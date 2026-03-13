Nữ diễn viên xoay vòng 3 tiếng liên tục trên sân khấu khiến cõi mạng trầm trồ

Vở diễn Khổng Tước của nghệ sĩ múa Dương Lệ Bình đã để lại dấu ấn mạnh mẽ khi được công diễn tại Việt Nam. Tác phẩm mang đậm triết lý về vòng tuần hoàn của sự sống được thể hiện qua ngôn ngữ múa tinh tế. Bên cạnh hình tượng chim công huyền thoại do chính Dương Lệ Bình hóa thân, một nhân vật phụ tưởng chừng đơn giản lại bất ngờ trở thành "ngôi sao" trên mạng xã hội - cô gái đóng vai biểu tượng thời gian.

Nhân vật Thời Gian gây sốt trong vở kịch Khổng Tước của Dương Lệ Bình.

Nhân vật Thời Gian được thể hiện bởi nữ vũ công Phạm Cảnh Nguyệt, liên tục xoay tròn trên bục nhỏ cạnh một gốc cây suốt gần 3 tiếng thời lượng toàn bộ vở diễn. Động tác xoay ngược chiều kim đồng hồ lúc nhanh lúc chậm nhưng không hề gián đoạn, thậm chí không dừng lại trong khoảng nghỉ giải lao 15 phút của vở diễn.

Màn trình diễn này khiến nhiều khán giả kinh ngạc, đặc biệt sau khi biết rằng Phạm Cảnh Nguyệt có thể xoay vòng suốt nhiều giờ và nhiều suất diễn liên tiếp. Đến mức, có người còn lầm tưởng cô là người máy được lập trình sẵn, hoặc có bàn xoay hỗ trợ. Trên mạng xã hội TikTok, hàng loạt video quay lại khoảnh khắc của Phạm Cảnh Nguyệt được lan truyền rộng rãi, thu hút hàng trăm nghìn lượt bình luận.

"Thời gian" Phạm Cảnh Nguyệt khiến khán giả trầm trồ. Nguồn: @hngnhung999

Dù là giờ giải lao của khán giả, cô vẫn xoay không ngừng. Nguồn: @hoanghuongly777

Khán giả bày tỏ sự choáng ngợp trước sức bền và khả năng kiểm soát cơ thể phi thường. Nhiều người chia sẻ rằng chỉ nhìn theo vòng xoay của cô đã cảm thấy chóng mặt, hoa mắt. Tuy nhiên, không ít ý kiến lại khen ngợi vẻ mềm mại, duyên dáng trong từng chuyển động lặp lại, tạo nên sức hút ma mị, cuốn hút xuyên suốt vở diễn.

Khán giả ấn tượng với khả năng của Phạm Cảnh Nguyệt. Nguồn: @anhlotus

Phạm Cảnh Nguyệt sinh sau năm 2000, tốt nghiệp chuyên ngành múa cổ điển Trung Quốc tại Nhạc viện Tứ Xuyên. Cô từng giành huy chương vàng tại Cuộc thi múa khu vực 5 tỉnh miền Bắc Trung Quốc lần thứ 9, giải nhất cuộc thi múa tỉnh Sơn Tây năm 2018, cùng nhiều thành tích nổi bật khác.

Sau khi tốt nghiệp, cô gia nhập đoàn nghệ thuật của Dương Lệ Bình, tham gia nhiều vở múa như Lễ Tế Mùa Xuân, Bình Đàm Ánh Tượng... và đặc biệt gắn bó với vai Thời Gian trong Khổng Tước suốt 4 năm với hơn 300 buổi diễn.

Khi mới nhận vai, Phạm Cảnh Nguyệt từng gặp khó khăn lớn vì dễ bị say tàu xe, chỉ xoay được khoảng 5 phút. Qua quá trình kiên trì tập luyện, cô dần cải thiện thể lực và kiểm soát cơ thể. Chính sự động viên từ Dương Lệ Bình đã giúp cô vượt qua thử thách. Ban đầu, cô từng cảm thấy bất công khi bị "mắc kẹt" trong vai diễn lặp lại đơn giản, nhưng sau đó nhận ra đây là nhân vật giàu tính triết lý, mang lại may mắn lớn. Thậm chí trong một buổi diễn bị cúp điện bất ngờ, Phạm Cảnh Nguyệt vẫn tiếp tục xoay tròn hơn 27 phút, được khán giả bật đèn flash điện thoại cổ vũ, hô tên nhiệt tình.