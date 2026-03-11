Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đồn đoán Lisa - Frédéric Arnault chia tay chưa xác thực, nay lại rộ tin vẫn hẹn hò

Sam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - So với tin hẹn hò, fan có xu hướng muốn tin rằng Lisa - Frédéric Arnault đã chia tay hơn. Lý do là gì?

Gần đây, Lisa tham dự show diễn của Louis Vuitton thuộc khổ Paris Fashion Week Thu - Đông 2026 và được bắt gặp nói chuyện vui vẻ với ông Bernard Arnault - bố của Frédéric Arnault. Một số dân mạng từ đó tin rằng Lisa vẫn đang hẹn hò với con trai tỷ phú.

Tuy nhiên, số đông fan không cho là vậy vì dù còn yêu hay đã chia tay, Lisa vẫn có thể giữ mối quan hệ tốt với Bernard Arnault về mặt công việc bởi ông là người đứng đầu đế chế thời trang LVMH. Trước đó, tỷ phú Arnault cũng được bắt gặp trò chuyện cùng Jisoo cũng như nhiều ngôi sao là đại sứ thương hiệu thuộc tập đoàn.

screenshot-2026-03-11-174750.png
Lisa và ông Bernard Arnault tại show LV.
hdfqv4pbwaaz6jj.jpg

Tin đồn Lisa và Frédéric Arnault tan vỡ rộ lên từ cuối năm ngoái khi anh thường được bắt gặp đi cùng một cô gái khác. Frédéric không còn "thả tim" thường xuyên các bài đăng của Lisa, cũng không được bắt gặp đồng hành cùng cô tại các sự kiện như trước. Dịp Valentine năm nay, Lisa trả lời fan rằng mình không ăn chocolate, không nhận được hoa, khiến người hâm mộ càng thêm tin cô đang trở lại trạng thái độc thân.

Lisa và Frédéric chưa từng đích thân công khai về mối quan hệ, nên một trong hai người lên tiếng xác minh còn yêu hay đã kết thúc là bất khả thi. Dựa theo phản ứng trên mạng xã hội, cộng đồng fan của nữ idol đang nghiêng về phía ủng hộ chuyện chia tay sau thời gian dài chứng kiến thần tượng bị mỉa mai dựa hơi con trai tỷ phú. Chuyện tình cảm là vấn đề đời tư, vì vậy, người hâm mộ vẫn sẽ tôn trọng quyết định của cô và chọn tập trung vào ủng hộ cho các hoạt động nghệ thuật của Lisa.

Sam
