Siren’s Kiss tụt rating vì kịch bản "gồng", Park Min Young đẹp nhưng gây xao nhãng

HHTO - Từng được kỳ vọng là màn tái xuất bùng nổ nhưng "Siren’s Kiss" (tạm dịch: Nụ Hôn Của Nhân Ngư) hiện đang phải đối mặt với làn sóng tranh cãi về chất lượng của phim. Trò chơi "mèo vờn chuột" không đem lại kịch tính như mong đợi.

Cuộc đi săn trong thế giới đấu giá quyền lực

Siren’s Kiss mở đầu bằng một vụ rơi lầu ám ảnh tại Royal Auction - nhà đấu giá nghệ thuật sang trọng bậc nhất Hàn Quốc. Nạn nhân là Kim Yun Ji, người định gặp điều tra viên Cha Woo Seok (Wi Ha Joon) để tố giác sự thật nhưng cô đã tử vong ngay trước khi kịp lên tiếng. Tại hiện trường, Woo Seok chạm mặt Han Seol Ah (Park Min Young) - trưởng bộ phận đấu giá của Royal Auction, người giữ vẻ điềm tĩnh đến lạ lùng bất chấp sự hỗn loạn xung quanh.

Lần theo các manh mối, U Seok phát hiện ra một sự thật rùng mình, rằng mọi người đàn ông từng yêu và đính hôn với Seol A đều qua đời vì những tai nạn uẩn khúc. Dù các bản hợp đồng bảo hiểm khổng lồ đều bị hủy ngay trước khi sự việc xảy ra khiến Seol A không nhận được tiền bồi thường nhưng với trực giác của một "át chủ bài" đơn vị điều tra SIU, U Seok vẫn không loại cô khỏi vòng nghi vấn.

Han Seol Ah trở thành mục tiêu điều tra khi tất cả hôn phu của cô đều tử vong.

Sự kịch tính còn đến từ cuộc đấu trí tay ba khi doanh nhân Baek Jun Beom (Kim Jung Hyun) xuất hiện. Tuy nhiên, sự quan tâm có phần thái quá và hành động thô bạo của nhân vật này đang tạo nên một cảm giác "phản diện biến thái", khiến người xem không khỏi rùng mình trước những ván bài đầy rẫy tham vọng.

Cha Woo Seok - "thợ săn" kiên trì trong cuộc vờn bắt tâm lý đầy kịch tính với người phụ nữ bí ẩn Seol Ah.

Sự "lột xác" gây tranh cãi của Park Min Young

Từng được kỳ vọng sẽ rũ bỏ hình ảnh "nữ hoàng rom-com" nhưng màn thể hiện của Park Min Young trong vai Han Seol A đang vấp phải luồng ý kiến khắt khe. Trên các diễn đàn phim ảnh, nhiều khán giả cho rằng nét diễn lạnh lùng này không mới, thậm chí bị đánh giá là "gồng" và "một màu" với kiểu vai sắc sảo, lạnh lùng trước đó của cô. Việc nữ diễn viên cố gắng giữ gương mặt không cảm xúc vô tình khiến nhân vật trở nên thiếu sức sống, đôi khi bị chê "đơ như búp bê".

Park Min Young ép cân khắc nghiệt để lột tả trạng thái tâm lý nhân vật dường như đã phản tác dụng. Thay vì cảm nhận được sự ma mị của một "nàng tiên cá" quyến rũ, khán giả lại cảm thấy bị xao nhãng bởi gương mặt hốc hác và thiếu sức sống của cô. Nhiều người đặt câu hỏi rằng, liệu sự hy sinh này có thực sự cần thiết khi nó ảnh hưởng trực tiếp đến biểu cảm gương mặt và trải nghiệm của người xem.

Ngoại hình gầy gò quá mức của Park Min Young khiến khán giả cảm thấy khó chịu.

Dù đạt khởi đầu ấn tượng với 5,5% nhưng đến tập 4, rating phim đã sụt giảm xuống mức 4,3%. Sự "hụt hơi" này đến từ các tình tiết khiên cưỡng, như việc các nhà điều tra chỉ tập trung dồn ép Seol A dù thiếu bằng chứng xác thực đã khiến người xem cảm thấy mệt mỏi và ức chế. Dẫu vậy, sự thức tỉnh của nam chính U Seok ở cuối tập 4, kết hợp cùng những ẩn dụ nghệ thuật mang đậm phong cách Hitchcock của đạo diễn Kim Chul Gyu vẫn là sợi dây giữ chân những khán giả kiên nhẫn, mong chờ một cú lội ngược dòng ở giai đoạn tiếp theo.