One Piece mùa 2 thay đổi chi tiết quan trọng so với truyện, giúp nâng tầm Luffy hơn

HHTO - Một chi tiết về Luffy được thay đổi trong One Piece mùa 2 phiên bản "người đóng", mang đến chiều sâu cảm xúc cho chàng nam chính.

Mùa 2 của One Piece phiên bản "người đóng" do Netflix sản xuất mang đến nhiều thay đổi thú vị so với nguyên tác của Eiichiro Oda. Trong số đó, khác biệt nổi bật nhất đang được khán giả bàn tán xôn xao xoay quanh nhân vật chính Luffy (do Iñaki Godoy thủ vai), qua đó vẫn giữ nguyên tinh thần phiêu lưu và làm sâu sắc thêm chiều sâu cảm xúc và trí tuệ của anh chàng.

Cụ thể, thay đổi này xuất hiện ngay ở tập 2 khi Băng Mũ Rơm đối mặt với chú cá voi dễ thương Laboon tại khu vực Đại Hải Trình. Nhìn lại tình tiết này trong nguyên tác, Luffy đã chọn cách "tương tác vật lý" với Laboon để khích lệ chú cá voi đặt hy vọng vào trận tái đấu tương lai, đồng thời vượt qua nỗi buồn bị bỏ rơi. Đây là cách giải quyết điển hình của phần lớn các nhân vật One Piece, sử dụng "bạo lực mang tính xây dựng" để bày tỏ cảm xúc và sự ủng hộ cho nhau.

Luffy "tương tác" Laboon trong bản anime.

Tuy nhiên, phiên bản live-action lần này chọn hướng đi khác biệt và tinh tế hơn. Luffy nhận ra mối liên hệ cảm xúc sâu sắc giữa Laboon với bài hát Bink’s Brew gắn liền với những người bạn đã ra đi của chú cá voi. Cũng sở hữu ký ức tương đồng về Shanks và bài hát gắn bó với chính mình, cậu đã quyết định cất tiếng hát, đứng nhảy một cách dễ thương trên mỏm đá cho Laboon thưởng thức.

Thủ lĩnh Băng Mũ Rơm giải thích rằng đôi khi người thân phải rời xa, nhưng điều quan trọng là mở lòng đón nhận những mối quan hệ mới. Hành động của Luffy cuối cùng đã giúp Laboon đồng cảm sâu sắc, trưởng thành hơn về mặt cảm xúc, và nhất là thả các đồng đội của cậu ra khỏi miệng.

Luffy hát cho Laboon nghe.

Chi tiết đổi mới này được nhiều khán giả đánh giá là mang ý nghĩa lớn lao đối với hình tượng Luffy. Trong truyện Luffy có không ít lần bị gán cho danh xưng "đồ ngốc" với những thói quen như ăn uống vô độ, liên tục nói về giấc mơ trở thành Vua Hải Tặc, đôi khi tỏ ra ngây thơ đến mức đau lòng.

Còn trong bản phim của Netflix, Luffy được xây dựng thông minh hơn vẻ bề ngoài. Cậu cảm nhận được nỗi đau của đối phương và hành động ngay lập tức, thay vì cần kể lại dài dòng hay những đoạn hồi tưởng. Lời hát dành cho Laboon là minh chứng rõ nét rằng Luffy thấy mình trong chú cá voi và chọn sự kết nối dịu dàng, mang ý nghĩa tinh thần.

Ngoài ra, mùa 2 còn có nhiều điều chỉnh khác giúp thế giới One Piece rộng lớn và gắn kết hơn. Các nhân vật phụ như Nico Robin và Smoker xuất hiện thường xuyên hơn, hay giới thiệu sớm nhân vật Brook giúp One Piece bản "người đóng" trở nên thú vị với những người hâm mộ lâu năm, song vẫn tinh tế duy trì tinh thần nguyên tác nhờ sự giám sát gắt gao của Oda. Hiện tại, phim vẫn sở hữu điểm 100% "tươi" bởi giới phê bình trên Rotten Tomatoes và nhận nhiều lời khen ngợi từ khán giả toàn cầu.