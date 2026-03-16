Thành Nghị bị nghi khai gian tuổi, người quản lý càng giải thích càng thấy sai

HHTO - Trong khi khán giả đang quan tâm đến chuyện tuổi tác của Thành Nghị thì màn giãi bày của người quản lý lại càng khiến mọi chuyện ồn ào hơn.

Chuyện là mới đây, mạng xã hội lan truyền một văn bản của tòa án cho thấy Thành Nghị đã rút đơn kiện một cư dân mạng có bài đăng sai lệch về anh. Nhưng điều khiến netizen chú ý lại là ngày sinh của Thành Nghị trong văn bản này là 13/4/1989, trong khi lâu nay nam diễn viên vẫn thông báo mình sinh ngày 17/5/1990.

Thành Nghị bị lộ năm sinh khác với thông báo.

Khoảng cách chênh lệch 1 năm tưởng như không lớn, nhưng lại liên quan đến các bảng phân loại diễn viên. Bởi khán giả Trung Quốc thường chia nhóm nghệ sĩ theo độ tuổi, những người sinh từ năm 1990 đến 1994 sẽ xếp chung một nhóm và Thành Nghị lâu nay vẫn nằm chung bảng tiểu sinh lứa 90 cùng Tiêu Chiến, Bạch Kính Đình, Lộc Hàm, Dương Dương.

Lẽ ra Thành Nghị phải thuộc nhóm tiểu sinh lứa 85?

Còn nếu theo năm sinh mà tòa án công bố thì Thành Nghị sẽ bị so sánh với tiểu sinh lứa 85 như Lâm Canh Tân, Tỉnh Bách Nhiên, La Vân Hi, Trần Hiểu… Chính vì thế mà nhiều người đặt nghi vấn công ty quản lý của Thành Nghị đã “ăn gian tuổi” để nam diễn viên có lợi thế hơn trong sự nghiệp, bởi nhóm tiểu sinh lứa 90 có nhiều cái tên đình đám và Thành Nghị khi đứng cạnh sẽ được khán giả chú ý hơn.

Quản lý cũ của nam diễn viên vội lên tiếng giải thích.

Sau đó, người quản lý cũ của Thành Nghị đã giải thích rằng hồi nhỏ, nam diễn viên cao lớn hơn bạn bè cùng lứa, được gia đình cho đi học tiểu học sớm một năm nên giấy tờ, hộ khẩu đã được điều chỉnh tăng thêm một tuổi để đủ điều kiện đến trường. Chính xác là Thành Nghị sinh năm 1990 còn ngày sinh trên giấy tờ đã có chỉnh sửa. Người quản lý này còn tự tin cho rằng vì Thành Nghị quá nổi tiếng nên mới khiến netizen quan tâm đến chuyện năm sinh của anh như vậy.