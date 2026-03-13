Cặp phụ "Trục Ngọc" gây sốt, tổng tài và kiều thê ôm con bỏ trốn định sẵn kết buồn

HHTO - Xây dựng đôi phụ của "Trục Ngọc" đang gây sốt Douyin và Xiaohongshu. Khán giả bình luận càng xem càng mê, nhưng nếu là nữ chính cũng xin bỏ trốn khỏi nam phụ phản diện vì "sợ ơi sợ".

*Lưu ý bài viết có tiết lộ nội dung phim và tiểu thuyết

Bên cạnh sự hút nhân vật, tạo hình và góc quay trong Trục Ngọc của Đặng Khải (vai Tề Mân) được khán giả đánh giá là thăng hạng đáng kể. Dù chưa có nhiều tình tiết được hé lộ trên phim nhưng tuyến tình cảm của cặp phụ Tề Mân - Du Thiển Thiển (Khổng Tuyết Nhi) đã được yêu mến không kém đôi chính. Trên Douyin, Xiaohongshu, video do fan-made của Mân - Thiển cũng nhận được lượt tương tác lớn.

Tề Mân bị bệnh, còn trẻ nhưng tóc đã thành màu muối tiêu, hở ra là ho, nhưng trông không hề ốm yếu, vẫn đầy quyền uy. Phong thái ra dáng "tổng tài" cưng chiều, chỉ yêu mình em như dùng tay chặn dao bảo vệ Thiển Thiển, vung tiền không tiếc bao tửu lâu cả 10 ngày để "vịu ơ" bị ốm được nghỉ ngơi...

Tuy nhiên, ánh mắt luôn dán chặt vào người Thiển Thiển của Tề Mân khiến khán giả cũng lạnh người. Hắn sẵn sàng "xóa sổ" những kẻ nào dám động vào người nàng, đâm chết thân tín của Trường Tín Vương đến báo tin vì hắn ta có thái độ lấc cấc và không muốn làm theo lệnh cha nuôi.

Bà chủ Thiển Thiển thông minh, xinh đẹp, từng cứu mạng Tề Mân. Nhưng sự chiếm hữu đến điên dại của hắn là lý do nàng sợ hãi, ôm bụng bầu bỏ trốn. Quyết định này xuất phát được cho là sau khi linh hồn một cô gái hiện đại xuyên không đến đây, biến Du Thiển Thiển vốn nhút nhát thành thành một người khác. Trong 6 năm, nàng từ bàn tay trắng gây dựng nên 2 tửu lâu lớn nhất huyện, thành "phú bà" có tư duy vượt thời, giúp đỡ những người lương thiện, nghĩa khí như Trường Ngọc.

Tề Mân - Thiển Thiển là cặp đôi có đầy đủ hashtag của một bộ ngôn tình kinh điển được yêu thích của giới mê tiểu thuyết mạng: Ngọt "sủng", cuồng yêu, tổng tài lạnh lùng truy đuổi tiểu kiều thê ôm con bỏ trốn.

Theo tiểu thuyết gốc - Hầu Phu Nhân Và Đao Mổ Lợn, Tề Mân là con trai của Thái tử đã mất ở thảm án Cẩn Châu. Vụ hỏa hoạn ở Đông Cung 17 năm trước là mẹ của Mân dàn dựng để bảo vệ chàng khỏi tranh đấu triều đình lúc đó. Vì cùng chung kẻ thù nên Tề Mân sẽ hợp tác với Tạ Chinh. Hắn sẽ lên ngôi nhưng độ độc ác và điên cuồng không đổi. Hắn muốn có cả giang sơn lẫn mỹ nhân, sẵn sàng quỳ xin, cưỡng ép Thiển Thiển làm Hoàng hậu.

Nếu chấp nhận "đu couple" này, khán giả của Trục Ngọc hãy chuẩn bị tinh thần vì theo nguyên tác, chính Thiển Thiển hạ độc giết Tề Mân, hắn biết nhưng vẫn chấp nhận uống. Du Bảo Nhi - con trai của 2 người sẽ lên ngôi, thiết lập diện mạo mới của triều đình với sự dạy dỗ của Công Tôn Ngân, nhiếp chính vương Tạ Chinh.

Kết cục bad ending (kết buồn) của cặp đôi này nhiều khả năng sẽ giữ nguyên ở bản phim. Dù vậy, Trục Ngọc còn hơn 20 tập chưa phát sóng nên khán giả có thể hi vọng biên kịch - đạo diễn sẽ nương tay một chút khi khắc họa Thiển Thiển có thể từng phải lòng Tề Mân thay vì hoàn toàn ghê sợ hắn.

Hậu trường ngọt ngào, trên phim "sợ ơi sợ" của Tề - Mân.

Màn "tiểu phẩm" nhỏ tại buổi quảng bá phim khiến khán giả náo loạn của Đặng Khải - Khổng Tuyết Nhi.

Nếu trên phim "ngược" (bi thương, dày xéo) quá, fan Tề - Mân có thể tìm hậu trường hoặc nội dung quảng bá của Khổng Tuyết Nhi - Đặng Khải. Video leak thời gian Trục Ngọc ghi hình từng không thiếu cảnh 2 diễn viên quay clip chơi đùa, một nhà ba người hạnh phúc. Cặp đôi này cũng sẽ xuất hiện trên trang bìa dịp Valentine Trắng (14/3) của tạp chí OK!.