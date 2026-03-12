Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Giải trí

Google News

Trục Ngọc lập kỷ lục, khán giả không chấp nhận "chung mâm" với loạt siêu phẩm này

Sam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - "Trục Ngọc" liên tục lập kỷ lục mới về thị phần, lượt xem, điểm nhiệt... Dù có thành tích ngang hàng hoặc thậm chí vượt trội hơn, khán giả đang không chấp nhận "Trục Ngọc" được "chung mâm" với những "bom tấn" như "Khánh Dư Niên", "Tàng Hải Truyện"...

Tối 11/3, Trục Ngọc "song phá vạn" khi lần lượt chạm mốc nhiệt cao nhất trên iQIYI và Tencent Video. Thành tích này giúp Trương Lăng Hách trở thành sao nam thế hệ sinh sau năm 1995 có phim "phá vạn" trên cả 3 nền tảng lớn tại Trung Quốc. Điền Hi Vi là sao nữ lứa sinh sau năm 1995 duy nhất có phim chiếu song song 2 nền tảng "phá vạn" cùng lúc.

Tuy nhiên, iQIYI từ cuối năm ngoái đến nay đã vướng không ít lần cố ý "thổi nhiệt" cho các tác phẩm được đầu tư lớn chiếu trên nền tảng này. Tencent Video (WeTV) bị tố "mở bug" tạo "view ảo" vào đêm khuya, bất cứ ai nhấn xem 1 - 2 giây quảng cáo cũng được tính là xem xong 1 tập phim. Dù có đính chính, dân mạng vẫn không tin, khẳng định Trục Ngọc đang được 2 "ông lớn" "hộ giá" để có được "cái danh phim bạo" (siêu nổi tiếng).

008hdthtly1ib3b6qa0h3j36u23q0npj.jpg
008hdthtly1ib3dxf6ftaj325b140npe.jpg
Cnet mỉa mai đã mang tiếng "bơm nước" thì đoàn phim "Trục Ngọc" nên mạnh dạn "bơm thêm" để phim phá luôn mốc 100 triệu lượt xem/ ngày.

Lượt xem phim tăng mạnh qua từng ngày trong khi thực tế không có cảnh phim đủ sức bật có độ thảo luận xứng tầm càng khiến dân mạng nghi ngờ nền tảng, nhà sản xuất Trục Ngọc "bơm nước" (gian lận số liệu). Netizen cho rằng cặp đôi chính Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi có thực tích từ phim này cũng không đáng để hô hào.

Thống kê lượt xem vào ngày 10/3 của Trục Ngọc đứng đầu với thị phần chiếm 41,1%. Kể từ khi hệ thống Vân Hợp thành lập vào năm 2017 đến nay, chỉ có 6 bộ phim có thị phần hơn 40%. Tất cả đều là những tác phẩm được xếp vào hàng "bom tấn" trên màn ảnh, vừa phát sóng ngày đầu đã có cảnh "thoát vòng" với chất lượng được khen nức nở trên nhiều phương diện như diễn xuất, kịch bản, góc máy.

khanh-du-nien-4.jpg

Khánh Dư Niên (thị phần vượt 55% ở phần 2) có kịch bản quyền đấu xuất sắc, diễn xuất của dàn diễn viên gạo cội không có điểm chê. Được đặt biệt danh là "Khánh đế", tình tiết mỗi tập đều được phân tích khiến người qua đường cũng trầm trồ. Ở Rể cũng "thoát vòng" nhờ nội dung hài hước, mới lạ dù không sở hữu đội hình nhan sắc.

Sinh Vạn Vật giúp Dương Mịch "hồi máu" sau những cú trượt dài liên tiếp. Cảnh đưa tang đến nay vẫn còn được bàn tán. Tàng Hải Truyện được thảo luận sôi nổi bởi liên kết tình tiết chặt chẽ. Tiêu Chiến sở hữu kha khá cảnh "thoát vòng", bao gồm cả chemistry tạo nên cả "thuyền ma" với nhân vật phụ, phản diện.

650108099-122128412757001156-9203095623083393971-n.jpg
Loạt phim có thị phần vượt 40% được Cnet tổng hợp: Cuồng Phong, Khánh Dư Niên, Sinh Vạn Vật, Ở Rể, Hãy Để Tôi Tỏa Sáng, Tàng Hải Truyện.

Nhìn vào hiệu ứng của những "bom tấn" trước, nhiều người tuyên bố họ không thể chấp nhận Trục Ngọc chung nhóm. Ngoài số liệu vượt trội bị nghi "bơm nước", Trục Ngọc chưa có gì nổi bật hơn marketing góc quay đẹp, diễn viên đẹp. Ê-kíp phim "gáy" thành tích vượt qua cả những tác phẩm kinh điển (đi bằng thực lực) như Khánh Dư Niên, Cuồng Phong càng khiến Cnet mất thiện cảm, kích động cuộc chiến giữa các fan phim này với fan phim Trục Ngọc.

Trục Ngọc sắp đi được một nửa chặng đường, liệu nội dung nửa sau có khả năng lật ngược tình thế hay sẽ chỉ là "cú chốt hạ" cho một tác phẩm "thùng rỗng kêu to"?

fb-cover.jpg
Sam
#Trục Ngọc #Trục Ngọc kỷ lục lượt xem #Trục Ngọc tranh cãi #Trục Ngọc bơm nước #Trục Ngọc gian lận số liệu #Trục Ngọc kỷ lục #Trục Ngọc chê #Trục Ngọc thành tích #Trương Lăng Hách #Điền Hi Vi

Xem thêm

Cùng chuyên mục