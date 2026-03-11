Trục Ngọc: Nghiêm Khoan "hớp hồn" dân mạng, khí chất áp đảo cả Hoàng đế

HHTO - Tại "Trục Ngọc", Ngụy Nghiêm một mặt là Thừa tướng sở hữu quyền lực "át vía" cả Hoàng đế, mặt khác, ông lại bí mật ra tay hại Phàn gia. Do Nghiêm Khoan thủ vai, nhân vật này khiến khán giả xuýt xoa, không hổ danh "thiên nhai tứ mỹ" một thời.

Trục Ngọc bắt đầu lên sóng từ ngày 6/3 và nhanh chóng trở thành tựa phim được khán giả mong đợi bậc nhất. Bên cạnh chemistry "tóe lửa" của Trương Lăng Hách - Điền Hi Vi, Trục Ngọc còn được đánh giá cao nhờ khâu chọn diễn viên đầu tư kỹ càng, cuốn hút bất kể chính - tà.

Một trong những gương mặt thuộc phe phản diện của Trục Ngọc có màn debut chấn động thuộc về Ngụy Nghiêm (Nghiêm Khoan) trong cảnh thượng triều. Dù thời lượng xuất hiện không nhiều, Thừa tướng vẫn ghi dấu với khí chất áp đảo tuyệt đối. Không chỉ được quần thần cung kính, mà ngay cả Hoàng đế trên ngai cao cũng đứng ngồi không yên trước sự xuất hiện của nhân vật này.

Ngụy Nghiêm là Thừa tướng đương triều, sở hữu quyền lực một tay che trời "át vía" cả vua và là cữu cữu của Tạ Chinh.

Cữu cữu là người có công dưỡng dục sâu đậm với chàng. Song, Ngụy Nghiêm cũng là kẻ ra tay tàn độc bất chấp thân thích chỉ cần đối phương có tiềm năng gây bất lợi cho mình. Những rạn nứt giữa Tạ Chinh và Ngụy Nghiêm đã dần được khắc hoạ cùng thế giằng co với Lý thái phó làm tăng thêm sự mưu mô của nhân vật này.

Người đứng sau "phù phép", tạo nên Thừa tướng Ngụy Nghiêm uy phong chính là "Triển Chiêu đẹp nhất màn ảnh" Nghiêm Khoan. Sở hữu gương mặt góc cạnh như lai Tây, ngũ quan sắc nét và khí chất mạnh mẽ, nam tài tử sinh năm 1979 từng là cái tên "làm mưa làm gió" màn ảnh nhỏ suốt những năm 2000.

Nghiêm Khoan được ví như tượng tạc, từng là tượng đài nhan sắc của thập niên 2000.

Đa số "mọt" phim Trung hẳn từng đau đầu trước tình cảnh "anh Tí anh Tèo", buộc phải lựa chọn giữa Nghiêm Khoan - Hoắc Kiến Hoa trong Khuynh Thế Hoàng Phi (2011).

Là một mảnh của “thiên nhai tứ mỹ”, Nghiêm Khoan không chỉ sở hữu nhan sắc ấn tượng mà còn có sự nghiệp diễn xuất phong phú kéo dài gần 30 năm. Nếu thời trẻ, những anh hùng chính trực và si tình như Triển Chiêu, Lưu Bị hay Tiêu Thập Nhất Lang từng “đốn gục” không ít khán giả, thì đến tuổi trung niên, nam diễn viên lại “lột xác” cực ngọt với loạt vai phản diện đầy quyền lực.

Gạt bỏ hình tượng thư sinh si tình, Nghiêm Khoan của năm 2025 lại làm khán giả lạnh gáy trong Bảy Dị Vật Tà Ám với vai diễn Trương Quang Hoa - một sát nhân dựng thành hiện trường "hack não" để thách thức pháp luật. Cùng dạng vai, Tiêu Tự Tại trong Dị Nhân Chi Hạ 2 lại đánh dấu khả năng dùng biểu cảm thượng thừa của Nghiêm Khoan, khi các gương mặt kỳ quái trong anime đều được nam tài tử truyền tải "sát gốc".

Gặp lại nam thần đời đầu ở Trục Ngọc, dù nhập vai phản diện nhưng Ngụy Nghiêm lại nổi bật hơn cả. Bằng vài chi tiết rất nhỏ như cách ngắt nhịp thoại từ tốn, ánh mắt sắc bén cho đến dáng người thẳng tắp, Ngụy Nghiêm lột tả thành công dáng vẻ của một quyền thần thâm sâu bí hiểm, uy quyền đến mức "trên cơ" cả Hoàng đế.

Thậm chí, từ khóa "Nghiêm Khoan xuất hiện thì Hoàng đế trông như một công công" còn leo thẳng lên No.2 Hot search bởi chênh lệch khí thế rõ rệt:

“Ferrari có cũ đi thì vẫn là Ferrari thôi”

"Nghiêm Khoan chính là một nhiếp chính vương mà tôi hằng tưởng tượng, khí chất lấn át thấy rõ"

“Ngày trẻ đẹp kiểu nam chính ngôn tình, trung niên lại hợp vai quyền thần”

"Tôi có cảm giác chỉ cần Nghiêm Khoan thì có là phim cổ trang ngôn tình cũng biến thành chính kịch quyền mưu"

"Nếu Nghiêm Khoan đóng phản diện thì chắc là có nỗi khổ tâm riêng thôi"

"Chọn diễn viên hay quá, gen nhà ngoại của Tạ Chinh quá là hợp lý đi"