ rời nhóm. JYP (Park Jin Young) rút khỏi vị trí giám đốc nội bộ để hoàn toàn tập trung vào hoạt động với tư cách nghệ sĩ dưới trướng công ty do ông sáng lập ra.

Heeseung viết thư tay tuyên bố rời nhóm

Theo công ty, Heeseung sẽ rời ENHYPEN nhưng vẫn là nghệ sĩ dưới trướng công ty và sẽ hoạt động với tư cách nghệ sĩ solo. Sau thông báo của BELIFT LAB, Heeseung đã đăng thư tay trên Weverse để trấn an người hâm mộ. Những lời anh viết tạm thời xoa dịu nghi ngờ về rạn nứt nội bộ, nhưng vẫn khiến fan buồn vì ENHYPEN mất đi một "hoàng tử hút fan".

Thư tay của Heeseung

Trích thư tay của nam idol:

"6 năm qua là tràn ngập những điều tuyệt vời và quý giá khó có thể diễn tả bằng lời.Nhờ các thành viên mà mình được chia sẻ và nhờ ENGENE luôn lấp đầy những khoảng trống mà mình đã có thể từng bước tiến tới giấc mơ mà trước đây tưởng chừng như không thể chạm tới.

Những khoảng thời gian đó sẽ mãi là những khoảnh khắc tươi sáng nhất trong cuộc đời mình mà mình sẽ không bao giờ quên. Mình muốn trở thành người không bao giờ quên những khoảnh khắc đó và tiếp tục ủng hộ ENHYPEN hơn bất cứ ai khác".

Heeseung cho biết anh đã bàn bạc kỹ lưỡng trong thời gian dài với công ty về định hướng. Có nhiều điều anh muốn thể hiện trước người hâm mộ nhưng không muốn đặt tham vọng cá nhân lên trên lợi ích nhóm. Heeseung gửi lời xin lỗi vì khiến fan bất ngờ và lo lắng, hứa sẽ tiến về phía trước và sớm thể hiện hình ảnh tốt nhất trong tương lai.

Heeseung vẫn còn là nghệ sĩ của BELIFT LAB, nên fan nhen nhóm hi vọng dù anh rời nhóm nhưng vẫn sẽ được thấy tương tác của anh với 6 thành viên ENHYPEN còn lại.

JYP rời ghế giám đốc

JYP hay Park Jin Young - người sáng lập JYP Ent sẽ không tái ứng cử vào vị trí giám đốc nội bộ tại buổi họp cổ đông của công ty dự kiến diễn ra vào ngày 26/3. Công ty cho biết ông đang dự định tập trung vào hoạt động sáng tạo với tư cách là nghệ sĩ, hướng dẫn các nghệ sĩ trẻ và đảm nhận các vai trò bên ngoài mới trong ngành công nghiệp K-Pop. Mặc dù ông sẽ rời ghế điều hành JYP Entertainment về mặt pháp lý, ông vẫn sẽ tiếp tục hoạt động với tư cách là ca sĩ và nghệ sĩ thuộc công ty.

Trái với nỗi buồn của fandom ENHYPEN, fan K-Pop lại vui vẻ khi đọc tin JYP rời JYP Ent. Không khó để nhận ra khao khát trở lại sân khấu của ông trong thời gian gần đây. Fan cũng mong đợi rằng gương mặt mới ở vị trí lãnh đạo sẽ có định hướng tốt hơn cho các nghệ sĩ hiện tại để lấy lại vị thế BIG3.

JYP đã hoạt động trong ngành công nghiệp âm nhạc với tư cách là ca sĩ, nhạc sĩ và nhà sản xuất kể từ khi ra mắt năm 1994. Tháng 9 năm ngoái, ông được bổ nhiệm làm đồng chủ tịch Ủy ban Tổng thống về Giao lưu Văn hóa trong lĩnh vực Văn hóa Đại chúng.