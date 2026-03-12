Trục Ngọc tập 15, 16, 17, 18, 19: Cải biên nhiều chi tiết, Phàn Trường Ngọc suy sụp

HHTO - Biên kịch của "Trục Ngọc" đã giản lược, thay đổi một vài chi tiết dẫn dắt khi đưa "Hầu phu nhân và đao mổ lợn" lên màn ảnh. Ở tập 18 và 19, phe chính diện đến phản diện đều có tổn hại.

*Bài viết tiết lộ nội dung phim

Tính đến tập 15, Trục Ngọc vẫn giữ mạch chính nhưng thay đổi kha khá cách dẫn dắt. Đoạn ông cụ nói sự thật với Trường Ngọc (Điền Hi Vi) đã lược đi phần cha ruột cô từng là cháu họ được gửi nuôi, bị ông bán đi đổi tiền chữa bệnh cho Phàn Nhị nhưng cũng không cứu được. Phim không có đoạn kể bà cụ làm khó. Người đốt di thư đổi thành Phàn Đại trong lúc hắn lục đồ đi đánh bạc.

Trong nguyên tác, người vẽ tranh là một thư sinh vô tình thấy một nhà ba người quá hạnh phúc. Học trò này còn bị Ngôn Chính/ Tạ Chinh (Trương Lăng Hách) bắt quả tang "vẽ trộm", dằn mặt. Trên phim, Công Tôn Ngân (Lý Khanh) là người ngẫu hứng vẽ tranh khi quan sát từ lầu cao, dùng làm quà Tết tặng phu thê Trường Ngọc - Ngôn Chính.

Những thay đổi này giúp tình tiết gọn gàng hơn và cũng không làm ảnh hưởng quá lớn đến mạch phim. Bức tranh Ngân vẽ được treo ở nhà, bị Tùy Nguyên Thanh (Lâm Mộc Nhiên) phát hiện trong lúc cho người tàn sát trấn Lâm An. Hắn tưởng Trường Ninh là con gái của Tạ Chinh, bèn sai người nhân lúc hỗn loạn bắt cóc cô bé.

Trailer tập 17 Trục Ngọc tiếp tục nhá hàng cảnh quân họ Tùy chém giết, trà trộn náo loạn lòng dân như tập 15 - 16. Tạ Chinh vừa trở lại "acc chính" bàn kế sách lớn vừa đeo mặt nạ đi trừng trị Tùy Nguyên Thanh khiến hắn bị thương không nhẹ.

Trailer Trục Ngọc tập 16 - 17

Trailer Trục Ngọc tập 18 - 19.

Tùy Nguyên Thanh phải lòng Trường Ngọc sau khi giao đấu với nàng. Sau khi biết cô là thê tử Tạ Chinh, hắn lại càng muốn dụ dỗ cô theo phe mình. Tuy nhiên, Trường Ngọc lúc này vẫn chưa biết Ngôn Chính là Vũ An hầu nên không thể hiểu hết lời Nguyên Thanh.

Ở tiểu thuyết, cô đấu với đám sơn tặc trên sông, bị thương nặng rơi xuống nước rồi được Tạ Chinh cứu. Nhá hàng tập 18 và 19 của Trục Ngọc lại lấp lửng Tùy Nguyên Thanh dồn cô đến vực thẳm sau đó là cảnh Tạ Chinh chăm sóc cô suốt đêm, không loại trừ khả năng biên kịch phim đã sửa gọn lại tình tiết của trường đoạn này.

Theo nguyên tác, cô không biết phu quân là người cứu mình nên khi tỉnh lại đã vội rời đi. Lúc trở về trấn, gặp Lý Hoài An và cảnh thảm sát thê lương của nơi này, cô vừa an lòng nhìn thấy Đại nương còn sống thì sốc đến ngất đi khi nghe tin em gái Trường Ninh mất tích - tình tiết này đã có ở trailer tập 19.

Trường Ninh sẽ tạm an toàn vì Tùy Nguyên Thanh muốn dùng cô bé làm con tin để mua chuộc Tạ Chinh. Tình tiết ở chặng này sẽ khá dồn dập khi Vũ An hầu vừa tương kế tựu kế để đấu với Trường Tín Vương, vừa truy đuổi theo Nguyên Thanh để cứu Trường Ninh.

